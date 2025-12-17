國家新創獎總召集人楊泮池出席頒獎典禮 (圖)

其他人也在看
台灣之光！《左撇子女孩》闖進奧斯卡15強 繼李安後再寫歷史
美國影藝學院於臺灣時間今（17）日凌晨正式公告了2026年奧斯卡金像獎國際電影（International Feature Film）15部入圍電影短名單（Shortlist）。台灣導演鄒時擎以其執導的電影《左撇子女孩》（Left-Handed Girl）順利入選。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 5
GD首爾演唱會台下粉絲「中文喊我愛你」 他霸氣回應：這裡是韓國
韓國天王G-DRAGON（지드래곤，本名권지용，權志龍）的2025世界巡迴演唱會「Übermensch」首爾安可場已接近尾聲。這場集結了全球粉絲的音樂盛會上，除了精彩的舞台表演外，也出現了暖心又有趣的互動插曲。一段在社群媒體上廣為流傳的影片顯示，面對台下熱情的粉絲用中文大喊「我愛你」，GD雖然聽懂了，卻展現了招牌的俏皮魅力，以「霸氣」又不失幽默的回應逗樂了全場。鏡報 ・ 3 天前 ・ 8
新任金馬主席出爐！ 金馬影帝張震接任 幕後原因曝光
【緯來新聞網】金馬執委會今日（17日）公布現任主席李屏賓四年任期將屆，將交棒金馬影帝張震。李屏賓感性緯來新聞網 ・ 8 小時前 ・ 3
TGA 2025遭諷「預告片之夜」！3.5小時典禮頒獎竟只佔17分鐘
剛落幕的 TGA 2025 上雖然帶來了許多新作消息，但其活動主軸卻引起了社群的不滿。因為網友們發現，這場 3 小時 35 分 （直播時間）的年度盛會中，真正用於「頒發獎項」的時間竟然只有短短的 17 分鐘，佔比甚至不到總時長的 10%。懸殊的比例讓不少玩家風次，這場活動似乎已經變質為充滿商業廣告與宣傳片的「預告片之夜」，而非單純為了表彰遊戲開發者貢獻的頒獎典禮。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「LINE TODAY聚光賞」年度10大電影出爐！日本《國寶》奪冠 林柏宏擊敗阿湯哥奪年度電影發光者
「LINE TODAY聚光賞」17日公布2025年度企劃「十大電影榜單」與「年度電影發光者」得主。本次票選由包含柯震東、宋芸樺、范少勳、陳庭妮、温貞菱等在內，共80位電影產業職人與影評人組成的「電影打光團」進行票選，最終結果由日本電影《國寶》奪下年度冠軍，金馬獎最佳劇情片《大濛》則以些微之差居於亞軍，好萊塢大片《F1電影》則排名第三。鏡報 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
李屏賓4年功成身退！金馬影帝張震接棒金馬主席
李屏賓4年功成身退！金馬影帝張震接棒金馬主席EBC東森娛樂 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
賣掉建國北路公寓住青埔新大樓、太愛這又再買1戶：與其把錢放股市「買房子血壓會穩一點」｜好宅報報
如果你看過桃園青埔的都市計畫圖，就可以期待青埔地區大未來。根據推算，青埔地區屬非公共設施用途、且有潛力尚未充分開發大約還有56%，等於說現開發還不到1/2，已總開發面積490公頃估算，約有275公頃尚未開發。王小姐便是看好這個發展條件，早在2016年便以單價25萬元買下新建案「華爾道夫」，當時已經蓋好是新成屋，因為面積大、相對房價較高，所以賣得比較慢，但是因為建築品質看起來很好很堅固，所以便買下一戶4樓樹梢戶，含車位總價大約是2,500萬元。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 76
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 6 天前 ・ 31
震撼彈！SHINee Key 承認「非法接受醫療服務」 將中止所有節目活動
SHINee 成員 Key 今（17日）透過社群發文，針對「注射阿姨」相關爭議首度出面說明，坦承曾在對方安排下接受到府診療，並為自身判斷失誤向大眾致歉，也表明將中止所有正在進行的節目活動。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 20
