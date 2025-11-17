國家檔案館林口開幕 全臺首座國家級檔案中心揭牌
【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】全臺首座國家檔案館座落於新北市林口區，今（17）日舉辦開幕典禮，新北市長侯友宜出席活動，見證國家級歷史記憶殿堂開幕。國家檔案館是國家級檔案典藏及服務空間，新北市政府透過跨局處協作機制，全程協助中央推動興建計畫，今日開幕後，將於11月22日正式啟用服務，歡迎各界民眾前來參觀。
國家檔案館拍板選址於林口後，新北市府各局處從前期都市設計審議到後續建造、消防審查及使用執照核發，促成關鍵行政流程大幅縮短，使建館工程順利推展，確保國家檔案館如期完工啟用。同時，為提升周邊環境與交通機能，林口區公所協助文化一路部分人行道認養，並協助檔案館路道路更名及公車站名調整為國家檔案館站，提升辨識度與民眾便利性。新北市府將持續以跨域合作方式，支持中央重大建設在新北順利落地，共同打造更完善的城市發展環境。
國家檔案館為重要歷史記憶提供最佳保存環境，並運用AI科技導入檔案保存及開放運用。今日出席開幕典禮的貴賓，包括總統賴清德、新北市長侯友宜、國家發展委員會主任委員葉俊顯、經濟部長龔明鑫及地方民意代表等，共同見證政府落實資訊開放透明的新里程碑。
其他人也在看
立院三讀新修財劃法 卓榮泰：問題更大 政院會全面迎戰
立法院會14日再度三讀通過財劃法修正案。行政院長卓榮泰今天說，立法院通過的新修財劃法比過去公式計算錯誤的問題還大，將使政府的總預算無法編列，對於立法院在野黨團突然通過修正案，「行政院會全面迎戰」，明天與地方政府談過後，周四（20日）行政院會將討論院版財劃法。行政院發言人李慧芝下午指出，行政院會20日將提出完整修正草案，卓榮泰會出面說明，盼立法院朝野黨團理性討論。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 8 小時前
離警局1公里炸街亂棒打運將！議員轟「他們不怕妳」 盧秀燕：決不寬貸
台中市西屯區西屯路二段、寶慶街50巷口今(17)日凌晨1點50分左右，出現多輛改裝車狂飆「炸街」放鞭炮，一名45歲陳姓男子被吵到睡不著，氣到持滅火器上前理論驅離，卻反遭「球棒隊」6名男子輪番痛毆倒地。台中市議會上午進行定期會市政總質詢，市議員朱元宏、陳俞融、陳淑華關心西屯深夜聚眾鬥毆事件，怒嗆「炸街車看起來不怕執法」，對此，市長盧秀燕表示，「強力執法，鬧事決不寬貸」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
台中深夜「棒球隊」滋事 盧秀燕：強力執法決不寬貸
台中市議會今（17）日進行定期會市政總質詢，市議員朱元宏、陳俞融、陳淑華關心西屯區深夜聚眾鬥毆事件。市長盧秀燕表示，「強力執法，鬧事決不寬貸」。市府警察局指出，遭毆民眾無生命危險，已逮捕5名犯嫌，依傷中廣新聞網 ・ 5 小時前
陳嘉宏專欄：這個立法院根本把違憲當喝水
中華民國中央與地方的財政連結，建立在統籌分配稅款、一般性補助款、計畫型補助款這3種補助款的分配上面。「統籌分配款」係由中央政府依法收取，但需強制發還給地方自治團體之國稅；這有點像是中央在全國各地方政府收了許多雞蛋（稅收），統一放在籃子裡，再依各地稅基比例、人口比例等公式計算，再發還給各縣市、直轄市的國稅款項。鏡報 ・ 11 小時前
賴清德.李洋「小試身手」跳Locking！ 凱道變舞台「有意義」
