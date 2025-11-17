國家檔案館開幕 總統勉與校園社區攜手推動臺灣民主發展
位於新北市林口的「國家檔案館」今天(17日)開幕，總統賴清德勉勵檔案局同仁，依法爭取檔案，確保全民共同記憶；以最大開放最小限制為原則，落實開放政府目標，同時與校園、社團等攜手，深化合作推廣，賴清德總統也表示，檔案館的成立象徵國家落實開放政府與轉型正義的決心，盼全民在真相基礎上團結前行，持續守護臺灣民主。
賴清德總統指出，國發會團隊以最新的思維迎接國家檔案館成立，推動檔案管理智慧化，使所有走入國家檔案館的民眾都能更便利地搜尋所需資料，值得給予高度肯定。
賴清德總統也對國家檔案館的同仁提出期許，首先，國家檔案館負責徵集典藏各級政府重要檔案、民間珍貴文書及國外典藏的臺灣相關檔案，這些檔案不是全民共同的生活記憶，期盼中央與地方機關都應依法徵集、完整移交檔案，不應以任何理由拒絕或遮蔽，確保國家檔案館能完整收錄並妥善管理。
另外，國家檔案館在管理與運用檔案上，應以「最大開放、最小限制」為原則，公開運用檔案，讓國家行為接受人民檢視，才能真正落實開放政府與資訊公開的目標。同時，他也鼓勵檔案管理局加強與校園、社團及在地場館合作，透過檔案轉化與推廣，培養以證據為基礎的論述能力，也能夠了解臺灣多年來，不論在政治、經濟、產業、文教等各方面努力的軌跡，也據以推動臺灣的民主及各領域進一步發展。
賴清德總統指出，今年對臺灣民主運動而言，是相當有意義的一年，因為從9月10日開始，臺灣解除戒嚴的天數正式超過戒嚴統治的天數，感謝國家檔案館首檔特展展出解嚴令、政府廢止《懲治叛亂條例》及《戡亂時期檢肅匪諜條例》、修正刑法第100條等檔案原件，並邀請國人朋友走進國家檔案館，看見臺灣如何走出威權陰霾，邁向光明、民主的每一個步伐。
總統強調，國家檔案館開幕，除展現政府要保護國家紀錄、保存國人記憶的決心，也展現政府落實政治檔案開放的堅定態度，更是轉型正義的重要實踐。期盼一起努力，透過檔案的公開讓更多人理解前人追求民主的堅定，思考民主、法治與人權的可貴，進一步凝聚守護臺灣民主、自由、和平的共同意識。
「國家檔案館」將於11月22日正式開館，試營運首月已經超過10萬人次參觀，目前檔案館策畫「島讀·我們的故事」常設展及「重返1987—解嚴檔案」特展，同時並設置「阿凱將小屋」兒童體驗室、檔案FUN體驗等，民眾可前往參觀。
其他人也在看
國家檔案館22日開館 賴總統：轉型正義重要里程碑
（中央社記者潘姿羽台北17日電）台灣首座「國家檔案館」今天舉行開幕典禮，並將於11月22日正式開館。總統賴清德致詞表示，國家檔案館展現政府保護國家紀錄及保存國人記憶的決心，透過政治檔案開放的堅定態度，成為轉型正義重要里程碑。中央社 ・ 2 小時前
台灣精品獎 廣積奪九項大獎
全球知名工業電腦專業製造廠－廣積科技（8050）在第34屆台灣精品獎再創佳績，一舉奪得九個獎項，創下歷年新高。工商時報 ・ 13 小時前
國家檔案館開幕（3） (圖)
位於新北市林口區的國家檔案館17日上午舉行開幕典禮，館內收藏國家重要文史資料，圖為館內展區一景。中央社 ・ 6 小時前
國家檔案館開幕 賴清德：象徵國家落實開放政府與轉型正義的決心
賴清德致詞時表示，很榮幸代表國人主持國家檔案館開幕典禮，並感謝蔡英文前總統、歷任行政院院長、國發會與檔案管理局同仁多年努力，以及新北市長侯友宜大力協助，使整體建館工程順利推展。並指出，團隊以最新的思維迎接國家檔案館成立，推動檔案管理智慧化，使所有走入國家...CTWANT ・ 6 小時前
台日工程技術研討會 卓榮泰盼強強聯手走向世界
（中央社記者高華謙台北17日電）行政院長卓榮泰今天出席台日工程技術研討會時表示，感謝日本先前贈送先進儀器，讓台灣掌握馬太鞍溪堰塞湖水位狀況，未來雙方是否有可能從產業互補與工程經驗中，爭取更多海外合作機會，期盼台灣與日本強強聯手走向世界。中央社 ・ 6 小時前
高血脂 當心是甲狀腺在作怪
