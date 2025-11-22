國家檔案館正式開館 (圖)

其他人也在看
《科技》R＆D100 2025出爐 台灣研發成果豐碩
【時報-台北電】經濟部21日宣布，素有研發界奧斯卡獎美譽的2025年全球百大科技研發獎（R&D100 Awards），共有六項技術榮獲七項大獎，包含工研院拿下三項大獎，紡織所一項、金屬中心一項、資策會獲獎一項，AI、生醫、資通訊等領域研發成果豐碩。 經濟部表示，經濟部支持的研發成果已連續18年榮獲全球百大科技研發獎，累積達103個獎項，其中9成已經技轉廠商或成立新創公司，而今年獲獎的技術也全數與業者展開合作，成為帶動我國AI、生醫等產業價值創新的原動力。 工研院攜手新光合成纖維、合碩生技及紡織所跨域開發的「仿生韌帶支架」，以仿生結構與高分子材料打造出兼具固定強度與提升修復的醫材，幫助斷裂的韌帶更快癒合、穩定恢復，對於長者因創傷而韌帶受損或斷裂，都能藉此快速恢復自在行動力。 金屬中心開發的「AI引導互動式語言治療系統」藉由生成式AI即時理解兒童語意，動態生成模仿與擴展回饋，引導完成正確表達，幫助居家密集訓練，開創AI輔助語言治療新未來。 紡織所開發之「尼龍循環技術使用回收纖維製成的再生膜材」，運用超音波清洗專利技術，使潔淨度達98％、用水量減少90％，全製程無溶劑、碳排降低逾70％，將廢時報資訊 ・ 15 小時前
拍照上傳「家的感動瞬間」蘋果16等你拿
拍照上傳「家的感動瞬間」蘋果16等你拿
國家檔案館開館首日吸引近萬人次參訪 (圖)
國發會表示，11月為台灣檔案月，適逢國家檔案館正式開館，國發會檔案管理局22日舉辦開館嘉年華，推出富含檔案元素的闖關遊戲、手作體驗等活動，吸引近萬人次到訪，共同慶祝台灣檔案發展的重要里程碑。中央社 ・ 13 小時前
鴻海與OpenAI建立合作夥伴關係，將於美國設計製造下一世代AI基礎設施硬體
鴻海 (Foxconn) 稍早宣布與 AI 領域的領頭羊 OpenAI 展開合作，雙方將聚焦於下世代 AI 基礎設施硬體的設計與開發，並且確立在美國製造的戰略方向。Mashdigi ・ 1 天前
經部獲全球百大科技研發獎7項大獎 連續18年獲獎數破百
臺灣深厚的創新研發實力在國際舞台再度大放異彩發光發熱！經濟部今（廿一）日宣布，素有研發界奧斯卡獎美譽的2025年全球百大科技研發獎（R&D100Awards），在經濟部經費支持下，共有六項技術榮獲七項大獎，包含工研院拿下三項大獎，紡織所一項、金屬中心一項（另拿下特別獎）、資策會獲獎一項，聚焦AI、生醫、資通訊等領域，研發成果豐碩。與勞倫斯利佛摩國家實驗室（LawrenceLivermoreNationalLaboratory）、阿爾貢國家實驗室（ArgonneNationalLaboratory）等國際重量級機構並列，臺灣創新研發實力再度成為全球矚目焦點。經濟部表示，創新研發是推動臺灣產業穩健發展的關鍵動能，經濟部長期支持各項科技研發，並專注於促進技術成果轉化為實際應用， ...台灣新生報 ・ 1 天前
國家檔案館正式開館 首日吸引近萬人次參訪
（中央社記者趙敏雅台北22日電）台灣首座「國家檔案館」今天正式開館，首日吸引近萬人次參訪。國發會副主委彭立沛表示，國家檔案館將秉持「最大開放、最小限制」原則推動檔案應用，歡迎全民探訪這座屬於「每個人的檔案館」，一起見證台灣歷史發展。中央社 ・ 13 小時前
外送專法草案時薪245元 DEAT:恐流失1.45億筆訂單 工會:危言聳聽
財經中心／陳妍霖 宮仲毅 鄭國陽 台北報導國內外送員估計有14萬人，勞動部昨天預告「外送專法草案」出爐，不僅規定每單獨立計酬，明年最低時薪不得低於245元。台灣數位平台經濟協會提出警告，未經充分評估、倉促實施，恐造成1.45億筆訂單流失，導致5萬名外送員失業，今天外送工會出面反嗆，平台是危言聳聽。無論晴天還是下雨天，外送員拼命跑單，能多賺一筆是一筆，為了保障權益，勞動部預告「外送專法草案」出爐。勞動部勞動關係司司長王厚偉表示，「這個報酬確實是在我們訂定這個專法裡面，是重中之重，每一單都是獨立的計算，我們不採所謂的截長補短跟平均」。外送專法草案明定，每單外送期間，換算時薪，為最低工資1.25倍，也就是時薪245元，明年上路，用來保障基本報酬，不過台灣數位平台經濟協會擔心，立法未經周延評估、貿然推進，恐怕會導致台灣外送市場1.45億筆訂單、460億元產值流失，5萬名外送員失業。"外送專法草案"通過! 