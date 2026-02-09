國家檔案館上雲端 典藏庫房也能線上看
記者吳典叡／綜合報導
想一探國家檔案館的資料，或是細細品味歷史檔案，不一定要抽空前往新北市林口。國家發展委員會檔案管理局推出全新數位力作「虛擬檔案館」，以360度高解析環景結合3D建模，將整座檔案館「搬上雲端」，民眾透過手機、平板或電腦，就能線上漫遊館內外空間，連典藏庫房也首度開放以數位方式揭開面紗，讓國家記憶更貼近大眾。
檔案管理局表示，因應大眾對遠距學習、線上參觀的需求，打造「虛擬檔案館」，呈現該館兼具服務、典藏與行政功能的特色。其中，「虛擬檔案館」打破傳統網頁的平面限制，採用360度環景技術建置逾200個攝影站點，真實復刻館內外動線，收錄林間步道、曦月池等戶外景觀與公共藝術，也納入多個主題展廳；線上參觀時，可自由切換視角、縮放畫面，近距離閱讀展品與說明，並延伸瀏覽相關背景資料，強化沉浸式體驗。
為提升導覽與學習效果，「虛擬檔案館」同步內建「語音導覽」服務，先以常設展《島讀：我們的故事》為主，規劃「50分鐘完整版」、「25分鐘精選版」及「兒童版」3種版本，讓不同族群依時間與需求彈性選用；完整版補足展覽脈絡，精選版聚焦重點展件，兒童版則以故事化語彙協助理解歷史背景。
此外，「虛擬檔案館」特別推出「機智檔案館生活」與「機會命運再存檔」兩款互動遊戲，透過遊戲化學習，增加民眾對檔案專業工作與重要典藏的認識。前者讓玩家化身檔案館實習生，挑戰檔案鑑定、庫房上架、紙質修復、策展選件等任務，一窺檔案從徵集、典藏到展出的流程；後者則以1950年至2000年的臺灣社會為背景，透過角色扮演在島嶼地圖上重返關鍵歷史轉折點，拉近檔案與民眾的距離。
檔案局表示，「虛擬檔案館」目前提供中文、英文及日文等語言介面，並可在行動裝置與桌機順暢使用，後續將擴充更多語言版本並結合教育推廣；未來將持續擴充更多語言版本，並結合教育推廣功能，期能成為實用的教學資源，以及全民認識與學習檔案的重要入口。
「虛擬檔案館」運用3D建模技術，將整座檔案館「搬上雲端」，民眾可綜覽建築物全景。（檔案局提供）
「虛擬檔案館」提供完整版、精選版、兒童版3種版本。（檔案局提供）
「機會命運再存檔」遊戲帶大家回到1950到2000年的臺灣社會，透過角色扮演在島嶼地圖上重返關鍵歷史轉折點，拉近檔案與民眾的距離。（檔案局提供）
國發會檔案管理局推出「虛擬檔案館」，以360度高解析環景結合3D建模，把國家檔案館「搬上雲端」。（檔案局提供）
