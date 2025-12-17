國家新創獎揭曉 中山醫大暨附設醫院跨域奪七大獎

▲中山醫大校長黃建寧(前排右五)率領獲獎團隊出席國家新創獎頒獎典禮，分享研發與臨床創新成果。（圖／中山醫大提供）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】第22屆國家新創獎今（17）日在台北漢來大飯店舉行頒獎典禮，台中中山醫學大學暨附設醫院在新創育成、臨床新創、學研新創與初創企業等獎項類別中，一舉獲得七項獎項，成為本屆表現突出的團隊之一。獲獎成果橫跨產學營運處、臨床牙醫、智慧語音醫療、高齡照護輔具、水產生醫及照護科技產業化等領域，凸顯校院整合的研發能量與團隊協作優勢。

▲第22屆國家新創獎揭曉，中山醫大暨附設醫院及其輔導的初創企業團隊，一舉榮獲七項大獎。（圖／中山醫大提供）

廣告 廣告

國家新創獎由財團法人生技醫療產業策進會於2003年創立，至今邁入第22屆，評審團由90位來自學研、臨床醫療、產業與財務等領域專家組成，具高度指標性與公信力。

在新創育成獎方面，中山醫大以產學營運體系獲獎。產學長吳鴻明表示，自113年成立產學營運處以來，學校即整合校院研發與臨床資源，建構產學鏈結、技術移轉與新創營運三大平台，協助多項技術完成商品化與創業落地。此次獲獎正是對學校系統性推動育成、技轉與新創營運成果的肯定。

臨床新創獎由中山醫大附設醫院獲得肯定。口腔醫學部院長黃裕峰團隊開發可分解材料牙科器械，以植物纖維結合生質塑膠製成，應用於拋棄式牙科器械，可降低感染風險並減少醫療廢棄物。

在學研新創獎方面，共有三項研究成果獲獎。物理治療學系教授陳建宏研發模組化動態彈性凝膠墊，運用獨立筒式結構分散壓力，應用於高齡與復健照護並已商品化。醫學系教授張元衍團隊以水產副產物開發奈米微脂體，應用於護眼與抗氧化產品，展現水產資源再利用的生醫創新價值。語言治療與聽力學系副教授廖家秀則開發「愛語音智慧聲帶判讀系統」，結合AI將聲帶內視鏡影像轉為客觀量化指標，協助臨床評估聲帶功能，並可應用於高用聲族群的聲音健康管理。

在初創企業獎方面，由校方輔導的新創團隊，包括賀康生醫股份有限公司及全能照護科技股份有限公司，分別以智慧系統整合化學與生物指示劑監測、優化滅菌流程，以及多型態照護及訓練輔具，回應高齡與復健照護需求，展現研究成果轉化為產業應用的實績。

校長黃建寧表示，此次於國家新創獎獲得多項肯定，顯示學校與附設醫院在創新育成、臨床轉譯與產業鏈結上已建立穩定運作模式。未來，將持續以臨床需求為核心，深化研究成果的臨床驗證與產業銜接，加速創新技術落地，以回應醫療現場與社會需求。