不少人有「高血脂」問題，進一步檢查竟發現甲狀腺功能異常。甲狀腺與人體代謝息息相關，一旦失衡，脂肪代謝會受影響。中醫師周宗...聯合新聞網 ・ 11 小時前
焦點股》樺漢：董座發豪語 帶量大漲
工業電腦廠樺漢（6414）受惠於上週五（14日）於法說會釋出營運利多，加上董事長朱復銓發下豪語，稱公司年度每股稅後盈餘（EPS）未達30元之前不會退休。樺漢今日盤中股價大受激勵，在買盤力挺之下重回300元關卡，截至上午11時16分暫報300.5元，漲幅6.56%，成交量2101張。自由時報 ・ 6 小時前
宜蘭議員質疑斃死畜禽化製污染 環保專區露曙光
宜蘭縣斃死畜禽化製處理被質疑環境污染，引起邱素梅等議員關切並要求設置環保專區，統一處理肉品市場、斃死畜禽化製處理等問題；縣府農業處表示，將偕同議員辦理會勘，了解化製廠現場狀況，另對於設置專區已有相關地點評估，確定後會向外界說明。宜蘭縣政府今在議會辦理委託聖農公司就宜縣斃死畜禽化製處理造成環境污染檢討自由時報 ・ 6 小時前
立委提案勞保撥補法制化 洪申翰：政府持續撥補、負最終責任
立法院社會福利及衛生環境委員會今排審「勞工保險條例」、「就業服務法」部分條文修正草案。對於立委提案，增列「政府撥補」為勞工保險基金來源。勞動部長洪申翰表示，政府目前對勞保財務的政策、態度及實際作法，就是持續撥補、負最終責任，對於相關提案持開放態度參與審議，並提供意見盼有助理性審查。自由時報 ・ 6 小時前
今年國人赴中277萬人次 中客赴金馬觀光僅16.9萬人
中共持續禁止中國團客赴台灣本島旅遊，僅開放赴金門、馬祖觀光，近期更呼籲中國公民勿前往日本旅遊。我官方統計，今年1月至10月期間，中國觀光客前往金馬觀光，總計16萬9159人次。陸委會統計資料顯示，2024年國人赴中277萬人次，今年1至9月為234.4萬人次；去年3月至今年9月台灣的旅行社組團赴中，自由時報 ・ 6 小時前
「鄭黃會」即將登場！黃國昌透露：預計本週三與鄭麗文會面
民眾黨主席黃國昌今（17）日透露，與新任國民黨主席鄭麗文的會面預計將在本週三（19日）下午正式舉行。他說，相關規劃昨天已對外說明。黃國昌表示，兩黨主席見面，雙方幕僚與黨務主管有許多細節與行政工作必須先台視新聞網 ・ 6 小時前
《經濟》逾20萬參觀人次 國家檔案館22日正式啟用
【時報記者葉時安台北報導】我國首座國家檔案館順利落成，於110年5月動工、113年底完工，並於今年9月2日試營運，已經超過20萬參觀人次，11月22日正式啟用服務，周一國家檔案館開幕典禮，國發會主委葉俊顯致詞提到，為了增進民眾認識與應用檔案的便利與舒適，發揮國家檔案價值與教育功能，我們讓展示空間兼具知識性、體驗性及趣味性，國家檔案館未來將善用AI技術導入新興數位科技，讓場館AI化、國家檔案管理AI化，並提供更多元的服務，同時也以朝向接軌國際為目標，與各國共享及推動檔案專業技術發展。 國家檔案館開幕典禮，總統賴清德、新北市市場侯友宜、經濟部部長龔明鑫、國史館館長陳儀深、新北市侯市長、中經院董事長曹添旺、九典聯合建築師事務所建築師郭英釗、豐譽企業創辦人賴悅顏、東元電機董事長利明(南犬)、檔案局局長林秋燕等出席。 國發會主委葉俊顯致詞表示，建構國家級檔案典藏及服務空間，為國家重要歷史記憶提供最佳保存環境，讓檔案開放應用更為便捷，這個里程碑更是政府落實資訊開放透明的具體象徵，意義重大。 檔案蘊含政府的施政經驗，反映國家發展與社會文化變遷，更是全體國人的共同記憶。國發會檔案管理局籌備建館十多年，時報資訊 ・ 6 小時前
22年航空公司突宣布破產！「取消全部航班」估逾萬旅客受影響
在海峽群島營運22年的英國藍島航空（Blue Islands）在週五證實暫停營運，並取消所有飛往澤西島（Jersey）、根西島（Guernsey）、艾希特（Exeter）、布里斯托爾（Bristol）、南安普敦（Southampton）等目的地的航班，恐怕會影響逾萬名旅客。在藍島航空宣布倒閉後，奧里尼航空公司（Aurigny）、洛根航空公（Loganair）介入，為藍島航空的旅客提供救援航班。鏡報 ・ 7 小時前
採購飛彈火箭原料竟然「中國生產洗成越南」 起訴後竟還能獲國防標案9196萬立委要國防部交代
