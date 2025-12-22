國家檔案館首度開箱工作區 一窺檔案職人的秘密

電影膠捲檔案糾修復

檔案館紙質修復黏著劑都是自製的特殊糨糊。

修復檔案

彩色攝影類的檔案保存室，除了要零下3.8度C保存之外，還要監測醋酸濃度。

檔案暫存室。

國家檔案局館館長林秋燕介紹檔案館。

我國首座國家檔案館今年11月開幕，已經吸引26萬人次參訪，為了讓民眾更了解這些呈現在國人眼前的檔案究竟如何保存，國家檔案館特別開箱內部典存與技術空間，讓大家一窺這些重要檔案的保存工作如何進行，也一窺檔案背後的職人，他們的工作秘境。

國家檔案館首度公開平時不對外開放的檔案職人工作區域，讓媒體一窺究竟，原來所有檔案送到檔案館後，先從1樓的卸載平臺進入，開始進行檢疫，並進入暫存室，然後根據紙質或電影、錄音等數位媒材，進入不同的檔案庫房。

不過，在進去庫房之前，檔案要經過許多關卡，國家檔案館檔案典藏組視察戴芳伶說例如紙質檔案要進入零下25度C的冷凍除蟲室，把檔案的蟲通通凍死，而彩色攝影類的檔案，則除了要零下3.8度C保存之外，還要監測醋酸濃度，甚至修復時要將檔案移到裂化檔案檢視修護室，以專業設備將醋酸排除，否則檔案會釋放醋酸，傳染其他檔案，造成其他檔案毀損。

而由於許多重要的檔案年代久遠，需要進行修復，紙質檔案修復室就是負責將紙類檔案修復，這些破損、遭蟲蛀，甚至因為保存不當、反覆對折造成的損害，都需要工作人員的巧手，將他們修舊如舊，陳郁琳副研究員表示，修復的工作要非常仔細，不僅用紙、工序都很講究，甚至連糨糊都有學問。

國家檔案館目前公布470多萬筆目錄可應用，其中不乏珍貴檔案，例如清朝的地契、前監察院長于右任簽署的文件、大正五年的法院判決書，還有當年國民大會開會的音檔、十大建設推動的影音資料，及榮工處開挖中橫炸山等珍貴影像。

國家檔案館館長林秋燕表示，圖書館、博物館與檔案館是先進國家知識體系的三大支柱，透過檔案的保存與開放，象徵民主國家從封閉走向透明，而國家檔案館的發展目標是讓民眾理解，國家檔案是屬於全民的資源，鼓勵大眾透過參與、對話來挖掘檔案中潛藏的「可能性價值」，同時也夠透過檔案，與歷史對話，並透過檔案開放的價值在於落實資訊透明，將歷史的紀錄轉化為全民共享的知識資產，並藉此深化民主社會的溝通與信賴。