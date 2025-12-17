國家景區逾3成用一次性餐具 14%可免費獲塑膠提袋

來到國家公園或是森林遊樂區，擁抱大自然放鬆身心，但會不會因為造訪反而製造塑膠垃圾呢？自然保育與環境資訊基金會進行調查，回收351份有效問卷，發現民眾前往國家景區，仍有14%可免費取得塑膠提袋，餐飲方面32%回報使用一次性容器。

自然保育與環境資訊基金會專案經理曾子郡建議，「餐飲內用的部分，可以全面改用環保餐具，然後不包含美耐皿。」

要減少瓶裝水就需要有飲水機，27%受訪者表示，飲水機數量不足、位置隱蔽，甚至沒有設置；而在旅宿方面，則有7%民眾表示，一次性備品直接陳列房間內。

農業部林保署組長李允中回應，「自營部分其實我們對整個一個房間，不提供一次性備品都已經到位，飲水機的部分的話，飲水機取代瓶裝水，其實我們也是朝這個方向在努力推動。」

林保署表示，由民間業者經營的場域，會加強輔導業者提供可重複使用餐具。2022年推動「減塑精進指引」的國家公園署指出，近年進行監測，發現食肉目動物像是鼬獾、白鼻心，還有台灣獼猴、甚至歐亞水獺，排遺中都塑膠微粒，甚至連水棲昆蟲內都有微纖維。

內政部國家公園署科長鄭凱方表示，「我們可以做的也會主要強調在無痕山林的觀念，民眾垃圾帶下山，以及不使用瓶裝水，但我們還是建議，整個國家的減塑，還是要從源頭的這個部份來減少。」

自然環資基金會認為，國家公園、森林遊樂區肩負環境教育的責任，呼籲應該從2030年起，園區內應禁止一次性製品的採購、販售與利用，作為政策目標。