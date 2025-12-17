國家新創獎總召集人楊泮池出席頒獎典禮 (圖)

韓國天王G-DRAGON（지드래곤，本名권지용，權志龍）的2025世界巡迴演唱會「Übermensch」首爾安可場已接近尾聲。這場集結了全球粉絲的音樂盛會上，除了精彩的舞台表演外，也出現了暖心又有趣的互動插曲。一段在社群媒體上廣為流傳的影片顯示，面對台下熱情的粉絲用中文大喊「我愛你」，GD雖然聽懂了，卻展現了招牌的俏皮魅力，以「霸氣」又不失幽默的回應逗樂了全場。

鏡報 ・ 3 天前 ・ 8