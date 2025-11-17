國家檔案館開幕！賴清德再喊話：大家都是同一國、面對威脅要團結一致

記者盧素梅／台北報導

賴清德總統今（17）日主持國家檔案館開幕典禮時表示，今天國家檔案館的開幕，除了展現政府要保護國家紀錄、保存國人記憶的決心以外，其實也展現了政府落實政治檔案開放的堅定態度，也是轉型正義的重要里程碑，我們一起努力。他並強調，政黨政治自然而然會有不同的理念、不同的主張，會進行競爭。但大家都是同一國，面對未來威脅的時候，大家要團結一致，「侵略者最害怕的，就是團結的力量」。

台灣首座國家檔案館選址於新北市林口，由國家發展委員會檔案管理局主管，國家檔案館不僅是典藏檔案的場所，館內同時規劃了常設展室、館史室、國際會議廳、教室，還有咖啡廳與紀念品店，讓空間兼具展覽、學習與休閒功能。尤其常設展「島讀．我們的故事」，以五大單元串起台灣記憶，透過互動設計與沉浸式體驗，讓民眾走進歷史的時光。

國家檔案館今天舉行開幕典禮，賴清德致詞時表示，他特別要利用這個機會感謝蔡英文總統，以及參與工作的歷任的行政院院長、國發會主委，還有我們檔案局各位同仁。另外也感謝新北市長侯友宜的大力支持，讓整個建館工程都能夠順利的推展。

賴清德也表示，剛剛國發會主委葉俊顯的致詞當中，可以清楚看到，不管是國發會或是檔案局，都用最新的思維在迎接這個國家檔案館。要讓檔案人工智慧化，也要讓檔案管理人工智慧化，方便每一個來到國家檔案館的人都可以很輕易、很方便，都可以找尋到他所要找到的資訊，這是值得鼓勵的。

賴清德也特別給檔案局各位同仁幾點勉勵。第一點，因為我們國家檔案館是負責徵集典藏各級政府的重要檔案、民間私人團體的珍貴文書，以及國外典藏的台灣相關檔案。這樣的檔案，除了記錄政府的施政軌跡、社會變遷的脈動，也是全民共同的生活記憶。我希望我們檔案局或檔案館同仁，一定要依法全力去徵集所有的檔案。

賴清德表示，未來，他也希望台灣不管是中央或地方機關，也都應該要依法徵集並交檔案。如果沒有法律依據的話，就不可以以任何理由拒絕或者是遮蔽，要把所有的檔案要交給國家檔案館來管理公開。

賴清德指出，第二點，國家檔案館在管理這些檔案的時候，要以「最大開放、最小限制」為目標，公開應用檔案。唯有國家把檔案公開給人民，讓國家行為接受檢視，才能夠實現開放政府與資訊透明的目標。

賴清德並指出，第三，他特別要期勉國家檔案局能夠跟校園、社團、在地場館合作，透過檔案的轉化與推廣，培養以證據為基礎的論述能力，也能夠了解台灣這麼多年來，不管在政治、在經濟、在產業、在文學各方面努力的軌跡，也據以推動台灣的民主，還有各個各項的領域都能夠進一步的發展。

賴清德接著指出，今年對台灣的民主運動而言，其實是一個相當有意義的一年。因為從9月10日開始，台灣解除戒嚴的天數正式超過了戒嚴統治的天數了。所以他也很感謝國家檔案館，第一檔的特展就展出了解嚴令、政府廢止《懲治叛亂條例》及《戡亂時期檢肅匪諜條例》、修正刑法第100條等檔案原件。我要邀請國人朋友走進國家檔案館，來看見台灣如何走出威權陰霾，邁向光明、民主的每一個步伐。

賴清德說，因為今天國家檔案館的開幕，除了展現政府要保護國家紀錄、保存國人記憶的決心以外，其實也展現了政府落實政治檔案開放的堅定態度，也是轉型正義的重要里程碑，我們一起努力。他相信透過檔案的公開，能夠讓更多人理解前人追求民主的艱辛，思考民主法治與人權的可貴，進一步凝聚守護台灣民主、自由、和平的共同意識。

賴清德強調，台灣是一個民主的國家，民主政治就是政黨政治。政黨政治自然而然會有不同的理念、不同的主張，會進行競爭。但大家都是同一國，面對未來威脅的時候，大家要團結一致。侵略者最害怕的，就是團結的力量。我們一定要深刻理解這一點。

賴清德並強調，他非常希望我們今天國家檔案館的成立，是為了成就一個更好的台灣。當我們能夠在真相的基礎上一起面對過去，共同展開對話，就能夠團結更大的力量。讓台灣繼續在自由民主的道路上堅定前行。我們一起努力。

