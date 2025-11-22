國家檔案館正式開館 首日吸引近萬人次參訪
（中央社記者趙敏雅台北22日電）台灣首座「國家檔案館」今天正式開館，首日吸引近萬人次參訪。國發會副主委彭立沛表示，國家檔案館將秉持「最大開放、最小限制」原則推動檔案應用，歡迎全民探訪這座屬於「每個人的檔案館」，一起見證台灣歷史發展。
國發會發布新聞稿說明，11月為台灣檔案月，適逢國家檔案館正式開館，國發會檔案管理局今天舉辦開館嘉年華，推出富含檔案元素的闖關遊戲、手作體驗等活動，吸引近萬人次到訪，共同慶祝台灣檔案發展的重要里程碑。
彭立沛致詞表示，這座國家級的檔案館，是政府重要公共建設，展現維護與公開國家智慧資產長期努力的重要成果；9月2日起試營運，並於11月17日由總統賴清德主持開幕典禮，已吸引超過20萬人次來館，今天迎來正式開館，象徵政府對歷史保存及資訊公開的承諾，讓國家知識體系更臻完備，也延續屬於這片土地的記憶與故事。
彭立沛指出，國家檔案館典存各媒體類型檔案，透過便捷應用與展示加值，讓檔案中的時代故事得以跨越世代，成為全民共同記憶，館內各項服務結合教育、人文與休憩功能，將成為全民學習與交流場域。
彭立沛強調，國家檔案館未來將秉持「最大開放、最小限制」原則推動檔案應用，實現資訊透明與開放政府的理念，歡迎國人與國際友人走入國家檔案館，見證台灣歷史發展。
檔案管理局長林秋燕表示，今天是檔案局邁向25歲的日子，回顧從制度建立與專業發展，到創新應用與跨域推廣，近年更成功加入3個國際組織，為開館奠定堅實基礎。
林秋燕指出，新館不僅是典藏國家記憶的時光之境，更是啟發明日的未來之境，將持續強化館藏質量、智慧管理與加值開放，讓檔案成為傳承歷史記憶與啟發未來創見的重要支撐。
國家檔案館位於新北市林口區檔案館路1號，每週二至週六上午9時至下午5時開放，週日、週一、國定假日及春節連續假期休館。開放期間，提供桃園捷運A9林口轉運站往返國家檔案館免費直達接駁車，也有858、898、936、937、945、946等多條公車路線行經周邊，相關資訊可至國家檔案館官網查詢。（編輯：張均懋）1141122
