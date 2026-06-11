國家攝影中心「黯像」登場 邀民眾以手代眼看展

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

（中央社記者王寶兒台北11日電）無光餐廳、無光展覽近年流行於各地，讓體驗者喚醒視覺以外的感官。國家攝影文化中心舉辦「黯像：看見不見」展，也規劃完全無光的「黑箱作業」體驗，讓人以觸覺欣賞攝影作品。

國家攝影文化中心今天舉辦「黯像：看見不見」開幕式，由歌手李炳輝帶來演唱開場。

「黯像：看見不見」展有76件作品，分為「凝視之界」及「無視之覺」子題展區。「凝視之界」區聚焦攝影史中有關盲人與視障者的視覺檔案，並引進視障創作者作品；「無視之覺」區則展出多件台灣攝影關於盲人的作品，以攝影見證社會環境變化。

廣告 廣告

策展人、中興大學副教授趙欣怡長期關注非視覺藝術、觸覺認知領域，她表示，自己是學攝影出身，也曾獲攝影新人獎項鼓勵，後來去教書，再次接觸到攝影已是18年前，她受邀策劃一堂給視障者的藝術課程，其中也包含攝影藝術。

趙欣怡說，當時她便思考，視障者拍出的照片會是什麼樣態；接觸了解後，看見許多與學習攝影者不一樣的影像成品，與一般人對「攝影」的認識很不一樣，她持續關注、研究該領域的原因便是這些「不一樣」。

例如13歲失去視力的日本學者廣瀨浩二郎，此次帶來系列作品「看不見的風景」，在團隊設計下，另以UV立體印刷技術凸顯重點展出照片，一般觀眾可以透過反光看到照片上有突出的一顆顆透明圓點，伸手觸摸，可感受到圓點匯聚照片主體的點線面，像是放射狀虛線圓點對應到噴泉水池，方塊代表大樓。

廣瀨浩二郎說，照片是即便看不見、也可以讓他證明自己存在的方式，可以讓他回憶當下所感受的聽覺、嗅覺與感受。還記得30年前，他到報社應徵記者工作，被面試長官詢問「那你要怎麼拍照呢」；30年後，沒想到他可以拍照，還能來台灣展出，希望大家能越來越重視看不見的人所創造出來的作品。

展中規劃多種體驗，如「黑箱作業」讓觀眾在全黑環境下，循扶手移動，以觸摸欣賞9件攝影作品。還有藝術家江昱呈運用台灣常見「盲人按摩」場景，打造體驗作品「目光無法觸及所在」，讓觀眾可以躺上按摩床，聆聽盲人按摩師的故事。

「黯像：看見不見」即日起開展，「無視之覺」展區展出至10月11日，「凝視之界」展區展出至10月26日，地點均在國家攝影文化中心台北館。（編輯：吳素柔）1150611