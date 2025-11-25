國家核心關鍵技術擬增至42項 加強保護軍工、太空等項目
協同各部會盤點符合《國家安全法》定義的國家核心關鍵技術項目，國科會第3波新增國家核心關鍵技術項目，並在24日預告修正草案。
國科會前瞻及應用科技處科長王凱平說明，「本次修正草案考量我國軍工與太空技術領域已邁入產業化階段，草案預計新增10項，及變更1項技術項目。」
加強保護台灣軍工、太空及軍民兩用等相關技術的營業秘密，關鍵技術項目從32項擴增到42項，整體技術領域包括國防科技、太空、農業、半導體、資安、量子、能源、人工智慧等。
中大太空科學與工程系特聘教授兼系主任張起維指出，此次新增運用全球衛星導航系統無線電掩星，或反射觀測之地球環境參數測量技術，就是福衛三號、福衛七號與台灣首顆自製氣象衛星「獵風者」的遙測方式。
台灣首顆自製氣象衛星運轉 一文認識海的信使「獵風者」
而高精度衛星姿態控制與指向技術，牽扯到火箭推進，可能民用、也可能軍用，即便目前國內發展比較前期，但因應未來技術較成熟，國家會列管也不意外。
中大太空科學與工程系特聘教授兼系主任張起維表示，「因為這畢竟就牽扯到就是導彈的那個部分，基本上就是讓衛星按照我們所想要的方式，去轉動面向我們所想要面向的目標。」
針對管制陸生修讀我國國家關鍵核心技術項目，張起維以自身系所為例，因較為敏感，在2020年中國片面暫停陸生來台就讀學位之前，就沒收中港澳學生。
張起維提到，「之前我們大學部還在大氣系那個太空組的時候，那時候數量也不多。」
學位陸生已在2023年8月清零，疫情後陸生交換生陸續來台，對此，教育部表示，今（2025）年5月已發函給核定陸生招生系所，重申落實2011年公告的注意事項，也需了解修習含旁聽學生的背景，並評估授課內容妥適性。
