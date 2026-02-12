國家有最好的發展條件！卓榮泰：今年人均GDP能達4萬美元 明年最低工資可突破3萬
記者許詠晴／台北報導
下週就是春節九天連假，行政院長卓榮泰今（12）日發表談話時提出，國家正處於最好的發展趨勢與條件，人均GDP達到39477美元，昨天股市也在33605點封關，只要大家持續努力，今年人均GDP一定能達到4萬美元，明年最低工資也有機會突破3萬元。
據發言人李慧芝轉述，卓榮泰在農曆年前表示，首先感謝各位首長過去一年在各自工作崗位上非常辛苦，但很肯定也很自信的跟各位報告，國家正處於最好的發展趨勢與條件，去年整年在國人的共同努力之下，8.63的GDP成長率讓全世界再一次更重視台灣，昨天股市封關是33605點，也是史上最高。
卓榮泰續指，國家整體GDP快速成長，人均GDP已達到了39477美元。此外，台積公司繼續在國內擴建增廠，也在全球進行佈局，而世界主要大廠包括輝達、美光也一直在台灣加碼投資，這都是前所未有的情況。
卓榮泰喊話，如果大家繼續努力的話，今年人均GDP一定能達到4萬美元，而明年最低工資也可望突破3萬元，這個目標在過去看似不容易，但只要大家再做努力，目標就在眼前。
行政院長卓榮泰今天發表歲末談話，他表示，去年台灣經濟成長率8.63%、人均估3萬9477美元，國家正處於最好發展趨勢與條件，若繼續努力，今年人均GDP可望突破4萬美元、最低工資也有望突破新台幣3萬元。
農曆春節將至，行政院長卓榮泰今日在院會上發表歲末談話時喊話，今年力拚人均GDP突破４萬美元，基本工資３萬元以上，並期盼國會儘速審議國防特別條例及總預算；希望年後春暖花開能重回到議事桌上，讓國會能夠正常合理的來審查相關的預算以及未來談判的結果。 卓榮泰發表談話指出，首先感謝各部會首長過去一整年的辛苦，他說，國家正處於最好的發展趨勢跟條件，去年在國人共同努力下，經濟成長率8.63％讓全世界再次更重視台灣，昨天股市封關33605點，是史上最高，國家GDP也快速成長，人均GDP已達39477美元。 此外，卓榮泰表示，台積公司在國內持續擴建、增廠，也在全球布局，世界的主要大廠，包括輝達、美光一直加碼投資台灣，這都是前所未有情況；如果繼續努力，今年人均GDP一定可以達到4萬美元，明年最低工資可望突破3萬元，「只要我們再做努力，目標就在我們眼前。」 對於國防特別條例，卓榮泰指出，昨天總統率三軍舉行記者會，向國人以及在野黨提出儘速通過國防特別條例，也看到國會露出希望曙光，盼在野黨不要再擋，讓國防預算能夠儘速付委經過國會合理審查，請國會善盡責任，這才是全民之福。
卓榮泰喊話「拚今年人均GDP達4萬美元」 明年最低工資有望突破3萬
農曆新年即將到來，行政院今(12)日舉行年前最後一次院會，行政院長卓榮泰在院會中發表歲末談話，回顧去年GDP成長率達8.63%、昨(11)日股市封關達史上最高的3萬3605點、人均GDP達到3萬947...
農曆年前最後一次院會！卓榮泰盼年後春暖花開 國會合理審查預算
記者許詠晴／台北報導今天是農曆年前的最後一次院會，行政院長卓榮泰為此發表談話時指出，無論是台美關稅談判、國防特別預算、中央政府總預算...
台美關稅協定明天正式簽署 卓榮泰發聲了
行政院副院長鄭麗君率領關稅談判團隊，10日已啟程赴美，預計在台灣時間13日清晨正式簽署「台美對等貿易協定」（ART）。行政院長卓榮泰今（2/12）在院會發表談話表示，談判團隊掌握全局、全盤衡量，政府也做好萬全準備，讓產業可能衝擊大事化小、小事化了，請外界不要做不必要的揣測。
