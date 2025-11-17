國家檔案館林口開幕 全臺首座國家級檔案中心揭牌

▲全臺首座國家檔案館今日舉辦開幕典禮。

【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】全臺首座國家檔案館座落於新北市林口區，今（17）日舉辦開幕典禮，新北市長侯友宜出席活動，見證國家級歷史記憶殿堂開幕。國家檔案館是國家級檔案典藏及服務空間，新北市政府透過跨局處協作機制，全程協助中央推動興建計畫，今日開幕後，將於11月22日正式啟用服務，歡迎各界民眾前來參觀。

國家檔案館拍板選址於林口後，新北市府各局處從前期都市設計審議到後續建造、消防審查及使用執照核發，促成關鍵行政流程大幅縮短，使建館工程順利推展，確保國家檔案館如期完工啟用。同時，為提升周邊環境與交通機能，林口區公所協助文化一路部分人行道認養，並協助檔案館路道路更名及公車站名調整為國家檔案館站，提升辨識度與民眾便利性。新北市府將持續以跨域合作方式，支持中央重大建設在新北順利落地，共同打造更完善的城市發展環境。

國家檔案館為重要歷史記憶提供最佳保存環境，並運用AI科技導入檔案保存及開放運用。今日出席開幕典禮的貴賓，包括總統賴清德、新北市長侯友宜、國家發展委員會主任委員葉俊顯、經濟部長龔明鑫及地方民意代表等，共同見證政府落實資訊開放透明的新里程碑。