NBA／「一分錢」哈德威批投太多三分 直言「比賽已經不好看了」
傳奇球星「一分錢」哈德威（Penny Hardaway）目前執教於曼菲斯大學，他在廣播節目中分享自己想在賽程的空檔觀看大學籃球賽，而不希望觀看NBA，他更直言：「NBA現在已經不好看了。」 哈德...聯合新聞網（運動） ・ 7 小時前 ・ 7
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
李玉璽稱「想要小孩」 遭疑奉子成婚回應了
32歲男星李玉璽，今年初認愛大6歲的許允樂，相戀不到1年，今（17日）無預警結婚，獲得祝福。然而，許允樂的婚紗寬鬆，被疑肚皮有喜；對此，李玉璽透過公司否認。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 3
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 208
多人心梗送ICU！發病前都吃過「1料理」 營養師：4種人別吃
天氣變冷，飲食要小心！營養師趙強在臉書粉專「趙強營養師這樣說」發布貼文，指出近1個月在心臟內科加護病房，遇過幾個心肌梗塞的個案，發作前都吃了「大量加酒」的料理，他表示，「烹調不能將酒精完全去除」。鏡報 ・ 14 小時前 ・ 10
千人癱瘓法院／「最美檢座樂樂」披律師袍起手式 人海車輪戰全面啟動...驚呆法界
幣想洗錢 23 億案進入密集審理，主嫌施啟仁不僅破天荒透過訴訟策略傳喚1544名被害人、54名店長及3名品格證人作證，且一個月內就更換9名律師。據了解，施在羈押期間頻繁律見放風，甚至有律師直接攜帶委任狀進看守所請他簽名，引起法院高度警戒。士院懷疑辯護人有串證、滅證之虞，一度核發限制書，限制多9名律師接見。如今接手案件的，則是由新北地檢署前檢察官莊勝博，以及律師陳偉芳、袁健峰組成的固定辯護團隊。鏡報 ・ 2 小時前 ・ 108
柯建銘喊「沒有不副署的空間」 林濁水嘆：議事熟稔第一
為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院15日召開記者會，行政院長卓榮泰宣布「決定不予副署本次修法」，此舉被外界質疑違反憲法。綠委總召柯建銘雖認為沒有不副署的空間，但未反駁其他人的觀點。民進黨大老林濁水直言，柯到底議事熟稔，憲政遊戲要玩到這荒唐的地步？中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 182
卓榮泰不副署！林濁水：誰說中華民國是超級總統制 他還有一個太上總統
行政院長卓榮泰稱，《財劃法》修法版本不符中央施政需要，因此將不予副署與公布。國民黨團批評說，副署權成太上皇否決權，等同廢掉立法院的功能；前民進黨立委林濁水16日也語帶嘲諷、重砲抨擊，「誰說中華民國是超級總統制，他還有一個太上總統 - 行政院長！總統無權做的，由行政院長來！」中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 135
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 143
賈靜雯「全空美背」禮服太狂！51歲直接美回31歲 全網封她：「美貌權威」！
黑色禮服正面以網紗結構勾勒線條，刺繡與流蘇細節集中在肩頸與手臂位置，視覺層次明確卻不顯雜亂，站姿一拉開，氣場自然撐滿畫面！即使在生圖鏡頭下，輪廓、比例與狀態依然穩定，難怪會被形容是「一站就封神」的紅毯瞬間。不過真正讓這套造型被記住的關鍵，在於轉身之後！背...styletc ・ 14 小時前 ・ 14
2波冷空氣接力報到！「這2天」雨彈炸全台 下週再迎大降溫
本週2波東北季風襲台！中央氣象署今（16）日表示，明天下半天受到東北季風影響，北台灣高溫略下降，週日（21日）又迎來一波東北季風，下週一將全台降雨。降雨部分，明後天桃園以北、東半部降雨機率增加，週五至週六全台有雨，中部以北、宜花3500公尺以上高山有零星降雪或結冰機率。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2