國家新創獎揭曉 中山醫大與附醫囊括7獎項

（中央社記者郝雪卿台中17日電）第22屆國家新創獎今天頒獎，中山醫學大學與附設醫院在新創育成、臨床新創、學研新創與初創企業等獎項類別中，總共囊括7項獎項，顯示校院整合獲獎成果跨領域。

中山醫學大學說明，國家新創獎由財團法人生技醫療產業策進會於2003年創立，至今邁入第22屆，評審團由90位來自學研、臨床醫療、產業與財務等領域專家組成，具高度指標性與公信力。

第22屆國家新創獎今天在台北漢來大飯店舉行頒獎典禮，中山醫學大學暨附設醫院在新創育成、臨床新創、學研新創與初創企業等獎項類別中，獲得7項獎項。

中山醫大表示，這次獲獎成果橫跨產學營運處、臨床牙醫、智慧語音醫療、高齡照護輔具、水產生醫及照護科技產業化等領域，凸顯校院整合的研發能量與團隊協作優勢。

中山醫大在新創育成獎方面以產學營運體系獲獎，產學長吳鴻明表示，中山醫大自113年成立產學營運處以來，學校即整合校院研發與臨床資源，建構產學鏈結、技術移轉與新創營運3大平台，協助多項技術完成商品化與創業落地。這次獲獎正是對學校系統性推動育成、技轉與新創營運成果的肯定。

其中中山醫大附設醫院榮獲臨床新創獎，口腔醫學部院長黃裕峰說，團隊開發可分解材料牙科器械，以植物纖維結合生質塑膠製成，應用於拋棄式牙科器械，可降低感染風險並減少醫療廢棄物。

中山醫大校長黃建寧表示，這次於國家新創獎獲得多項肯定，顯示學校與附設醫院在創新育成、臨床轉譯與產業鏈結上已建立穩定運作模式。將持續以臨床需求為核心，深化研究成果的臨床驗證與產業銜接，加速創新技術落地，以回應醫療現場與社會需求。（編輯：陳清芳）1141217