每單獨立計酬 最低時薪245元（圖／民視財經網）全國外送產業工會發言人 蘇柏豪表示，「我覺得平台就是在危言聳聽，平台已經多次的在媒體上公開說，外送員的平均工資是一個小時270到290，那我們只是保障245這個數字，為什麼會造成他們的營運成本上漲呢？那如果你不對消費者調漲價格，那怎麼又會造成外送員失業呢」？全國外送產業工會理事長 陳昱安也說，「我想要跑訂單，那平台可能透過演算法，或是透過等等空單的手段，導致司機接不到訂單的情況下，才會有這個245的保障，我們會希望可以調到，就是基本時薪的1.5倍，就是明年196再乘以1.5這樣子」。外送工會原本爭取，時薪196元的1.5倍，也就是294元，雖然勞動部最後訂出245版本，差強人意，但比起現況至少有保障，只是消基會警告可能漲價。"外送專法草案"通過! 每單獨立計酬 最低時薪245元（圖／民視財經網）消基會董事長鄧惟中示警說，「有可能是平台在不知不覺間，那將他們的這個為了達到法尊，所增加的成本轉嫁到其他三方，我們也會擔心，那包含就是平台說不定為了希望外送員能夠用更快的時間送達，以至於來降低他們需要付的酬勞，那去變更制度，造成更多的更高的一個交通風險」。畢竟羊毛出在羊身上，台灣外送市場擺脫不了壟斷疑慮。外送專法如果上路，會帶來什麼樣的衝擊，有待觀察。原文出處：外送專法草案時薪245元 DEAT:恐流失1.45億筆訂單 工會:危言聳聽 更多民視新聞報導中國取消萬張飛日本機票！網曝當地現況：真的變少已售出145萬顆！「這款胃炎藥」傳安全疑慮 食藥署令「全面回收」產業知識+／減重商機擴大！瘦瘦針GLP-1+新藥CBL-514帶動新機會？民視財經網影音 ・ 9 小時前
為商而生的地產平台…PickPeak明年第一季上架，商圈分析簡單看！這群人為何想催生它？
2024年土地與商用地產為4027億，其中31%是商業不動產。商業不動產的需求龐大，企業卻一直無法獲得第一手資訊。看好商機，方睿科技推出「純粹為商而生的地產平台」PickPeak，預計於明年第一季上架。今周刊 ・ 1 天前
本周台股跌幅3.51% 總市值85.54兆
(記者謝政儒綜合報導)根據臺灣證券交易所統計，114年11月21日發行量加權股價指數收盤為26,434.94點，較上週(114年11月14日)的27,397.50點下跌962.56點，跌幅約為3.51...自立晚報 ・ 1 天前
曾投訴遭職場霸凌！竹縣女老師校內墜樓不治
[NOWnews今日新聞]新竹縣某國中一名女老師，20日上午自高處墜落，校方立即通報119進行緊急救護，並依「校園安全事件通報作業」啟動校安通報，由校護及相關人員於第一時間前往協助，經送醫搶救後仍宣告...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
美知名珠寶品牌聲請破產尋買家！繼續營運不打烊
美知名珠寶品牌聲請破產尋買家！繼續營運不打烊EBC東森新聞 ・ 14 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 10 小時前
11月底還有颱風假？「天琴」恐生成！最新路徑曝光
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導受到東北季風影響，全台今（21）日清晨依舊帶著微涼寒意，多處低溫落在17～19度，部分地區更是再低一些。白天雖稍有回溫，...FTNN新聞網 ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 1 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 13 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 1 天前
中客力挺「禁日旅遊令」！日網驚曝「車站1奇景」嗨了
國際中心／于士宸報導日本新任首相高市早苗延續前首相安倍晉三的既定路線，先前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬說法，展現出力挺台灣的明確立場。此舉讓中國外交部大為不滿，14日緊急發出聲明，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，消息一出大批中國旅客紛紛取消、改期機票，避免赴日旅遊。沒想到，近日就有日本網友曬出街景照片，只見本該忙碌的車站前卻空蕩蕩，空氣相當冷清，引起原PO驚嘆，好奇表示「中國人都消失了嗎？」，貼文曝光後掀起一陣熱議。民視 ・ 1 天前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 22 小時前