國家攝影文化中心典藏展 雙子題呈現多元面向

記者劉昕翊／臺北報導

國家攝影文化中心即日起至明年5月24日推出年度典藏展「2025國家攝影文化中心典藏展」，規劃「敘事的向度」、「時代的側寫」雙子題，藉由攝影的敘事及創作者觀點，擇選16位代表性藝術家作品，呈現典藏的豐富與多元面向。

展覽由傅遠政、林學敏擔任策展人，從「敘事」和「觀點」2個角度切入，看見攝影家如何透過影像，說出不同時空下屬於臺灣的故事，並於今（10）日辦理開幕式。文化部長李遠表示，詩人鴻鴻所寫的詞〈我準備好了〉中「沒有人準備好被拋棄」，這句話如同在形容臺灣，而攝影家就是在這樣變動的歷史中，記錄下臺灣每個重要的生命瞬間，感謝所有藝術家用照片為臺灣留下許多精采的作品及故事，也感謝國美館在有限的人力及資源下，一直支撐著這個雖然小小，但是卻像是在黑暗中閃亮聖殿般的攝影文化中心。

其中，「敘事的向度」展區展至明年5月24日，由前輩攝影家張才的老萊卡相機出發，回顧臺灣攝影史的初心，以寫實影像點亮日常的片刻瞬間，開展出現代思潮下的心境影像獨白，以及攝影者身處新聞事件現場，鏡頭直擊關切現實的勇氣。「時代的側寫」展區展至明年5月3日，進一步探問影像如何與歷史、個體、社會對話，透過「鏡頭的移轉」、「生命的表情」與「消失的風景」等3個子題，開展在當代藝術語境之中，身處檔案與影像之間的多重可能。

此外，參展藝術家張蒼松說，可以從展出的策劃上看見不同攝影家的作品如何互相呼應，自己則是秉持「在困阨中映顯人性之美」以影像和文字表達思想，並且為文化議題發聲。參展藝術家楊順發分享，期待攝影文化中心延續前人的付出，持續典藏、研究，給予攝影家展演的舞臺。

國家攝影文化中心即日起至明年5月24日推出「2025國家攝影文化中心典藏展」，擇選16位代表性藝術家作品，呈現典藏的豐富與多元面向。（記者劉昕翊攝）

「2025國家攝影文化中心典藏展」從「敘事」和「觀點」2個角度切入，並於今（10）日辦理開幕式。（記者劉昕翊攝）

「敘事的向度」展區展至5月24日回顧臺灣攝影史的初心，以寫實影像點亮日常的片刻瞬間，開展出現代思潮下的心境影像獨白。（記者劉昕翊攝）

民眾走進「2025國家攝影文化中心典藏展」，可看見攝影家如何透過影像，說出不同時空下屬於臺灣的故事。（記者劉昕翊攝）

參展藝術家楊順發分享，期待攝影文化中心延續前人的付出，持續典藏、研究，給予攝影家展演的舞臺。（記者劉昕翊攝）