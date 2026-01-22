國家帶頭違約？中國動畫工作室接《海賊王》重製版外包，製作過程竟被政府拍片PO上網！
2023 年底的日本 Jump Festa2024 上，經典漫畫作品《海賊王》宣布將從原作的東方藍篇開始，由 WIT Studios 製作，預計在 Netflix 上推出重製版動畫作品《The ONE PIECE》，沒想到，3 年多過去後的最新消息並不是由官方宣布的，而是中國山東華韓動漫有限公司接受了 WIT Studios 《The ONE PIECE》的外包工作，結果竟被山東縣政府當成宣傳的一部分，直接把本應處於保密協議中的製作過程拍成影片，還 PO 上網路，引起網友質疑：「國家帶頭違約？」，也馬上引起 WIT Studios 官方關切。
對於全球所有經典動漫《海賊王》的粉絲們來說，2023 年 Jump Festa2024 上宣布的重製版計畫肯定是這幾年來大家最期待的事情之一，都希望能夠盡快看到作品完成，正式推出。不過，3 年多過去，最新的消息並不是來自於製作方 WIT Studios 官方，而是昨（21）天由 X 用戶 pewpiece 發現，中國山東一間接下 WIT Studios 外包工作的華韓動漫有限公司接受縣政府官方拍攝，結果縣政府竟直接拍正在製作中的《海賊王》重製版角色巴基製作過程並放到網路上。
想當然的，如此明顯違反保密協定的行為也馬上嚇到網友們：「政府做的？我是不是看錯了？」、「政府帶頭違約？」、「之後會公開就不算機密了？」影片發布後也馬上引起 WIT Studios 官方人員的注意，在留言區表示：「這部影片包含了我們未允許發布的內容」，並要求與影片上傳者聯繫。對此網友感嘆，「那間外包公司可能很難再接了...」、「日本對NDA（指保密協定）挺敏感的，藥丸」，而後續官方則在留言中回應「完全合規合法」。
不過也有人指出，如果日本動畫公司因為這次違約事件不再選擇中國動畫工作室外包合作的話，那麼對於鄰近的韓國、台灣等地或許就是另一個機會。
