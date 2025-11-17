國家檔案館揭幕啟用 賴清德：實踐轉型正義 成就更好的台灣
〔記者黃政嘉／新北報導〕我國首座國家檔案館選址新北市林口，9月試營運，11月22日將正式開館，總統賴清德今主持國家檔案館開幕典禮致詞時表示，國家檔案館的開幕，除展現政府保護國家紀錄、保存國人記憶的決心，也展現政府落實政治檔案開放的堅定態度，更是轉型正義的重要實踐，他盼國家檔案館的成立，是為了成就更好的台灣。
賴清德指出，今年對台灣民主運動而言是相當有意義的1年，因為從9月10日開始，台灣解嚴的天數正式超過戒嚴統治的天數，感謝國家檔案館首檔特展展出解嚴令、政府廢止《戡亂時期檢肅匪諜條例》、修正刑法第100條等檔案原件。
賴清德強調，國家檔案館負責徵集典藏各級政府重要檔案、民間私人團體的珍貴文書以及國外典藏的台灣相關檔案，這些檔案是全民共同記憶，也是民主的重要基石，中央與地方都應依法完整移交檔案，不應以任何理由拒絕或遮蔽，在管理與運用檔案上，國家檔案館應以「最大開放、最小限制」為原則，公開運用檔案，唯有國家把檔案公開給人民，讓國家行為接受人民檢視，才能實現開放政府與資訊公開透明的目標。
賴清德也感謝前總統蔡英文、歷任行政院院長、國發會與檔案管理局同仁多年努力，以及新北市長侯友宜的協助，讓建館工程順利推展，並肯定國家發展委員會檔案管理局團隊以最新的思維，推動檔案管理智慧化，他期勉檔案管理局加強與校園、社團及在地場館合作，透過檔案轉化與推廣，培養以證據為基礎的論述能力。
更多自由時報報導
沈伯洋遭跨境鎮壓 賴清德：砍斷桌子4腳是中國 韓國瑜不應替侵略者找藉口
中國祭「禁日令」 汪浩：天上掉下來的旅遊紅利
藍白再度強修財劃法 卓榮泰：行政院全面迎戰自提院版
螺絲鬆了？彰化4萬顆芬普尼雞蛋外流台中 王惠美說了6個字
其他人也在看
國家檔案館開幕 賴清德：「大家都是同一國」在真相的基礎上團結前行
賴清德總統今（11/17）日上午出席國家檔案館開幕典禮時指出，檔案館的成立象徵國家落實開放政府與轉型正義的決心，盼全民在真相基礎上團結前行，持續守護台灣民主，他也強調大家都是同一國，面對未來威脅的時刻要團結一致，一定要深刻理解侵略者最害怕的就是團結的力量。太報 ・ 9 小時前
"16人點5份"義大利披薩事件延燒 市長緩頰:盼找台代表溝通
政治中心／綜合報導義大利披薩店直播罵台灣遊客事件持續延燒，雖然事後該店老闆也有發影片道歉，但他在GOOGLE評論區仍對理性提醒說"這只是文化差異"的留言回髒話，此事也上升到外交事件，當地市長出面說老闆沒惡意、只想博關注，但做法錯誤，希望找台灣駐義大利代表溝通、化解爭端。「義大利老闆。」不滿台灣團客16人到店內用餐只點5份Pizza、3杯啤酒，這名義大利Pizza店老闆錄影開罵，但囂張沒落魄的久，影片Po網後引來台灣網友撻伐，他火速道歉。瘋子披薩店老闆帕齊尼：「我要為我製作的影片向各位致歉，同時也向全體台灣人民說聲抱歉，這件事不會再發生了，我們義大利人天性比較愛開玩笑，我再次位此向大家致歉，我愛你中國我愛妳台灣。」網友理性解釋，卻換來這名老闆用髒話罵回來。（圖／翻攝網路）道歉歸道歉，私下砲火依舊猛烈，有網友到googlemap商家評價留言，台灣人習慣Pizza分著吃、只是文化差異，理性溝通卻被他用簡單粗暴的F開頭髒話回敬。當地市長出面，說老闆是在地名人，大家知道他不管在哪、對誰都能開玩笑，相信他沒有惡意，只是想在社群博取關注、但做法完全錯誤，希望下周找台灣駐義大利代表溝通、化解爭端。此事件上聲外交爭議，當地市長希望找台灣駐義大利代表溝通。（圖／民視新聞）台灣義式餐飲業者謝宜榮：「跟義大利人工作，大概有十幾年的時間，可以跟老闆溝通一下說，待會我們還要再去別家吃，再講一個重點說，待會我們吃完之後，馬上就離開，這個位置就可以，讓您給下一個客人做生意，我想義大利人，一定會很開心。」旅遊達人傑西大叔：「在義大利他們用餐習慣，是一個人點一份披薩，如果真的吃不下，看是不是可以，透過點飲料或其他的前菜，跟店家討論一下，確認一下低消，在歐洲的餐廳，用餐禮儀，最低標準就是，每個人要點一份餐點，或者是飲料。」事件在台義兩國掀起熱議，但覺得客人點太少可以要求加點或不做這團生意，接單後搞小動作還PO網，也難怪台灣人會這麼氣。原文出處：「16人點5份」義大利披薩事件延燒 市長緩頰：盼找台代表溝通 更多民視新聞報導若台灣有事！高市早苗公開挺台 民調支持度69.9%再創新高中國拿圖卡恐嚇日本！台日網狂刷「反共圖卡」回敬16台人吃5披薩遭公審！義市長發聲：將與台灣代表會談民視影音 ・ 22 小時前
