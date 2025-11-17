國家檔案館開幕 總統勉與校園社區攜手推動臺灣民主發展

國家檔案館開幕，總統賴清德(中)特別出席。(取自總統府flickr)

總統賴清德出席國家檔案館開幕，並參觀展覽。(取自總統府flickr)

位於新北市林口的「國家檔案館」今天(17日)開幕，總統賴清德勉勵檔案局同仁，依法爭取檔案，確保全民共同記憶；以最大開放最小限制為原則，落實開放政府目標，同時與校園、社團等攜手，深化合作推廣，賴清德總統也表示，檔案館的成立象徵國家落實開放政府與轉型正義的決心，盼全民在真相基礎上團結前行，持續守護臺灣民主。

賴清德總統指出，國發會團隊以最新的思維迎接國家檔案館成立，推動檔案管理智慧化，使所有走入國家檔案館的民眾都能更便利地搜尋所需資料，值得給予高度肯定。

賴清德總統也對國家檔案館的同仁提出期許，首先，國家檔案館負責徵集典藏各級政府重要檔案、民間珍貴文書及國外典藏的臺灣相關檔案，這些檔案不是全民共同的生活記憶，期盼中央與地方機關都應依法徵集、完整移交檔案，不應以任何理由拒絕或遮蔽，確保國家檔案館能完整收錄並妥善管理。

另外，國家檔案館在管理與運用檔案上，應以「最大開放、最小限制」為原則，公開運用檔案，讓國家行為接受人民檢視，才能真正落實開放政府與資訊公開的目標。同時，他也鼓勵檔案管理局加強與校園、社團及在地場館合作，透過檔案轉化與推廣，培養以證據為基礎的論述能力，也能夠了解臺灣多年來，不論在政治、經濟、產業、文教等各方面努力的軌跡，也據以推動臺灣的民主及各領域進一步發展。

賴清德總統指出，今年對臺灣民主運動而言，是相當有意義的一年，因為從9月10日開始，臺灣解除戒嚴的天數正式超過戒嚴統治的天數，感謝國家檔案館首檔特展展出解嚴令、政府廢止《懲治叛亂條例》及《戡亂時期檢肅匪諜條例》、修正刑法第100條等檔案原件，並邀請國人朋友走進國家檔案館，看見臺灣如何走出威權陰霾，邁向光明、民主的每一個步伐。

總統強調，國家檔案館開幕，除展現政府要保護國家紀錄、保存國人記憶的決心，也展現政府落實政治檔案開放的堅定態度，更是轉型正義的重要實踐。期盼一起努力，透過檔案的公開讓更多人理解前人追求民主的堅定，思考民主、法治與人權的可貴，進一步凝聚守護臺灣民主、自由、和平的共同意識。

「國家檔案館」將於11月22日正式開館，試營運首月已經超過10萬人次參觀，目前檔案館策畫「島讀·我們的故事」常設展及「重返1987—解嚴檔案」特展，同時並設置「阿凱將小屋」兒童體驗室、檔案FUN體驗等，民眾可前往參觀。