國家檔案館文創商品登場 紅包、筆電包吸睛

▲迎接開館首次春節檔期，進一步結合CI聯名開發文創商品，如寫著「『檔』不住的運氣」、「『案』子接個不停」、「『管』好這包福氣」的紅包袋。（圖／國發會提供）

[NOWnews今日新聞] 國家檔案館已於去年11月22日啟用，今年迎來第一個農曆新年，國發會檔案管理局特與進駐本館的文創商店業者攜手推出「新春喜氣」文創商品，將局館品牌元素融入日常生活，推出禮盒、春聯、紅包等多款春節商品，也有設計電腦包及擴香石等生活用品，巧妙融合國家檔案館的英文縮寫NA（National Archives）。



檔案局為推廣檔案開放近用，迎接開館首次春節檔期，進一步結合CI聯名開發文創商品，如寫著「『檔』不住的運氣」、「『案』子接個不停」、「『管』好這包福氣」的紅包袋。

另外，檔案館開館期間推出CI文創系列商品，轉化為兼具故事性、象徵性與實用性的設計語彙，涵蓋生活用品、辦公收納與服飾穿戴等多元類型，引入民間經營創意與活力，打造兼具設計感與檔案意涵的特色商品；據國家檔案館文創商品目錄，國家檔案館立架式筆電包要價890元；國家檔案館紀念擴香石則要價1200元。





▲國發會檔案管理局特與進駐本館的文創商店業者攜手推出「新春喜氣」文創商品，將局館品牌元素融入日常生活，推出禮盒、春聯、紅包等多款春節商品。（圖／國發會提供）



檔案局建館期間同步推廣品牌形象，2018年建立的品牌識別系統（Corporate Identity，CI），以國家智慧資產發想設計，透過簡約線條及美化設計，將常見的檔案卷宗繪於CI，勾勒動態運用的卷影，整體輪廓亦巧妙展現國家檔案館的英文縮寫NA（National Archives），傳達檔案開放與走向國際的意象。



本館位於新北市林口區檔案館路1號，每週二至週六9時至17時開放，週日、週一、國定假日、春節連續假期休館。開放期間大眾運輸方面提供桃園捷運A9林口轉運站往返國家檔案館免費直達接駁車，亦有858、898、936、937、945、946等多條公車路線行經周邊，相關活動及交通資訊請見國家檔案館官網。





