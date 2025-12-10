國家攝影文化中心典藏展 凝視快門下社會變遷

文化部所屬國家攝影文化中心近期首度推出典藏展，以「敘事的向度」、「時代的側寫」為雙子題，精選16位攝影家共225件作品，讓觀眾從影像中回望台灣不同時期的社會與歷史變遷，重溫攝影家快門下的文化記憶與情感。

國家攝影文化中心2021年正式開館至今，典藏攝影作品已累積逾1萬3,722件，並持續增加中。本次典藏展由內部人員擔任策展人，呈現典藏多元的面向。

展覽以雙子題分區呈現，其中「敘事的向度」展區由前輩攝影家張才的老萊卡相機出發，串連吳紹同、郭英聲、七等生、張蒼松等人的作品，帶領觀眾從寫實影像捕捉日常片刻，到現代思潮下的影像獨白視角，以及攝影者直面新聞現場，三種向度回顧台灣攝影史的初心與大時代故事。策展人傅遠政：『(原音)攝影典藏它具有更為寬廣的文化研究和詮釋的面向，這些攝影作品提供栩栩如生的文化座標，讓後續我們能夠有更為不一樣的多說故事的面向。』

廣告 廣告

「時代的側寫」展區則從攝影者的現場視角出發，直面社會現實，包括張乾琦記錄龍發堂精神病患、黃子明《韓戰反共戰俘政治紋身》、潘小俠的人權影像、楊順發《台灣水沒》等系列，呈現主流敘事之外更應被看見的社會議題。策展人林學敏：『(原音)其實是攝影家以自己的身體跟行動介入社會現場，記錄下來很多社會變遷、勞動處境、身心障礙照護、戰爭跟創傷跟部落文化等這些土地跟環境的議題，每位創作者、十位創作者，都以獨特視角為我們補述了現實的另外一個面向。』



張乾琦曾花六年時間紀錄拍攝龍發堂的精神病患。(江昭倫 攝)



蔡明德1984年拍攝台北內湖垃圾山。(江昭倫 攝)

文化部長李遠10日也出席開幕式，他指出，在台灣劇烈變動的歷史中，影像常能捕捉極具現場感的瞬間，「一張照片就能說非常多的故事」。他舉例，導演楊德昌看到《人間》雜誌創刊以「混血兒」為封面的攝影作品後，受到觸動才拍出電影《恐怖份子》；由此可見影像的影響力。他說自己非常喜歡看照片，因此特別到場參與典藏展開幕，重新溫習台灣集體走過的歷史。(編輯：許嘉芫)



文化部李遠出席國家攝影文化中心典藏展開幕，並仔細觀看作家七等生的攝影作品。(江昭倫 攝)