台印深化科技合作 國科會：2026年辦AI雙邊研討會
（中央社記者趙敏雅台北17日電）第13屆台印科技聯席會議今天登場，國科會表示，台灣、印度在新興科技及創新發展具高度共識，近年科研交流成效顯著，雙邊合作計畫申請件數大幅增加，明年將在台灣舉辦人工智慧（AI）雙邊研討會，共同推動AI領域實質合作。中央社 ・ 4 小時前
健力世錦賽》巫翊俅勇奪120+公斤級硬舉金牌！台灣9金11銀10銅作收
在羅馬尼亞克盧日那波卡舉辦的2025年世界公開裝備健力錦標賽進入最後一天賽事，我國再添1金，巫翊俅在男子120+公斤級硬舉項目勇奪金牌，台灣代表隊本屆以9金11銀10銅作收。巫翊俅在男子120+公斤級賽事，雖因預估總和分較低被分配至B組，但他憑藉在硬舉項目的優異表現，以380公斤的成績獨占鰲頭，接下自由時報 ・ 11 小時前
美媒：部分國民兵部隊將撤出芝加哥與波特蘭
（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國媒體報導，在總統川普面臨法律阻礙後，數以百計部署在芝加哥和波特蘭的國民兵（National Guard）已於今天開始撤離。中央社 ・ 10 小時前
首座國家檔案館隆重開幕 看見臺灣邁向民主的歷程
我國首座「國家檔案館」今(17)日隆重舉行開幕典禮，並將於11月22日正式開館。賴清德總統致詞表示，國家發展委員會檔案管理局運用新思維推動國家檔案館朝向智慧化管理，不僅展現政府保護國家紀錄及保存國人記憶的決心，透過政治檔案開放的堅定態度，成為轉型正義新里程碑。今日開幕典禮由賴清德總統、國家發展委員會葉俊顯主任委員、經濟部龔明鑫部長、新北市侯友宜市長及各界貴賓齊聚一堂，藉由象徵林口土地記憶的紅土注入啟動儀式，寓意凝聚眾人智慧與心力，成就新館誕生，開啟生生不息的全民記憶與檔案故事。賴清德總統指出，今年對臺灣民主而言，是特別的一年，因為在9月10日，臺灣解除戒嚴的天數，正式超越了戒嚴統治的天數。為呈現臺灣民主發展歷程，國家檔案館的第一檔特展，展出解嚴令、政府廢止《懲治叛亂條例》及《戡亂時期檢肅匪諜條例》、修正刑法第100條等檔案原件，透過檔案公開，更能認識前人追求民主的艱辛，進一步凝聚守護臺灣民主、自由及和平的共識。總統特別邀請國人朋友走進國家檔案館，看見臺灣如何走出威權陰影、邁向民主的光明，國家檔案館的成立是為了成就更好的臺灣，在真相基礎下面對過去、展開對話，讓臺灣在自由民主的道路上堅定前台灣好新聞 ・ 2 小時前
焦點股》浩鼎：治療膽管癌新藥獲孤兒藥認定 跳空漲停
新藥公司台灣浩鼎（4174）昨（16）日宣布，接獲美國食品藥物管理局（US FDA）通知，旗下以TROP2為靶向的ADC（抗體藥物複合體）新藥OBI-902，已獲審核通過治療膽管癌（Cholangiocarcinoma）的「孤兒藥（Orphan Drug Designation）」資格認定。浩鼎股價自由時報 ・ 12 小時前
黃國昌狗仔爭議未歇！談社運遭酸：政治撈仔
[NOWnews今日新聞]民眾黨主席黃國昌近日遭爆料疑似組成狗仔隊跟拍政敵，同時他也頻受邀到大學以「政治實務」、「走進體制」為題演講，卻遭到大批網友冷嘲熱諷。東吳大學政治系學學昨（16）日一發出演講公...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
國家檔案館開幕 賴清德：盼在真相基礎上團結前行
