國家檔案館摘鑽石級綠建築標章 庫房省電85%

（中央社記者潘姿羽台北11日電）國發會今天表示，國家檔案館新建工程摘下最高等級「鑽石級綠建築標章」，以及「銅級智慧建築標章」雙重認證。其中典藏豐富史料的檔案庫房，能耗較傳統庫房大幅減少85%。

國家檔案館不只典藏豐富檔案，建築設計也受到肯定。國發會今天發布新聞稿指出，國家檔案館新建工程不僅通過財團法人台灣建築中心評定，同時摘下最高等級「鑽石級綠建築標章」，以及「銅級智慧建築標章」雙重認證；其中，綠建築9大評估指標得分率高達95%以上，生物多樣性、綠化量、基地保水量3個分項指標更獲得滿分。

檔案局說明，國家檔案庫房建築外殼採「雙層外牆保溫」設計，阻絕室外熱能與濕氣，配合高效能變頻空調系統，能耗較傳統庫房大幅減少85%，達到極致節能的效果。

館區保留3/4原始植被綠林，設置生態小島與誘鳥誘蟲植物，讓建築物完美融入自然，維護生態永續。此外，藉由大面積綠地、透水鋪面及露台花園設計，確保雨水有效滲透與涵養，降低洪災與淹水風險。建築結構體採用高爐水泥與高性能混凝土，有效降低建材碳足跡，落實減碳責任。

檔案局接著指出，除了綠色環保，國家檔案館通過銅級智慧建築的綜合佈線、資訊通信、系統整合、設施管理、安全防災、節能管理等6項指標認證。館區整合防火、防水、防盜與門禁系統、停車管理及緊急求救系統等，並透過TCP/IP（傳輸控制協定/網際網路協定）統一匯流至中央監控平台，實現遠端即時監控，有效防護國家檔案、工作人員及到訪民眾安全。

檔案館也透過數位電錶與水錶，結合能源監測功能，精準掌握耗能狀況，進行節能管理。

國內首座國家檔案館座落於新北市林口區，2025年9月2日起試營運，2025年11月22日正式開幕，試營運首月就有超過10萬人次入館參觀，如今檔案館已成為北部熱門景點。

檔案局表示，國家檔案館兼具檔案專業技術、便捷開放應用、創新展示體驗及人文休憩等適眾服務功能，每週二至週六上午9時至下午5時開放，免門票入館，並提供桃園捷運A9林口轉運站往返檔案館的免費直達接駁專車，也有858、898、936、937、945、946等多條公車路線行經周邊，相關資訊可於國家檔案館官網查詢。（編輯：林家嫻）1150211