國家檔案館線上開張 雲端探訪庫房看展也有專人導覽

（中央社記者潘姿羽台北9日電）國家檔案館去年落成之後，因其獨特建築美學以及豐富歷史底蘊，人潮絡繹不絕。為了讓更多民眾感受檔案館的魅力，國發會檔案局表示，已於今年1月推出全新數位力作「虛擬檔案館」，將整座檔案館搬進雲端。

國內首座國家檔案館座落於新北市林口區，於2025年9月2日起試營運，11月22日正式開幕，試營運首月就有超過10萬人次入館參觀，如今檔案館已成為北部熱門景點。

國發會今天發布新聞稿指出，繼2025年底實體場館落成，引起各界關注後，檔案管理局今年1月推出「虛擬檔案館」（https://vna.archives.tw/）。虛擬檔案館打破傳統網頁的平面限制，採用360度高解析環景技術，建置超過200個環景攝影站點，真實復刻館內外空間，不僅收錄戶外景觀如林間步道、曦月池及公共藝術品，更納入知識含量豐富的各主題展覽廳。

特別的是，平時門禁森嚴的「典藏庫房」，也透過虛擬檔案館揭開神秘面紗，民眾透過螢幕即可一覽無遺。檔案局說明，使用者線上參觀時，可自由切換視角、縮放畫面，近距離觀看展品與說明，並延伸閱讀相關背景資料。為了確保最佳視覺體驗，所有畫面皆依實景還原並去除干擾影像，讓使用者即使身處雲端，也能有等同於臨場參觀的沉浸式感官體驗。

檔案局長林秋燕表示，科技快速發展，為了回應社會對遠距學習與線上參觀的需求，並呈現國家檔案館兼具服務、典藏及行政功能特色，檔案局特別打造虛擬檔案館，結合環景拍攝與3D建模技術，讓民眾可在線上進行參觀與學習，推動數位場館服務邁向新里程。

檔案館指出，虛擬檔案館不僅提供使用者身歷其境體驗，更內建宛如自動導航功能的「語音導覽」服務，線上參觀也能如專人陪同看展。

這項導覽特別針對「島讀：我們的故事」常設展，依據不同族群需求，客製化設計「50分鐘完整版」、「25分鐘精選版」及「兒童版」等3種語音導覽，民眾可依據時間與屬性自由選擇。完整版可讓民眾深入展覽的完整脈絡；精選版聚焦重點展件，半小時掌握展覽精華；兒童版則以生活化語彙與說故事的方式敘事，幫助孩子理解檔案的歷史背景。

檔案館特別推出「機智檔案館生活」與「機會命運再存檔」兩款互動遊戲，透過遊戲化學習，增加民眾對檔案專業工作與重要典藏的認識。

在「機智檔案館生活」中，玩家將化身檔案館實習生，挑戰檔案鑑定、庫房上架、紙質修復與策展選件等4大核心任務，一窺檔案從徵集、典藏到展出的完整歷程。而「機會命運再存檔」則帶領玩家穿越時空，重返1950到2000年的台灣社會，透過扮演不同角色，在島嶼地圖上親身經歷關鍵的歷史轉折點。

檔案局指出，虛擬館目前已支援中文、英文及日文等語言介面，並可於手機、平板及桌上型電腦順暢使用，確保不同世代的使用者都能輕鬆操作。未來將持續擴充更多語言版本，並結合教育推廣功能，期能成為實用的教學資源，以及全民認識與學習檔案的重要入口。（編輯：蘇志宗）1150209