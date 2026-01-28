國家檔案館迎新春 春聯紅包袋特色商品秀創意

（中央社記者潘姿羽台北28日電）農曆春節將至，國家檔案館與文創商店業者攜手推出「新春喜氣」文創商品，將品牌元素融入日常生活，其中春聯、紅包袋結合檔案局特色與祝福話語，大秀創意，紅包袋上頭寫著「檔不住的好運氣」、「案子接個不停」，令人會心一笑。

國家檔案館已於114年11月22日正式啟用，國發會今天發布新聞稿指出，為了推廣檔案開放，檔案局於開館期間，已推出系列文創商品，涵蓋生活用品、辦公收納與服飾穿戴等多元類型，接下來將迎接開館首次春節檔期，檔案館特別開發食品禮盒、春聯、紅包等多款春節商品。

廣告 廣告

以紅包袋為例，借用檔案館的字樣，紅包袋上分別寫著「檔不住的好運氣」、「案子接個不停」與「管好這包福氣」，相當有趣。春聯組則寫著「典藏四季好時光、歷史時光傳百年」，橫批「歲月流金」。

國發會表示，這些春節商品引入民間經營創意與活力，打造兼具設計感與檔案意涵的特色商品，展現公私共創價值的具體成果，相關商品上架於國家檔案館餐飲輕食及文創商店販售。（編輯：潘羿菁）1150128