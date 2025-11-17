國家檔案館今開幕 葉俊顯：未來將導入新興科技！讓場館AI化

國發會主委葉俊顯參與國家檔案館開幕典禮並致詞。國發會提供



國家檔案館歷經多年籌建，今日（11/17）於林口舉辦開幕典禮。國發會主委葉俊顯表示，這座檔案館是全民記憶的守護者，也是代表國家的知識地標；未來將善用AI技術導入新興數位科技，讓場館AI化、國家檔案管理AI化，同時也朝向接軌國際為目標，與各國共享及推動檔案專業技術發展。

今日開幕典禮包括總統賴清德、經濟部長龔明鑫、新北市長侯友宜、國史館館長陳儀深、中經院董事長曹添旺、九典聯合建築師事務所創辦人郭英釗、東元電機董事長利明献等皆到場參與盛會。

廣告 廣告

國家檔案館11/17舉辦開幕典禮，現場進行啟動儀式。國發會提供

賴總統致詞表示，國家發展委員會檔案管理局運用新思維推動國家檔案館朝向智慧化管理，不僅展現政府保護國家紀錄及保存國人記憶的決心，透過政治檔案開放的堅定態度，成為轉型正義新里程碑。

賴清德指出，今年對台灣民主而言，是特別的一年，因為在9月10日，台灣解除戒嚴的天數，正式超越了戒嚴統治的天數。為呈現台灣民主發展歷程，國家檔案館的第一檔特展，展出解嚴令、政府廢止《懲治叛亂條例》及《戡亂時期檢肅匪諜條例》、修正刑法第100條等檔案原件，透過檔案公開，更能認識前人追求民主的艱辛，進一步凝聚守護台灣民主、自由及和平的共識。

賴總統特別邀請國人朋友走進國家檔案館，看見台灣如何走出威權陰影、邁向民主的光明，國家檔案館的成立是為了成就更好的台灣，在真相基礎下面對過去、展開對話，讓台灣在自由民主的道路上堅定前行。

檔案記錄著施政軌跡及社會變遷脈動，也是全民生活記憶。賴總統對國家檔案館的未來發展提出3點勉勵。首先，檔案局負責徵集典藏各級政府、民間與海外的台灣相關檔案，未來，各機關都必須依法移轉檔案，沒有法律依據，不得以任何理由拒絕或遮蔽；其次，國家檔案應用以「最大開放、最小限制」為目標，讓檔案公開應用，唯有國家把檔案公開給人民，讓國家行為接受檢視，才能實現開放政府與資訊透明；最後，總統也期待國家檔案館與校園、社團及在地場館合作，透過檔案轉化推廣，培養以證據為基礎的論述能力，讓人民認識台灣在各領域努力的軌跡，進而促進未來民主發展。

葉俊顯致詞時表示，首座國家檔案館能夠順利落成，感謝總統支持，以及行政院相關部會，和新北市政府在各方面的促成，還有國發會檔案局所有同仁的辛勞，建構國家級檔案典藏的服務空間，為國家重要歷史記憶提供最佳保存環境，讓檔案開放應用更為便捷。此里程碑是政府落實資訊開放透明的具體象徵，意義重大。

他繼續說，檔案蘊含政府的施政經驗，反映國家發展與社會文化的變遷，更是全體國人的共同記憶。

檔案管理局籌備建館十多年，歷經選址、擬定建館方案，在106年8月，奉行政院核定建館計畫，館址坐落於新北市林口，興建工程委託內政部營建署專業代辦，由九典聯合建築師事務所設計監造，豐譽營造及東元電機興建，110年5月動工、113年底完工，並於本年9月2日試營運，已經超過20萬參觀人次，將於11月22日正式啟用服務。

葉俊顯表示，這座國家級的檔案館，不僅是全民記憶的守護者，也是代表國家的知識地標。國家檔案館未來將善用AI技術導入新興數位科技，讓場館AI化、國家檔案管理AI化，並提供更多元的服務，同時也以朝向接軌國際為目標，與各國共享及推動檔案專業技術發展。

他繼續指出，為了增進民眾認識與應用檔案的便利與舒適，發揮國家檔案價值與教育功能，「我們讓展示空間兼具知識性、體驗性及趣味性，期盼成為全民必訪的學習據點」。

總統賴清德參觀國家檔案館展廳。國發會提供

國家檔案館開幕期間，規劃常設展「島讀‧我們的故事」與特展「重返1987─解嚴檔案」，其中影響深遠的《解嚴令》、政府廢止《懲治叛亂條例》及《戡亂時期檢肅匪諜條例》以及公布修正《刑法》第100條等檔案原件也公開展示，讓社會大眾共同分享這歷史性的一刻。

國家檔案館位於新北市林口區檔案館路1號，1至3樓為對外開放場域，串接館區景觀保留3/4植被綠林生態樣貌，全館兼具檔案專業技術、便捷開放應用、創新展示體驗及人文休憩等適眾服務功能。每週二至週六上午9時至下午5時開放（休館日詳見官網公告），免費入館，並提供桃園捷運A9林口轉運站往返該館免費直達接駁專車，亦有858、898、936、937、945、946等多條公車路線行經周邊，相關資訊請見國家檔案館官網。

10:34 發稿

16:02 更新照片及總統致詞內容

更多太報報導

推動兆元投資 國發會3大策略並進！廣納民間資金

台灣新創環境日益成熟 國發基金宣布「創業天使方案」額度提升至百億

金管會提報「亞洲創新籌資平台」計畫 葉俊顯：新創支持體系更趨完整