台北市 / 綜合報導 街舞大賽總統盃，16日凱道盛大登場。總統賴清德週末與運動部長李洋，一早都現身挺街舞，甚至還現場隨著音樂，一起學Locking，跳得相當有架勢。而賴清德致詞時，還特別強調，這次決賽在凱道舉辦，就是把過去這個追求民主的政治場域，獻給全國人民，來舉辦運動賽事。選手則稱讚，舞台搬到府前是「很酷的事」。 街舞老師說：「567，go。」拍點一到左手右手伸出來，總統賴清德與運動部長李洋，跟著街舞老師跳LOCKING。熟能生巧兩人跳到第三次，基本上已經有模有樣，2025總統盃街舞決賽開幕，李洋還以幽默方式告訴大家政府有多重視街舞文化，運動部長李洋說：「總統盃我們一再的告訴大家，我們政府我們多麼重視，我們街舞的文化，但總統這個運動是不是重視的太快了，感覺其他運動會吃醋，羽球就有點吃醋了。」但除了總統盃街舞，之前的總統盃3對3籃球，同樣都選在凱道舉辦背後有特別意義，總統賴清德說：「決賽的地點特別在總統前的廣場，就是把這一個過去追求民主的政治場域，來獻給全國人民，來舉辦運動賽事。」台灣霹靂舞者陳柏均說：「那個時候從在中正紀念堂上面練習，的那些回憶，被趕來趕去啊，很難有地方可以練舞啊，結果我們今天跳到總統府，凱達格蘭道前面覺得很，很光榮。」總統賴清德VS.運動部長李洋說：「DJ Drop the beat。」隨著音樂聲響舉辦熱血賽事，凱道上如今也注入更多青春活力。 原始連結華視影音 ・ 23 小時前
預算還沒過就決標？中油三接工程款暴增300億 黃國昌轟：把立院當橡皮圖章
立法院司法法制委員會今（17）日召開「中油三接浮報工程款爭議及近年來國營事業貪瀆事件查處成效」，民眾黨立委黃國昌表示，中油三接外推方案預算增加305億，但決標的時間卻早在預算送交立院審核前就已經結束，質疑整個標案就是先射箭再畫靶，把立院當作橡皮圖章。黃國昌指出，中油的負債比五年內暴增到93%，但中油花錢的方式完全不像負債高達93%的樣子，檢察官在2022年中......風傳媒 ・ 5 小時前
普發一萬ATM領現今開跑！警政署曝詐騙手法：不會以電話告知身分遭冒用
普發一萬ATM領現今天（17日）開放，對此內政部警政署呼籲，政府機關不會以電話告知身分遭冒用，電話聽到代管或監管財產、面交、提款卡，一定是詐騙；有詐騙疑慮，請向165查證。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 8 小時前
德國新法擴大政府權力 可禁用特定中國製造商零件
美國政治新聞網站《政客》（Politico）歐洲版14日報導，隨著德國對中國立場日益強硬，聯邦議院（Bundestag，國會下議院）近日批准一項新法案，將賦予內政部新的工具，以網路安全風險為由，禁止在關鍵行業使用特定製造商的零件。據報導，這項德國政府即將獲得的新權力，將禁止有風險的中國技術供應商參與自由時報 ・ 1 天前
國家檔案館開幕 賴清德：盼在真相基礎上團結前行
政治中心／王云宣、陳奎宏 新北報導全台首座"國家檔案館"，歷經10多年籌備，將在這個月22日將正式開館，裡頭典藏著台灣數百年來的重要的民主時刻，包括"還我土地運動"、橋頭事件、解嚴等文件檔案，總統賴清德今天親自主持開幕典禮，他也呼籲全台縣市政府，未來都該依法徵集並繳交檔案供國家委員會展出。總統賴清德現身國家檔案館 並在導覽人員陪同下一一逛完展區（圖／民視新聞）導覽人員：「這個單元裡面講的是，總統非常關切的，1980年代台灣的民主化。」總統賴清德，專注聆聽導覽，全台首座國家檔案館，正式落成，歷史性一刻，包含國發會主委葉俊顯、經濟部長龔明鑫，都來開箱。總統賴清德：「未來我也希望台灣不管中央或地方機關，也都應該要依法爭徵集並交檔案，如果沒有法律依據的話，就不可以以任何理由拒絕或者遮蔽，要把所有的檔案，要交給國家檔案館。」國家檔案館展出台灣百年來的歷史運動 包括＂還我母語運動＂（圖／民視新聞）總統賴清德下令，不管中央地方，在不違法的情況下，都該配合提供檔案給國家委員會，國家行為接受檢視，才能夠實現開放政府與資訊透明的目標。而這棟地下2層、地上10層的建築物裡，可典藏的檔案容量，相當於200座台北101高度，裡頭擺有小小擬真模型，舉著白旗抗議，再搭配電子板照片，講述1980年代原住民「還我土地運動」，另外還有客家母語運動、橋頭事件、中壢事件，台灣這一路如何走向民主，在這全都一覽無遺。總統賴清德：「我相信透過檔案的公開，能夠讓更多人理解，前人追求民主的艱辛，思考民主法治與人權的可貴，進一步凝聚守護台灣，民主自由和平的共同意志。」國家發展委員會主委葉俊顯：「國家檔案館未來，將善用AI技術，導入新興數位科技，讓場館AI化，國家檔案管理AI化，並提供更多元的服務。」