國家檔案館今開幕 賴總統：轉型正義重要里程碑

賴清德總統今天(17日)出席國家檔案館開幕典禮，他在致詞時表示，未來將依法徵集、公開檔案，中央與地方若無法源依據，不得拒絕徵集。他強調，唯有檔案公開，讓國家行為接受檢視，才能實現開放政府、資訊透明的目標；而國家檔案館的開幕，正是展現落實政治檔案開放的堅定態度，這是轉型正義的重要里程碑。

賴清德總統致詞表示，國發會用最新的思維設立國家檔案館，讓檔案及檔案管理人工智慧化，方便每一個人輕易找到所需的資訊，值得鼓勵。

賴總統指出，國家檔案館負責徵集、典藏各級政府的重要檔案、民間私人團體的珍貴文書，以及國外典藏的台灣相關檔案，這些檔案記錄政府施政軌跡、社會變遷脈動，也是全民共同的生活記憶，他希望未來一定要依法全力徵集，且交給國家檔案館管理、公開，中央與地方機關若無法律依據，不得以任何理由拒絕、遮蔽，進而落實開放政府、資訊透明的目標。總統說：『(原音)國家檔案館在管理這些檔案的時候，要以最大開放、最小限制為目標，公開應用檔案。唯有國家把檔案公開給人民，讓國家行為接受檢視，才能夠實現開放政府與資訊透明的目標。』

賴總統也期勉國家檔案局與校園、社團、在地場館合作，透過檔案的轉化與推廣，培養以證據為基礎的論述能力，進而了解台灣多年來在政治、經濟、產業、文學等各方面的努力軌跡，據以推動台灣民主及各領域進一步發展。

賴總統指出，今年是台灣民主運動相當有意義的一年，因為自9月10日起，台灣解嚴天數已正式超越戒嚴天數，而國家檔案館首檔特展就展出《解嚴令》、《廢止懲治叛亂條例》及《戡亂時期檢肅匪諜條例》等檔案原件，邀請國人走進國家檔案館，來看台灣走出威權陰霾、邁向光明民主的每一個步伐。

賴總統強調，國家檔案館的開幕除了展現政府保護國家紀錄、保存國人記憶的決心外，還展現落實政治檔案開放的堅定態度，也是轉型正義的重要里程碑。他相信透過檔案公開，能讓更多人理解前人追求民主的艱辛，思考民主法治與人權的可貴，進一步凝聚守護台灣民主、自由、和平的共同意識。

賴總統表示，台灣是民主國家，政黨有競爭，但大家都是同一國，面對未來威脅應團結一致。他也希望國家檔案館能成就更好的台灣，在真相基礎上一起面對過去、展開對話，團結更大的力量，讓台灣繼續在自由民主道路上堅定前行。(編輯：宋皖媛)