國家攝影文化中心「黯像：看見不見」展覽 打開「黑箱」 邀請觀眾觸讀經典

【記者蔡富丞/柯妮妮 綜合報導】在伸手不見五指的黑暗空間中，感官是否也可交織成像？文化部所屬國家攝影文化中心「黯像：看見不見」展覽於今（11）日辦理開幕式，本展由國立中興大學副教授趙欣怡策劃，匯聚了臺灣、亞洲、歐洲及美洲共27位當代影像藝術家及視障攝影師，邀請觀眾重新理解何謂「看見」，並在多元的觀展體驗中，尋找另一種認識世界的路徑。

國家攝影文化中心「黯像：看見不見」展覽 打開「黑箱」 邀請觀眾觸讀經典

本日開幕式由國立臺灣美術館長陳貺怡主持，國立中興大學副校長張照勤、策展人趙欣怡、日本參展藝術家廣瀨浩二郎（Hirose Kojiro）、臺灣參展藝術家牛俊強、江昱呈、周慶輝、林柏樑、非視覺創作者王靖勳、朱浚溢、張允鐘、吳晶晶、聶莉欣等出席，現場特別邀請盲人歌手李炳輝進行開場演出。

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國立臺灣美術館陳貺怡館長指出，我們常將攝影視作視覺的延伸，但若視覺不再是感知世界的唯一途徑，藝術將如何被重新理解？本次展覽規劃了一個名為「黑箱作業」的暗室空間，邀請觀眾不用視覺去體驗跟欣賞攝影作品內容。同時，這次呈現了多位視障藝術家的作品，正因為有他們，讓攝影藝術展現出更多元更溫柔的力量。

國立中興大學副校長張照勤則表示，中興大學與國立臺灣美術館，在2023年簽署館校合作協議，期許藝術與科學攜手跨域，加強展覽交流和資源共享，而這次展覽亦是夥伴關係的一次合作展現。而策展人趙欣怡致詞時則說，當時會策劃這個與非視覺有關的展覽，並不是因為某種關懷視障族群的角度，而是真的從非視覺創作者的作品當中，看到有別於一般攝影師的創作表現。也為了這個展覽自行開發了許多輔具，希望觀眾能以視覺以外的感官去體驗這個展覽。

參展藝術家，同時也是視障者的日本學者廣瀨浩二郎教授，分享自身會用不同方式去記錄生活中的體驗，比如聽覺、嗅覺、觸覺。而攝影就是其中一個很好的媒介，對於看不見的人來說，就算看不見也可以透過照片證明自己的存在。而參展的臺灣藝術家牛俊強則提到，在現實生活中，性別、國籍、種族或障礙類別，都可能造成不理解和對立，但在美術館博物館這樣的場合，我們可以將這個對立消除，這個展覽可以讓我們更理解彼此，感覺到雙方身體上的差異。

「黯像：看見不見」展覽，是攝影藝術與多元感官交融的具體實踐，展覽同時邀集了國際重要的視障攝影師與當代藝術家，呈現影像溝通形式的翻轉。斯洛維尼亞攝影家葉烏根．巴烏查爾（Evgen Bavčar）提出「第三隻眼」的概念，強調影像源於心像；墨西哥攝影家赫拉多．尼亨達（Gerardo Nigenda）則將點字打於相紙上，揉合了影像與觸覺肌理。透過國內外的獨特作品，同時開展對於「障礙」議題的社會平權探討與對話。

開幕首檔座談活動，將於6月13日推出，由策展人趙欣怡及參展藝術家廣瀨浩二郎與周慶輝分享觀看、感知與攝影的更多可能，更多的展覽推廣活動資訊請至國家攝影文化中心官網查詢。

「黯像：看見不見」

無視之覺

展覽期間：2026年5月22日起至2026年10月11日

展覽地點：國家攝影文化中心臺北館301-303、305展覽室

凝視之界

展覽期間：2026年6月11日至2026年10月26日

展覽地點：國家攝影文化中心臺北館201-203展覽室