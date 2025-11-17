國家檔案館開幕 賴清德：盼在真相基礎上團結前行

政治中心／王云宣、陳奎宏 新北報導

全台首座"國家檔案館"，歷經10多年籌備，將在這個月22日將正式開館，裡頭典藏著台灣數百年來的重要的民主時刻，包括"還我土地運動"、橋頭事件、解嚴等文件檔案，總統賴清德今天親自主持開幕典禮，他也呼籲全台縣市政府，未來都該依法徵集並繳交檔案供國家委員會展出。





總統賴清德現身國家檔案館 並在導覽人員陪同下一一逛完展區（圖／民視新聞）

導覽人員：「這個單元裡面講的是，總統非常關切的，1980年代台灣的民主化。」

總統賴清德，專注聆聽導覽，全台首座國家檔案館，正式落成，歷史性一刻，包含國發會主委葉俊顯、經濟部長龔明鑫，都來開箱。

總統賴清德：「未來我也希望台灣不管中央或地方機關，也都應該要依法爭徵集並交檔案，如果沒有法律依據的話，就不可以以任何理由拒絕或者遮蔽，要把所有的檔案，要交給國家檔案館。」





國家檔案館展出台灣百年來的歷史運動 包括＂還我母語運動＂（圖／民視新聞）









總統賴清德下令，不管中央地方，在不違法的情況下，都該配合提供檔案給國家委員會，國家行為接受檢視，才能夠實現開放政府與資訊透明的目標。

而這棟地下2層、地上10層的建築物裡，可典藏的檔案容量，相當於200座台北101高度，裡頭擺有小小擬真模型，舉著白旗抗議，再搭配電子板照片，講述1980年代原住民「還我土地運動」，另外還有客家母語運動、橋頭事件、中壢事件，台灣這一路如何走向民主，在這全都一覽無遺。

總統賴清德：「我相信透過檔案的公開，能夠讓更多人理解，前人追求民主的艱辛，思考民主法治與人權的可貴，進一步凝聚守護台灣，民主自由和平的共同意志。」

國家發展委員會主委葉俊顯：「國家檔案館未來，將善用AI技術，導入新興數位科技，讓場館AI化，國家檔案管理AI化，並提供更多元的服務。」





總統賴清德（右三）親自主持國家檔案館開幕典禮 經濟部長龔明鑫（左二）、國發會主委葉俊顯（右二）、新北市長侯友宜（右一）都到場（圖／民視新聞）









耗時10多年，承載著台灣數百年來重要時刻的國家檔案館，將在11月22日正式營運，讓台灣民眾，能再度走入珍貴的歷史片段。

