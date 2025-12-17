國家新創獎 花蓮慈院抱回6項殊榮

第22屆國家新創獎頒獎典禮，在台北、南港舉行，由生策會、生策中心所主辦，今年一共392件作品參與，涵蓋七大獎項與七大領域，包含生技製藥、精準醫療、智慧醫療與健康科技等等，其中花蓮慈濟醫院，在"臨床新創獎"與"學研新創獎項"當中，一舉拿下6項殊榮，如"生醫產品研發"與"醫療軟體開發"，而在獲獎的背後，都是一分醫者的堅持，期待透過創新技術，能給予患者最好的治療與照護。

「花蓮慈濟醫院，團隊代表共同的上台。」

廣告 廣告

獎項背後，揹負的是醫者專業，對患者與醫療創新的堅持。花蓮慈濟醫院，運用物聯網技術，讓藥品從入庫到患者手中，透過監控、管理，減輕護理人力負擔、也確保用藥安全，智能與精準兼顧。

花蓮慈濟醫院資深顧問 許文林：「連續四年 拿了5個國家新創獎，這個只是眼前這一步，其實這個每一年都要往前走，因為尤其現在生物科技， 那個發展簡直是非常地快速，我們只希望能夠跟的上，而且真正能夠用在我們病人身上。」

醫者出身，更能體會患者求生的渴望，導入AI，有效與體外循環人工心肺機，這個心臟手術中的關鍵設備，達到最大效益，同樣也是獲獎關鍵。

花蓮慈濟醫學中心副院長 張睿智：「人工心肺機過往都是，利用紙本來做紀錄，但是我們現在就開發，用數位的平台來做紀錄，那可以做到術前跟術後的一些，預癒後的分析，那一方面是可以預測病人的成功率，手術成功率之外，也大幅的減少我們體外循環師，真的在工作時的壓力，跟他們的一些行政上面的減量。」

第22屆，國家新創獎頒獎典禮，在台北、南港舉行，花蓮慈濟醫院，在 392件作品中脫穎而出，臨床新創獎與學研新創獎項中，一共榮獲6項殊榮。

國家新創獎總召集人 楊泮池：「國家新創獎已經走過了22年，見證台灣生醫創新，從萌芽到成熟。」

從設計、研發到臨床除了接軌國際，也透過新創與醫療結合，為患者注入更多希望曙光。

更多 大愛新聞 報導：

寒冬洗澡慎防溫差 由下往上漸進適應

自家就是環保點 惜福愛物帶動鄰里

