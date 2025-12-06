國家投資1／五大信賴產業預算增32% 明年度編列284億

每年中央政府總預算都會在前一年的下半年提出，明年（115年度）總預算已編列完畢並通過行政院會，待立法院審議通過。預算書顯示，五大信賴產業推動方案編列284億元，年增32.1％，加計非營業特種基金3億元，合計287億元，較上年度相同基礎增加66億元，約增加三成。

行政院指出，為因應未來半導體市場在物聯網、雲端及邊緣運算、人工智慧（AI）等科技需求帶動下將持續增長，成為各國推動新興科技與應用的重要一環，加以在AI浪潮推動下，各產業領域亦將不斷導入創新應用機會，增進企業效能與利基。因此規劃「五大信賴產業推動方案」，包括半導體、AI、 軍工、安控與次世代通訊。

明年度五大信賴產業預算共編列284億元，年增32.1％，加計非營業特種基金3億元，合共287億元，較上年度相同基礎增加66億元，約增加三成。

預算書中也揭示五大信賴產業聚焦重點，在半導體發展上，將強化我國半導體國家級戰略，建立國際級IC設計製造基地；在AI方面，以可信賴AI為基礎，促成產業AI化，AI產業化，發展AI結合各領域的創新研發與產業應用；在軍工方面，以發展軍民通用科技為主軸，並打造我國成為無人機民主供應鏈的亞洲中心；在安控方面，則是發展安控及伺服器等核心敏感產業；在次世代通訊方面，主要則是發展5G、6G，並加強發展中低軌道衛星。

其中，次世代通訊產業預算是五大信賴產業中增幅最多，對比上一年度預算增幅達到171.4％，其次則是安全監控產業增幅為145.2%，第三則是半導體產業增幅為24.8％。

以預算總額來看，最高的是半導體產業，編列155億元，主要計畫包括，新創與創新驅動-國際領先突破、國內中小企業IC設計補助、A+淬鍊計畫、關鍵晶片與異質整合技術研發及產業發展計畫-先進晶片產業前瞻技術發展、半導體設備產業供應鏈扶植等計畫。

至於在AI產業則編列80億元，主要計畫包含晶片驅動產業創新再升級-新一代高速運算主機與AI評測環境建構、智慧科技大南方產業生態系推動方案-AI運算資料中心建置、新創與創新驅動-晶片創新創業國際鏈結及晶片與系統創新挑戰、AI產業應用與普及發展、加強投資AI新創實施方案等計畫。

軍事工業產業編列5億元，主要是經濟部辦理國防產業創新發展推動、軍機軍艦國造推動等計畫經費；安全監控產業編列8億元，主要是數發部辦理深化資安跨部會整合聯防、晶片驅動產業創新再升級-後量子密碼應用發展、 軍民通用資安技術研發補助等計畫。

次世代通訊產業編列36億元，主因應經濟部辦理晶片驅動6G通訊產業創新、次世代通訊國際合作與實驗網暨驗測平台、次世代通訊整合驗測試煉低軌通訊衛星-低軌通訊衛星本體與酬載研製等計畫。

此外近年來全球數位化進程加速，加上內需市場有限與國際環境變化快速背景下，我國中小微企業在資金、人才及技術面臨重大挑戰，行政院也透過數位轉型、淨零轉型、通路發展三大策略編列81億元，提出中小微企業多元振興發展計畫，協助中小微企業應用AI轉型升級等計畫。