總統賴清德（右三）親自主持國家檔案館開幕典禮 經濟部長龔明鑫（左二）、國發會主委葉俊顯（右二）、新北市長侯友宜（右一）都到場（圖／民視新聞）耗時10多年，承載著台灣數百年來重要時刻的國家檔案館，將在11月22日正式營運，讓台灣民眾，能再度走入珍貴的歷史片段。原文出處：全台首座國家檔案館11/22正式開館 賴清德：盼在真相基礎上團結前行 更多民視新聞報導守護兒童身心健康 賴總統拋設「兒童及家庭署」韓國瑜不挺沈伯洋還嗆「該吃藥」 賴清德反擊：別替侵略者找藉口批對岸砍斷桌腳 賴清德：不應該替侵略者找藉口民視影音 ・ 4 小時前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 3 小時前
仙塔律師涉詐遭求刑1年！被移送懲戒「律師執照恐不保」
娛樂中心／周希雯報導正妹律師「仙塔律師」李宜諪曾幫網紅雪碧控告Toyz，因經常分享法律知識，IG擁有22萬粉絲追蹤；不過今年8月捲入靈骨塔詐騙案，涉嫌幫詐騙集團脫產、串供及洩漏偵訊機密，被檢方起訴並求刑1年。雖然仙塔律師開庭不斷喊冤，強調只是幫當事人籌措律師費、並非幫忙銷贓；不過北檢認為她與另2名被起訴的律師所為情節重大、違反律師倫理規範，將移送律師懲戒委員會懲戒，最嚴重恐被吊銷律師執照。民視 ・ 1 小時前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 1 天前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
林口房價盤整「這區」出現接盤勇者！4字頭卡位明星學區 雙北小家庭外溢移居｜房價狙擊手
近兩年新北市林口區新案價格來到相對高點後，市場迅速轉入理性盤整，自住買方重新成為主力，然而位於林口新市鎮西側、以低密度住宅為主的南勢國小生活圈，因具備相對親民的房價、完整學區與寧靜居住環境，反在盤整期中顯現出更強承接力，根據統計，南勢國小生活圈近10年房價漲幅高達66.9%，領先林口區全區52.4%，相較於林口新市鎮其他區位，低基期、低總價優勢更具爆發力。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 9 小時前
他爆「發雞排跳票是淡X畢業生」 被台大女友戴綠帽報復：想毀了大氣系
日前一名台大網友在臉書「黑特帝大」發出祭品文，喊話賭上台大大氣系招牌，預測「台北至少放2天颱風假」，如果都沒放就各請300份，祭品文強調16日中午兌現，現場湧入400人排隊卻被放鳥。就有人爆料，其實這名男子是因就讀大氣系的女友讓他戴綠帽，才出招報復，再度引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
蘇澳煙波住客要告了！痛斥逾30車泡水「是人禍」 開轟飯店5疏失
即時中心／黃于庭報導受到鳳凰颱風外圍環流、東北季風共伴效應影響，宜蘭蘇澳日前降下豪雨，多地傳出嚴重淹水災情，煙波大飯店四季雙泉館慘遭洪水灌入，超過30輛車因而泡水報銷。對此，11名受災住客今（17）日聯合發表聲明，列出飯店多項缺失，並痛批此事件為人禍，將提起集體訴訟求償。民視 ・ 3 小時前
網紅紐約吃名店霸王餐5度被捕！提肉償抵餐費 自稱來自台灣
布魯克林一名34歲女子佩伊．鍾（Pei Chung），日前因多次到紐約高級餐廳吃霸王餐被當地警方逮捕，她平時在社群上打扮成名媛網紅，穿著Prada高跟鞋、拎著LV包、配Hermes皮帶，但實際上卻假扮美食KOL，專挑米其林餐廳與高檔牛排館用餐後不付錢，甚至提出「肉償」的建議，她還在社群上介紹自己來自台灣。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
主力賺完了？裕隆才拔3根漲停...今慘亮綠燈 這檔高層涉內線交易也吞跌停
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數今（17）日上揚49.81點，收27,447.31點，漲幅0.18%，成交金額5234.13億，上市上櫃個股共5檔跌停。上週有市場消...FTNN新聞網 ・ 3 小時前