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導承攬採購中科院飛彈製造原物料2.8億餘元的「豐益國際聯合有限公司」，負責人陳永培與張姓採購業務員被爆竟以中國製品透過越...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
高市早苗講完「台灣有事」論後民調血崩 郭正亮：她會撐不住
日本首相高市早苗日前在國會稱「台灣有事」可能構成「存立危機事態」，暗示自衛隊可介入台海，引發軒然大波。大陸13日召見日本駐陸大使強烈抗議後，高市早苗民調急速下滑。前立委郭正亮16日表示，日本是不禁打，高市早苗講了這些話後，大陸做了一些動作，民調馬上重挫，他認為高市早苗會撐不住。中天新聞網 ・ 5 小時前
傳林佳龍將轉戰桃園市長？ 71歲張善政引「雷根名言」回應
[Newtalk新聞] 距離明年地方選舉仍有一年時間，不過各黨都正磨刀霍霍為、備戰明年選舉。桃園市長張善政今（17）日被市議員林政賢問到市長是否「只做一任」，他強調，自己從來沒說過只會做一任，更表示只要市民支持，「當然會爭取連任」。至於外傳外交部長林佳龍可能空降桃園參戰一事，張善政引用前美國總統雷根的話，展現「71歲理工男」的自信。 國民黨桃園市議員林政賢質詢時表示，民進黨立委莊瑞雄曾說，面對 2026，台北和桃園可說是重中之重，民進黨不可能派「小咖」參戰，不然無法帶動選情。然而，他認為，目前外界傳言的總統府副秘書長何志偉、不分區立委王義川「兩人都太小咖」了。除此之外，還傳出民進黨「正國會」掌門人林佳龍要來桃園參選，他比較張善政與林佳龍在學經歷上打成平手或小勝，唯有年紀，張善政 71 歲、林佳龍 61 歲，他也問張善政「若是林佳龍代表民進黨，市長怎麼看」？ 對此，張善政沒有正面回應林佳龍參選問題，但是對於被認為年紀較大的說法，他引用美國前總統雷根競選連任時的話「不會因我的對手年紀輕、沒有經驗而來攻擊他」，自認在年紀上應該算是勝出。至於有沒有信心連任成功，張善政強調「有信心」。查看原文更新頭殼 ・ 3 小時前
「中共會想辦法讓高市早苗下台！」明居正曝一舉動惹怒中方：美日大機率達共識
日本首相高市早苗日前表示，若中國對台動用武力攻擊，日本政府將可能認定為「存立危機事態」，授權自衛隊行使集體自衛權，此舉引發國際熱議。對此，台大政治系名譽教授明居正在風傳媒節目《下班瀚你聊》表示，美國總統川普和高市早苗很大機率談過台灣問題，並達成共識。此事件毫無疑問會對中日關係留下陰影，且中共一定會想辦法從日本內部的政局拉高市下台。 明居正指出，當時高市早苗......風傳媒 ・ 20 小時前
高市早苗稱「台灣有事」拒撤回 民調不降反升 黃暐瀚分析：薛劍嗆斬首反讓日本人更挺首相
日本首相高市早苗稱「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」遭中國薛劍嗆斬首後，仍然拒撤回言論，日本共同社最新民調顯示支持度反飆69.9%創新高。黃暐瀚分析48.8%日本人挺台灣有事發言，薛劍言論反成助攻，美駐日大使連發兩文力挺。黃暐瀚籲：越激情越要冷靜，力量來自內斂，台日友好但不要過激。風向台灣 ・ 7 小時前
許願沈伯洋出戰台北市長 謝寒冰：發雞排、宣布當天下跪直播
2026地方大選腳步逼近，各地縣長候選人也備受關注，其中民進黨要派誰挑戰首都市長蔣萬安也充滿話題。聯電創辦人曹興誠建議總統兼民進黨主席賴清德，徵召民進黨立委沈伯洋參選台北市長。對此，資深媒體人謝寒冰狠酸，「完全支持曹興誠建議」，並表示如果沈伯洋選台北市長，他發100份雞排，甚至在宣布提名當天，他會跪著開直播。中天新聞網 ・ 9 小時前
獨家／高嘉瑜真的要來了？傳拍板代表綠營參選港湖議員 黨內人士曝真相
即時中心／潘柏廷報導民進黨前立委高嘉瑜，先前表態2026年地方選舉「原則上應該會選」，讓外界好奇是否會披綠袍參選南港內湖議員，甚至是地方縣市首長；不過，現傳出高嘉瑜已被拍板定案會代表綠營角逐港湖議員。對此，黨內人士也向《民視》透露真相，相關內容也曝光了！民視 ・ 1 天前