國家檔案館開幕！賴清德再喊話：大家都是同一國、面對威脅要團結一致
記者盧素梅／台北報導
賴清德總統今（17）日主持國家檔案館開幕典禮時表示，今天國家檔案館的開幕，除了展現政府要保護國家紀錄、保存國人記憶的決心以外，其實也展現了政府落實政治檔案開放的堅定態度，也是轉型正義的重要里程碑，我們一起努力。他並強調，政黨政治自然而然會有不同的理念、不同的主張，會進行競爭。但大家都是同一國，面對未來威脅的時候，大家要團結一致，「侵略者最害怕的，就是團結的力量」。
台灣首座國家檔案館選址於新北市林口，由國家發展委員會檔案管理局主管，國家檔案館不僅是典藏檔案的場所，館內同時規劃了常設展室、館史室、國際會議廳、教室，還有咖啡廳與紀念品店，讓空間兼具展覽、學習與休閒功能。尤其常設展「島讀．我們的故事」，以五大單元串起台灣記憶，透過互動設計與沉浸式體驗，讓民眾走進歷史的時光。
國家檔案館今天舉行開幕典禮，賴清德致詞時表示，他特別要利用這個機會感謝蔡英文總統，以及參與工作的歷任的行政院院長、國發會主委，還有我們檔案局各位同仁。另外也感謝新北市長侯友宜的大力支持，讓整個建館工程都能夠順利的推展。
賴清德也表示，剛剛國發會主委葉俊顯的致詞當中，可以清楚看到，不管是國發會或是檔案局，都用最新的思維在迎接這個國家檔案館。要讓檔案人工智慧化，也要讓檔案管理人工智慧化，方便每一個來到國家檔案館的人都可以很輕易、很方便，都可以找尋到他所要找到的資訊，這是值得鼓勵的。
賴清德也特別給檔案局各位同仁幾點勉勵。第一點，因為我們國家檔案館是負責徵集典藏各級政府的重要檔案、民間私人團體的珍貴文書，以及國外典藏的台灣相關檔案。這樣的檔案，除了記錄政府的施政軌跡、社會變遷的脈動，也是全民共同的生活記憶。我希望我們檔案局或檔案館同仁，一定要依法全力去徵集所有的檔案。
賴清德表示，未來，他也希望台灣不管是中央或地方機關，也都應該要依法徵集並交檔案。如果沒有法律依據的話，就不可以以任何理由拒絕或者是遮蔽，要把所有的檔案要交給國家檔案館來管理公開。
賴清德指出，第二點，國家檔案館在管理這些檔案的時候，要以「最大開放、最小限制」為目標，公開應用檔案。唯有國家把檔案公開給人民，讓國家行為接受檢視，才能夠實現開放政府與資訊透明的目標。
賴清德並指出，第三，他特別要期勉國家檔案局能夠跟校園、社團、在地場館合作，透過檔案的轉化與推廣，培養以證據為基礎的論述能力，也能夠了解台灣這麼多年來，不管在政治、在經濟、在產業、在文學各方面努力的軌跡，也據以推動台灣的民主，還有各個各項的領域都能夠進一步的發展。
賴清德接著指出，今年對台灣的民主運動而言，其實是一個相當有意義的一年。因為從9月10日開始，台灣解除戒嚴的天數正式超過了戒嚴統治的天數了。所以他也很感謝國家檔案館，第一檔的特展就展出了解嚴令、政府廢止《懲治叛亂條例》及《戡亂時期檢肅匪諜條例》、修正刑法第100條等檔案原件。我要邀請國人朋友走進國家檔案館，來看見台灣如何走出威權陰霾，邁向光明、民主的每一個步伐。
賴清德說，因為今天國家檔案館的開幕，除了展現政府要保護國家紀錄、保存國人記憶的決心以外，其實也展現了政府落實政治檔案開放的堅定態度，也是轉型正義的重要里程碑，我們一起努力。他相信透過檔案的公開，能夠讓更多人理解前人追求民主的艱辛，思考民主法治與人權的可貴，進一步凝聚守護台灣民主、自由、和平的共同意識。
賴清德強調，台灣是一個民主的國家，民主政治就是政黨政治。政黨政治自然而然會有不同的理念、不同的主張，會進行競爭。但大家都是同一國，面對未來威脅的時候，大家要團結一致。侵略者最害怕的，就是團結的力量。我們一定要深刻理解這一點。
賴清德並強調，他非常希望我們今天國家檔案館的成立，是為了成就一個更好的台灣。當我們能夠在真相的基礎上一起面對過去，共同展開對話，就能夠團結更大的力量。讓台灣繼續在自由民主的道路上堅定前行。我們一起努力。
建議韓國瑜聲援沈伯洋？侯友宜表態：國人的人權「中國不應該干涉」
揭民眾黨5大關鍵戰場！蔡壁如喊「願當藍白合橋樑」：國民黨該讓就讓
反擊韓國瑜！賴清德再喊「不該為侵略者找藉口」 沈伯洋：應譴責中共
中日局勢升溫！賴清德「籲中國三思」：展現大國的風範 勿成麻煩製造者
賴清德：中央與地方都應依法完整移交檔案、不應以任何理由拒絕或遮蔽
