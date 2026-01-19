國家新城牌樓拆除 五福里長不知？市府澄清

基隆市安樂區「國家新城牌樓拆除五福里長不知」一事，安樂區公所說明，國家新城牌樓拆除基隆市議會辦理會勘時，五福里長現場表示不知道國家新城牌樓即將拆除及如何規劃，由於該事件是有媒體報導而引發，經區公所調查牌樓拆除及周邊規劃，市議會及安樂區公所之前都有辦理過會勘，都有邀請當地里長參加，區公所辦理的會勘，五福里長也有親自出席，應該知道牌樓計畫拆除。

未來區公所會加強對地方的溝通，讓地方充分了解市府施政規劃。

廣告 廣告

因目前工務處及都發處刻正辦理拆除及整體規劃，執行期程內容定案後，市府工務處一定會做好地方說明及溝通，特此澄清。

【記者鄭紫薇／基隆報導】基隆市政府昨上午針對有媒體詢問前市長秘書林祐德任用問題，特做回應指出，前市政府副發言人、市長秘書林祐德於市府任職期間，所有的借調程序，都是依據相關規定辦理，依法合規；且前任市府團隊也有相同做法，並非開創先例，此點市府再次聲明。

在職務內容部份，服務民眾、傾聽地方聲音、加強與鄰里交流、參與各項公共事務，本來就是市長秘書的工作之一，所詢之工作項目沒有任何違反規範之虞。