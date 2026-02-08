國家檔案館變身3D空間 環景參觀超有臨場感

想一探國家檔案館的神秘庫房，或是細細品味歷史檔案，卻抽不出時間前往林口嗎？繼114年底實體場館落成引起各界關注後，國家發展委員會檔案管理局於今年1月推出全新數位力作「虛擬檔案館」，將整座檔案館搬進雲端！讓民眾不論身在何處，都能透過網路親近與感受檔案館的獨特魅力。

檔案局林秋燕局長表示，隨著科技快速發展，為回應社會對遠距學習與線上參觀的需求，並呈現國家檔案館兼具服務、典藏及行政功能之特色，檔案局特別打造虛擬檔案館，結合環景拍攝與3D建模技術，讓民眾能便利地在線上進行參觀與學習，讓國家記憶觸手可及，更推動數位場館服務邁向新里程。

虛擬檔案館打破傳統網頁的平面限制，採用360度高解析環景技術，建置超過200個環景攝影站點，真實復刻館內外空間，不僅收錄了戶外景觀如林間步道、曦月池及公共藝術品，更納入知識含量豐富的各主題展覽廳。最令人驚豔的是，連平時門禁森嚴的「典藏庫房」，如今也揭開神秘面紗，讓民眾透過螢幕即可一覽無遺。使用者在線上參觀時，可自由切換視角、縮放畫面，近距離觀看展品與說明，並延伸閱讀相關背景資料。為了確保最佳視覺體驗，所有畫面皆依實景還原並去除干擾影像，讓使用者即使身處雲端，也能享有等同於臨場參觀的沉浸式感官體驗。

虛擬檔案館不僅提供使用者身歷其境體驗，更內建宛如自動導航功能的「語音導覽」服務，讓民眾在線上也能感受如同專人陪同看展的尊榮感。這項導覽特別針對《島讀：我們的故事》常設展，依據不同族群需求，客製化設計「50分鐘完整版」、「25分鐘精選版」及「兒童版」等3種語音導覽，民眾可依據時間與屬性自由選擇。其中完整版可讓民眾深入展覽的完整脈絡；精選版聚焦重點展件，半小時就能掌握展覽精華；兒童版則以生活化語彙與說故事的方式敘事，幫助孩子理解檔案的歷史背景。

此外，虛擬檔案館不只好看更好玩！特別推出「機智檔案館生活」與「機會命運再存檔」兩款互動遊戲，透過遊戲化學習，增加民眾對檔案專業工作與重要典藏的認識。在「機智檔案館生活」中，玩家將化身檔案館實習生，挑戰檔案鑑定、庫房上架、紙質修復與策展選件等四大核心任務，一窺檔案從徵集、典藏到展出的完整歷程。而「機會命運再存檔」則帶領玩家穿越時空，重返1950到2000年的臺灣社會，透過扮演不同角色，在島嶼地圖上親身經歷關鍵的歷史轉折點。

檔案局指出，虛擬館目前已支援中文、英文及日文等三種語言介面，並可於手機、平板及桌上型電腦順暢使用，確保不同世代的使用者都能輕鬆操作。未來將持續擴充更多語言版本，並結合教育推廣功能，期能成為實用的教學資源，以及全民認識與學習檔案的重要入口。