[Newtalk新聞] 總統賴清德今（17）日表示，國家檔案館負責徵集典藏各級政府重要檔案，檔案是全民共同記憶，也是民主的重要基石，中央與地方都應依法完整移交檔案，不應以任何理由拒絕或遮蔽。他也說，台灣是一個民主國家，民主政治就是政黨政治，政黨政治自然而然會有不同理念與主張，也會進行競爭，但大家都是同一國，面對未來威脅的時刻要團結一致，一定要深刻理解侵略者最害怕的就是團結的力量。 賴清德今上午出席「國家檔案館開幕典禮」，並致詞表示，很榮幸代表國人主持國家檔案館開幕典禮，並感謝前總統蔡英文、歷任行政院院長、國發會與檔案管理局同仁多年努力，以及新北市長侯友宜大力協助，使整體建館工程順利推展。他說，團隊以最新的思維迎接國家檔案館成立，推動檔案管理智慧化，使所有走入國家檔案館的民眾都能更便利地搜尋所需資料，值得給予高度肯定。 賴清德表示，國家檔案館負責徵集典藏各級政府重要檔案、民間珍貴文書及國外典藏的台灣相關檔案。這些檔案不僅記錄政府施政軌跡，也呈現社會變遷脈動，是全民共同的生活記憶。期盼中央與地方機關都應依法徵集、完整移交檔案，不應以任何理由拒絕或遮蔽，確保國家檔案館能完整收錄並妥善管理。
國家檔案館開幕（2） (圖)
台灣首座「國家檔案館」座落於新北市林口區，17日上午舉行開幕典禮。圖為常設展「島讀．我們的故事」。
賴總統出席國家檔案館開幕典禮（1） (圖)
總統賴清德（前右）17日上午赴新北市林口出席國家檔案館開幕典禮，與國發會主委葉俊顯（前左）交換意見。
國家檔案館開幕 賴清德：盼在真相基礎上團結前行
政治中心／王云宣、陳奎宏 新北報導全台首座"國家檔案館"，歷經10多年籌備，將在這個月22日將正式開館，裡頭典藏著台灣數百年來的重要的民主時刻，包括"還我土地運動"、橋頭事件、解嚴等文件檔案，總統賴清德今天親自主持開幕典禮，他也呼籲全台縣市政府，未來都該依法徵集並繳交檔案供國家委員會展出。總統賴清德現身國家檔案館 並在導覽人員陪同下一一逛完展區（圖／民視新聞）導覽人員：「這個單元裡面講的是，總統非常關切的，1980年代台灣的民主化。」總統賴清德，專注聆聽導覽，全台首座國家檔案館，正式落成，歷史性一刻，包含國發會主委葉俊顯、經濟部長龔明鑫，都來開箱。總統賴清德：「未來我也希望台灣不管中央或地方機關，也都應該要依法爭徵集並交檔案，如果沒有法律依據的話，就不可以以任何理由拒絕或者遮蔽，要把所有的檔案，要交給國家檔案館。」國家檔案館展出台灣百年來的歷史運動 包括＂還我母語運動＂（圖／民視新聞）總統賴清德下令，不管中央地方，在不違法的情況下，都該配合提供檔案給國家委員會，國家行為接受檢視，才能夠實現開放政府與資訊透明的目標。而這棟地下2層、地上10層的建築物裡，可典藏的檔案容量，相當於200座台北101高度，裡頭擺有小小擬真模型，舉著白旗抗議，再搭配電子板照片，講述1980年代原住民「還我土地運動」，另外還有客家母語運動、橋頭事件、中壢事件，台灣這一路如何走向民主，在這全都一覽無遺。總統賴清德：「我相信透過檔案的公開，能夠讓更多人理解，前人追求民主的艱辛，思考民主法治與人權的可貴，進一步凝聚守護台灣，民主自由和平的共同意志。」國家發展委員會主委葉俊顯：「國家檔案館未來，將善用AI技術，導入新興數位科技，讓場館AI化，國家檔案管理AI化，並提供更多元的服務。」總統賴清德（右三）親自主持國家檔案館開幕典禮 經濟部長龔明鑫（左二）、國發會主委葉俊顯（右二）、新北市長侯友宜（右一）都到場（圖／民視新聞）耗時10多年，承載著台灣數百年來重要時刻的國家檔案館，將在11月22日正式營運，讓台灣民眾，能再度走入珍貴的歷史片段。
歷時10年落成！賴清德親揭國家檔案館：真相能讓台灣更團結
歷時逾10年籌建、被視為台灣民主里程碑的重要工程——國家檔案館，今（17）日在新北林口正式落成啟用。賴清德總統親臨開幕典禮，肯定檔案館象徵政府推動資訊透明、政治檔案開放與守護民主記憶的決心。他強調，「唯有在真相的基礎上共同對話，台灣才能更團結，也才能讓民主的道路越走越堅定。」
國家檔案館揭幕啟用 賴清德：實踐轉型正義 成就更好的台灣
我國首座國家檔案館選址新北市林口，9月試營運，11月22日將正式開館，總統賴清德今主持國家檔案館開幕典禮致詞時表示，國家檔案館的開幕，除展現政府保護國家紀錄、保存國人記憶的決心，也展現政府落實政治檔案開放的堅定態度，更是轉型正義的重要實踐，他盼國家檔案館的成立，是為了成就更好的台灣。
