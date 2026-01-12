國家德比炸裂！巴薩3：2力退皇馬 拉菲尼亞梅開二度、Flick決賽8戰全勝

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

西班牙超級盃決賽於台灣時間今（12）日凌晨在沙烏地阿拉伯吉達登場，上演矚目的國家德比。巴塞隆納在進球大戰中把握關鍵時刻，憑藉拉菲尼亞（Raphinha）梅開二度，包括第73分鐘的致勝進球，以3：2擊敗皇家馬德里，連續兩年捧起超級盃冠軍，也收下隊史第16座冠軍獎盃。

巴塞隆納憑藉拉菲尼亞（右2）梅開二度，以3：2擊敗皇家馬德里，收下隊史第16座冠軍獎盃。（圖／美聯社）

比賽開局雙方節奏明快。第36分鐘，拉菲尼亞率先為巴薩破門，低射直鑽死角取得1：0領先。不過上半場補時階段戰況急轉直下，補時第2分鐘，維尼修斯（Vinícius Júnior）擺脫防守後射入遠角，替皇馬追平比分。補時第4分鐘，萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）射門擊中門柱彈入網內，巴薩再度超前；但補時尚未結束，皇馬把握混戰機會，由青訓小將賈西亞（Gonzalo García）補射得手，雙方半場戰成2：2，短短數分鐘內連進3球，現場氣氛沸騰。

易邊再戰後，雙方持續拉鋸。關鍵第73分鐘，拉菲尼亞接獲隊友傳球後以一記巧妙吊射破門，踢進全場致勝一球，巴薩再度取得領先。比賽末段，巴薩中場德容（Frenkie de Jong）為阻止替補登場的姆巴佩（Kylian Mbappé）反擊，因一次危險滑鏟直接領到紅牌退場，紅藍軍團被迫以10人應戰。，皇馬展開猛攻。

關鍵時刻，巴薩門將瓊・賈西亞（Joan García）接連化解卡雷拉斯（Álvaro Carreras）與阿森西奧（Raúl Asencio）的射門，拉許福德（Marcus Rashford）單刀機會也射偏，巴薩驚險守住勝果。

此役也讓總教練弗利克（Hansi Flick）延續驚人紀錄，執教生涯8度率隊踢進決賽全部奪冠，決賽勝率維持百分之百。巴塞隆納將以各項賽事10連勝的氣勢迎接2026年，目前在西甲聯賽也以4分之差領先皇馬，穩居榜首。

反觀皇家馬德里，儘管近期一度拉出5連勝，但整體表現仍顯起伏，聯賽與歐戰統治力下滑的問題持續浮現。此役失利後，總教練哈維．阿隆索（Xabi Alonso）所承受的外界檢視聲浪，恐怕也將隨之升高。

