國家攝影文化中心「黯像：看見不見」 呈現影像溝通形式的翻轉

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記者劉昕翊／臺北報導

文化部所屬國家攝影文化中心即日起至10月26日在臺北館分2階段推出「黯像：看見不見」展覽，匯聚國內外共27位當代影像藝術家及視障攝影師，陳展多件攝影作品，呈現影像溝通形式的翻轉，邀請觀眾重新理解何謂「看見」。

展覽今（11）日舉辦開幕式，由國立臺灣美術館長陳貺怡、國立中興大學副校長張照勤、策展人趙欣怡、日本參展藝術家廣瀨浩二郎（Hirose Kojiro）、臺灣參展藝術家牛俊強等人出席，並特別邀請盲人歌手李炳輝進行開場演出。參展藝術家，同時也是視障者的日本學者廣瀨浩二郎分享，自身會用不同方式去記錄生活中的體驗，比如聽覺、嗅覺、觸覺，而攝影就是其中一個很好的媒介，就算看不見也可以透過照片證明自己的存在。

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「黯像：看見不見」展覽是攝影藝術與多元感官交融的具體實踐，同時邀集國際重要的視障攝影師與當代藝術家，呈現影像溝通形式的翻轉。其中，斯洛維尼亞攝影家葉烏根．巴烏查爾（Evgen Bavčar）提出「第三隻眼」的概念，強調影像源於心像；墨西哥攝影家赫拉多．尼亨達（Gerardo Nigenda）則將點字打於相紙上，揉合影像與觸覺肌理。透過國內外的獨特作品，同時開展對於「障礙」議題的社會平權探討與對話。

此外，開幕首檔座談活動，將於6月13日推出，由策展人趙欣怡及參展藝術家廣瀨浩二郎與周慶輝分享觀看、感知與攝影的更多可能。餘更多的展覽推廣活動資訊可至國家攝影文化中心官網https://ncpi.ntmofa.gov.tw查詢。

展覽今（11）日舉辦開幕式，由國立臺灣美術館長陳貺怡、國立中興大學副校長張照勤、策展人趙欣怡、日本參展藝術家廣瀨浩二郎（Hirose Kojiro）、臺灣參展藝術家牛俊強等人出席。（記者劉昕翊攝）

「黯像：看見不見」展覽，匯聚國內外共27位當代影像藝術家及視障攝影師，陳展多件攝影作品。（記者劉昕翊攝）

文化部所屬國家攝影文化中心即日起至10月26日在臺北館，分2階段推出「黯像：看見不見」展覽。（記者劉昕翊攝）

墨西哥攝影家赫拉多．尼亨達（Gerardo Nigenda）將點字打於相紙上，揉合影像與觸覺肌理。（記者劉昕翊攝）

展覽今（11）日舉辦開幕式，特別邀請盲人歌手李炳輝進行開場演出。（記者劉昕翊攝）