政治中心／王云宣、陳奎宏 新北報導全台首座"國家檔案館"，歷經10多年籌備，將在這個月22日將正式開館，裡頭典藏著台灣數百年來的重要的民主時刻，包括"還我土地運動"、橋頭事件、解嚴等文件檔案，總統賴清德今天親自主持開幕典禮，他也呼籲全台縣市政府，未來都該依法徵集並繳交檔案供國家委員會展出。總統賴清德現身國家檔案館 並在導覽人員陪同下一一逛完展區（圖／民視新聞）導覽人員：「這個單元裡面講的是，總統非常關切的，1980年代台灣的民主化。」總統賴清德，專注聆聽導覽，全台首座國家檔案館，正式落成，歷史性一刻，包含國發會主委葉俊顯、經濟部長龔明鑫，都來開箱。總統賴清德：「未來我也希望台灣不管中央或地方機關，也都應該要依法爭徵集並交檔案，如果沒有法律依據的話，就不可以以任何理由拒絕或者遮蔽，要把所有的檔案，要交給國家檔案館。」國家檔案館展出台灣百年來的歷史運動 包括＂還我母語運動＂（圖／民視新聞）總統賴清德下令，不管中央地方，在不違法的情況下，都該配合提供檔案給國家委員會，國家行為接受檢視，才能夠實現開放政府與資訊透明的目標。而這棟地下2層、地上10層的建築物裡，可典藏的檔案容量，相當於200座台北101高度，裡頭擺有小小擬真模型，舉著白旗抗議，再搭配電子板照片，講述1980年代原住民「還我土地運動」，另外還有客家母語運動、橋頭事件、中壢事件，台灣這一路如何走向民主，在這全都一覽無遺。總統賴清德：「我相信透過檔案的公開，能夠讓更多人理解，前人追求民主的艱辛，思考民主法治與人權的可貴，進一步凝聚守護台灣，民主自由和平的共同意志。」國家發展委員會主委葉俊顯：「國家檔案館未來，將善用AI技術，導入新興數位科技，讓場館AI化，國家檔案管理AI化，並提供更多元的服務。」總統賴清德（右三）親自主持國家檔案館開幕典禮 經濟部長龔明鑫（左二）、國發會主委葉俊顯（右二）、新北市長侯友宜（右一）都到場（圖／民視新聞）耗時10多年，承載著台灣數百年來重要時刻的國家檔案館，將在11月22日正式營運，讓台灣民眾，能再度走入珍貴的歷史片段。原文出處：全台首座國家檔案館11/22正式開館 賴清德：盼在真相基礎上團結前行 更多民視新聞報導守護兒童身心健康 賴總統拋設「兒童及家庭署」韓國瑜不挺沈伯洋還嗆「該吃藥」 賴清德反擊：別替侵略者找藉口批對岸砍斷桌腳 賴清德：不應該替侵略者找藉口民視影音 ・ 8 小時前
台南科學城推動中 社宅「沙崙安居」動土備受看好
台南高鐵特定區周邊的智慧綠能科學城全力推動中，尤其台積電的1.2奈米先進製程也可能在附近設廠，發展願景可期，政府也在當地興建社會住宅，「沙崙安居」今天熱鬧動土，被譽為「未來性最佳」，備受各界關注。緊鄰科學城的歸仁區沙崙安居社宅，將興建2棟地上14層、地下3層的大樓，規劃1~3房，共有580戶，工程經自由時報 ・ 9 小時前
歷時10年落成！賴清德親揭國家檔案館：真相能讓台灣更團結
歷時逾10年籌建、被視為台灣民主里程碑的重要工程——國家檔案館，今（17）日在新北林口正式落成啟用。賴清德總統親臨開幕典禮，肯定檔案館象徵政府推動資訊透明、政治檔案開放與守護民主記憶的決心。他強調，「唯有在真相的基礎上共同對話，台灣才能更團結，也才能讓民主的道路越走越堅定。」中時新聞網 ・ 9 小時前
馬英九「與中國同調」批高市躁進 賴清德：不宜負面解讀日本政治
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導日本新首相高市早苗提出「台灣有事即日本有事」一說，展現堅定挺台立場；而此舉卻讓中國外交部相當氣憤，日前呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，中日對立升溫。未料，前總統馬英九、前國民黨主席洪秀柱竟先後與中國同口徑，指稱高市言行躁進、兩岸問題輪不到外國政客指點江山等。對此，總統賴清德今（17）日直言，在野黨應尊重日本國內政治，不宜負面解讀。賴清德指出，中國對日本進行複合式攻擊，嚴重衝擊印太和平穩定，呼籲國際社會持續關注，且中國應該要克制，展現大國風範，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者，回到以規則為基準的國際秩序軌道上，這樣對區域發展才有幫助，請中國三思。針對藍營批評高市早苗「躁進」，賴清德則說，美國駐日本大使已經公開發表聲明，肯定高市早苗在國會的發言，有助於美日關係增進，也有助於區域和平穩定。因此，他呼籲國內政治人物，尤其是在野黨，應該尊重日本國內政治，也要注意區域發展，不宜負面解讀日本的政治工作。原文出處：快新聞／馬英九「與中國同調」批高市躁進 賴清德：不宜負面解讀日本政治 更多民視新聞報導天母火鍋店凌晨起火！鐵皮加蓋冒濃煙直竄天際 現場飄塑膠燃燒味普發一萬「ATM領現」今開放 若遇4狀況恐卡關領嘸錢台股早盤漲逾2百點 台積電開1450元、上漲20元民視影音 ・ 11 小時前
