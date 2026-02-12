國家有最好的發展條件！卓榮泰：今年人均GDP能達4萬美元 明年最低工資可突破3萬

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

下週就是春節九天連假，行政院長卓榮泰今（12）日發表談話時提出，國家正處於最好的發展趨勢與條件，人均GDP達到39477美元，昨天股市也在33605點封關，只要大家持續努力，今年人均GDP一定能達到4萬美元，明年最低工資也有機會突破3萬元。

卓榮泰指出，國家整體GDP快速成長，人均GDP已達到了39477美元。（資料照）

據發言人李慧芝轉述，卓榮泰在農曆年前表示，首先感謝各位首長過去一年在各自工作崗位上非常辛苦，但很肯定也很自信的跟各位報告，國家正處於最好的發展趨勢與條件，去年整年在國人的共同努力之下，8.63的GDP成長率讓全世界再一次更重視台灣，昨天股市封關是33605點，也是史上最高。

卓榮泰續指，國家整體GDP快速成長，人均GDP已達到了39477美元。此外，台積公司繼續在國內擴建增廠，也在全球進行佈局，而世界主要大廠包括輝達、美光也一直在台灣加碼投資，這都是前所未有的情況。

卓榮泰喊話，如果大家繼續努力的話，今年人均GDP一定能達到4萬美元，而明年最低工資也可望突破3萬元，這個目標在過去看似不容易，但只要大家再做努力，目標就在眼前。

