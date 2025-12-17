國家新創獎成生醫商轉平台 楊泮池：由萌芽邁向成熟

（中央社記者何秀玲台北17日電）生策會表示，今年國家新創獎的生技製藥類別，有6項由台灣團隊自行開發的新藥進入臨床階段，跨國大廠參與度也大幅提升；國家新創獎總召集人楊泮池指出，台灣生醫創新正從萌芽走向成熟，今年獲獎企業完成募資金額逾新台幣15億元。

由生策會、生策中心主辦的第22屆國家新創獎今天舉行頒獎典禮。生策會表示，近2年獲永明生技投資共同支持，強化與國際資本的對接，國家新創獎成為國內最具規模的生醫創新技術商轉平台，今年報名件數高達392件，較去年成長約20%。

生策會表示，今年7大參賽類別中，生技製藥領域報名達83件，年增31.7%，顯示台灣藥物研發投入明顯升溫。今年參賽案件中有6項由台灣團隊自行開發的新藥已進入臨床階段，包括先知、華安、圓祥、安立璽榮、台寶、藥華藥等，部分更推進至臨床三期，甚至成功上市，代表台灣已具備從機轉設計、研發、臨床到上市的完整能力，也具備進一步連結國際市場的機會。

生策會指出，為加強國際技術與台灣合作，今年首次設立「國際初創」類別，國際企業參賽件數較去年成長2.5倍，包括默沙東（MSD）、莫德納（Moderna）、輝瑞（Pfizer）、阿斯特捷利康（AstraZeneca）、樂天醫藥（Rakuten Medical）、賽諾菲（Sanofi）及默克（Merck）等大廠皆有參與。

楊泮池表示，能通過國家新創獎平台選拔的團隊，相較一般新創，更具備獲得資本投資、臨床驗證與國際市場青睞的優勢與機會；資本募集方面，協助多組獲獎企業今年完成募資，總金額超過新台幣15億元。

臨床應用與國際市場拓展方面，去年獲獎項目也展現成果，包括艾斯創的微創手術器械已推進至美國15家外科中心；倍智醫電則拓展至泰國三大醫療集團，鉅怡智慧也前進中東新興市場，取得採購訂單。（編輯：楊凱翔）1141217