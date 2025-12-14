國家攝影文化中心典藏展 攝影家透過快門留下文化

「2025國家攝影文化中心典藏展」展出張乾琦作品《鍊》。(國家攝影文化中心提供)

「台灣綠色小組影像紀錄永續協會」提供街頭紀錄影像，為展覽提供照片之外立體的文化視野。.(國家攝影文化中心提供)

「雙城記事」子題於202展間播放張才紀錄片。攝影：ANPIS FOTO（王世邦）

文化部國家攝影文化中心推出「2025國家攝影文化中心典藏展」，展覽以「敘事的向度」、「時代的側寫」雙子題策展，透過攝影的敘事及創作者觀點，擇選攝影家七等生、郭英聲、蔡明德、張乾琦等16位臺灣重要攝影家作品，表現、見證與反思文化的光影足跡，同時探問影像如何與歷史、個體、社會對話。

國立臺灣美術館館長陳貺怡指出，國家攝影文化中心成立5年來累積13722件典藏品，此次典藏展從「敘事」和「觀點」2個角度切入，看見攝影家如何透過影像，說出不同時空下屬於臺灣的故事。

本次展覽規劃雙子題，「敘事的向度」展區由前輩攝影家張才的老萊卡相機出發，串連吳紹同、郭英聲、七等生、張蒼松等人的作品，回顧臺灣攝影史的初心，以寫實影像點亮日常，開展出現代思潮下的心境影像獨白，以及見證反思的光影足跡。策展人傅遠政表示，希望透過展覽的攝影作品，有更多說故事的面向。

「時代的側寫」展區進一步探問影像如何與歷史、個體、社會對話，透過「鏡頭的移轉」、「生命的表情」與「消失的風景」等3個子題，開展在當代藝術語境之中，身處檔案與影像之間的多重可能，包括張乾琦記錄龍發堂精神病患、黃子明《韓戰反共戰俘政治紋身》、潘小俠的人權影像、楊順發《台灣水沒》等系列，呈現應被看見的社會議題。策展人林學敏說，攝影家以身體和行動介入社會現場，紀錄社會的重要議題，以獨特的視角補述社會的另一個面向，讓觀眾重新看見臺灣歷史的複雜與美麗。

「2025國家攝影文化中心典藏展」自即日起至2026年5月24日在國家攝影文化中心臺北館展出，相關訊息可上國家攝影文化中心官網查詢。