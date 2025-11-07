國家森林館邀請民眾一起走進「森活樂園」

林業及自然保育署今年以森林系品牌「山林製造」為主題打造「國家森林館」展出。 （林業及自然保育署提供）

記者戴淑芳／台北報導

2025台北國際旅展即日至10日在南港展覽館一館舉辦，林業及自然保育署今年打造「國家森林館」，邀請熱愛自然、關注山林永續的民眾一起走進「森活樂園」，認識這些充滿臺灣山林故事的森林系商品，以行動支持山村綠色產業。

林業保育署署長林華慶表示，台灣擁有豐富的生態資源，不同海拔與緯度的國家森林遊樂區各具特色，一年四季都有不同的美景值得探訪。

2023年起，林業保育署為旗下的山林系商品打造了統一的品牌，取名為「山林製造」，並陸續在大雪山、八仙山、知本國家森林遊樂區及林後四林平地森林園區開展實體的山林製造品牌概念店，希望透過森林育樂場域賣店空間改造與選品，讓遊客對於臺灣山林環境與生態保育有更多的認識，實踐「永續利用山林資源，惠益分享在地，提振山村經濟」理念，建構最具臺灣山林代表性的綠色消費品牌。

除了讓森林好物陪伴民眾的日常，林業保育署也在11月8日至10日分別邀請單車女神魏華萱、中興大學教授柳婉郁、百岳女神段慧琳分享他們在森林裡的故事。展期4天規劃山林製造品牌推廣會與現場互動體驗，參與者都有機會獲得國家森林館限量優惠與臺灣特有種動物磁鐵。