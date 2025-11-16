國家檔案館開幕 賴總統盼在真相基礎上團結前行

記者吳典叡、林普天／綜合報導

總統賴清德今（17）日出席國家檔案館開幕典禮時指出，檔案是全民共同記憶，也是民主的重要基石，中央與地方都應依法完整移交檔案，確保公開透明；檔案館的成立象徵國家落實開放政府與轉型正義的決心，盼全民在真相基礎上團結前行，持續守護臺灣民主。

賴總統今日上午出席國家檔案館開幕典禮，賴總統致詞時表示，國家檔案館負責徵集典藏各級政府重要檔案、民間珍貴文書及國外典藏的臺灣相關檔案。這些檔案不僅記錄政府施政軌跡，也呈現社會變遷脈動，是全民共同的生活記憶；期盼中央與地方機關都應依法徵集、完整移交檔案，不應以任何理由拒絕或遮蔽，確保國家檔案館能完整收錄並妥善管理。

賴總統認為，在管理與運用檔案上，國家檔案館應以「最大開放、最小限制」為原則，公開運用檔案，讓國家行為接受人民檢視，才能真正落實開放政府與資訊公開的目標。並鼓勵檔案管理局加強與校園、社團及在地場館合作，透過檔案轉化與推廣，培養以證據為基礎的論述能力，也能夠了解臺灣多年來，不論在政治、經濟、產業、文教等各方面努力的軌跡，也據以推動臺灣的民主及各領域進一步發展。

賴總統進一步指出，國家檔案館開幕，除展現政府要保護國家紀錄、保存國人記憶的決心，也展現政府落實政治檔案開放的堅定態度；期盼一起努力，透過檔案的公開讓更多人理解前人追求民主的堅定，思考民主、法治與人權的可貴，進一步凝聚守護臺灣民主、自由、和平的共同意識。

賴總統提到，我國是一個民主國家，民主政治就是政黨政治，政黨政治自然而然會有不同理念與主張，也會進行競爭，但大家都是同一國，面對未來威脅的時刻要團結一致，一定要深刻理解侵略者最害怕的就是團結的力量；國家檔案館的成立，是為了成就一個更好的臺灣，當國人能在真相的基礎上一起面對過去，共同展開對話，就能夠團結更大的力量，讓臺灣繼續在自由民主的道路上堅定前行。

賴總統今日出席國家檔案館開幕典禮。（總統府提供）

賴總統表示，檔案館的成立象徵國家落實開放政府與轉型正義的決心，盼全民在真相基礎上團結前行，持續守護臺灣民主。（總統府提供）