馬英九轟高市早苗躁進 賴清德：在野黨應尊重日本政治
日本首相高市早苗日前提及，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，引發中方不滿，前總統馬英九也批高市「躁進」。總統賴清德今（11/17）呼籲國內的政治人物，特別是在野黨，應該要尊重日本國內本身的政治，不宜負面解讀日本的政治工作。太報 ・ 12 小時前
放鳥沒發雞排！疑當事人道歉認「非台大大氣系學生」 網質疑真實性
一名自稱是台大大氣系學生的網友，日前發出「祭品文」，預測鳳凰颱風來襲，台北市至少會放2天颱風假，沒有的話就要發雞排和珍奶，不過真的到了約定發放的時間，卻遲遲沒有人出現，讓大批排隊等候的民眾撲空，引發眾台視新聞網 ・ 12 小時前
基隆行人事故全島最低 行人友善成果卓著！
[NOWnews今日新聞]基隆市長謝國樑上任後，秉持「行人安全優先」理念，積極推動人本交通環境改革，打造行得安全、走得安心的城市。自112年1月20日起率全國之先啟動「行人友善專案」，透過整平騎樓、設...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
陸反擊 重提「琉球地位未定論」
日本首相高市早苗的「存亡危機事態」論，引起北京強烈不滿，近日大陸也轉攻琉球，重新熱議「琉球地位未定論」。聯合新聞網 ・ 1 天前
反映國際原物料成本上揚，豐興、威致本週鋼筋報價上調200元/噸
【財訊快報／記者張家瑋報導】鋼筋大廠豐興(2015)、威致(2028)今日開出本週盤價，反映國際原物料成本上揚，豐興鋼筋基價上漲200元/噸，廢鋼收購價亦上調200元/噸，型鋼產品基價持平。南部鋼筋大廠威致本週鋼筋報價亦上調200元/噸。雖然目前盤商、直客拉貨態度保守，觀望氣氛濃厚，客戶多謹守低庫存原則，然國際廢鋼報價反彈後，維持相對高檔不墜，且先前各家電爐廠於低價期已接不少訂單，日後維持電爐運作稼動率已有底氣， 因而適度調漲價格，除了反映成本之外，也藉此試探市場水溫。豐興本週廢鋼收購價上調到8,200元/噸，鋼筋牌價調漲至16,400元/噸，型鋼基價維持在23,000元/噸，鋼筋、廢鋼利差在8,200元。威致本週鋼筋（竹節鋼筋SD280）牌價亦維持在16,200元/噸。國際原料行情部分，美國大船廢鋼本週無報價，日本2H廢鋼本週報價315美元/噸，美國貨櫃廢鋼本週報價持平為300美元/噸，澳洲鐵礦砂上週由100.75美元/噸上漲至102.55美元/噸。財訊快報 ・ 9 小時前
揭藍白拖延預算審查內幕！ 王興煥：用違憲「財劃法」要脅政府
本屆立法院再度進入預算會期，但明年度（115）中央政府總預算案，自從9月30日排入立法院會報告事項後，迄今近48天仍未交付委員會審查。台灣基進黨主席王興煥今日表示，藍白兩黨要求以上週修惡的「財劃法」重新編列預算，將導致政府被迫違法舉債，徹底破壞行政與立法與憲政平衡，政府不應以違憲的「財劃法」編列總預自由時報 ・ 9 小時前
中國全面抵制旅日 他評陸恐錯估高市韌性
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事論」讓中國氣炸跳腳，對此呼籲國人避免前往日本，此外中國三大國營航空公司竟在同一天宣布赴日航班能免費退票或改期，目的很清楚，就是要削減赴日旅遊、衝擊日...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
是誰通緝沈伯洋、散佈疑美論？賴清德點名韓國瑜：別替侵略者找藉口
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導總統賴清德上周為聲援民進黨立委沈伯洋一事向立法院長韓國瑜喊話，反遭韓譏諷「自己有病要別人吃藥」，賴總統今(11/17)表示...FTNN新聞網 ・ 12 小時前