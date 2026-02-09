國家檔案上雲端 「虛擬檔案館」360度全覽

記者吳典叡／綜合報導

想一探國家檔案館的資料或細細品味歷史檔案嗎？國發會檔案管理局推出全新數位力作「虛擬檔案館」，以360度高解析環景結合3D建模，將整座檔案館搬上雲端，透過手機、平板或電腦，就能線上漫遊館內外空間，典藏庫房也首度開放以數位方式揭開面紗，讓國家記憶更貼近大眾。

檔案管理局表示，虛擬檔案館打破傳統網頁平面限制，採用360度環景技術建置逾200個攝影站點，真實復刻館內外動線，收錄林間步道、曦月池等戶外景觀與公共藝術，也納入多個主題展廳；線上參觀時，可自由切換視角、縮放畫面，近距離閱讀展品與說明，並延伸瀏覽相關背景資料，強化沉浸式體驗。

為提升導覽與學習效果，虛擬檔案館內建語音導覽服務，先以常設展《島讀：我們的故事》為主，規劃50分鐘、25分鐘及兒童版3種版本，讓不同族群依時間與需求彈性選用。另推出「機智檔案館生活」與「機會命運再存檔」兩款互動遊戲，增加民眾對檔案專業工作與重要典藏的認識。

「虛擬檔案館」運用3D建模技術，將整座檔案館搬上雲端，民眾可綜覽建築物全景。（檔案局提供）