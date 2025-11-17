國家檔案館22日開館 賴總統：轉型正義重要里程碑

（中央社記者潘姿羽台北17日電）台灣首座「國家檔案館」今天舉行開幕典禮，並將於11月22日正式開館。總統賴清德致詞表示，國家檔案館展現政府保護國家紀錄及保存國人記憶的決心，透過政治檔案開放的堅定態度，成為轉型正義重要里程碑。

國家檔案館今天的開幕典禮由賴總統、國發會主委葉俊顯、經濟部部長龔明鑫、新北市市長侯友宜及各界貴賓齊聚，藉由象徵林口土地記憶的紅土注入，完成啟動儀式。

賴總統指出，今年對台灣民主而言，是特別的一年，因為在9月10日，台灣解除戒嚴的天數，正式超越戒嚴統治的天數。為了呈現台灣民主發展歷程，國家檔案館第一檔特展，展出解嚴令、政府廢止「懲治叛亂條例」及「戡亂時期檢肅匪諜條例」、修正刑法第100條等檔案原件，讓民眾認識前人追求民主的艱辛，進一步凝聚守護台灣民主、自由及和平的共識。

賴總統也邀請民眾走進國家檔案館，看見台灣如何走出威權陰影、邁向民主的光明。

賴總統並對國家檔案館的未來發展提出3點勉勵，首先，檔案局負責徵集典藏各級政府、民間與海外的台灣相關檔案，未來各機關都必須依法移轉檔案，沒有法律依據，不得以任何理由拒絕或遮蔽；其次，國家檔案應用以「最大開放、最小限制」為目標，讓檔案公開應用，唯有國家把檔案公開給人民，讓國家行為接受檢視，才能實現開放政府與資訊透明。

第3，期待國家檔案館與校園、社團及在地場館合作，透過檔案轉化推廣，培養以證據為基礎的論述能力，讓人民認識台灣在各領域努力的軌跡，進而促進未來民主發展。

葉俊顯則說，國家檔案館今年9月開始試營運，試營運至今已有超過20萬參觀人次，11月22日將正式開館，歡迎各界持續到訪。期盼國家檔案館成為全民學習據點，未來也將善用AI技術導入新興數位科技，讓場館服務AI化、管理AI化，以接軌國際為目標，與各國共享及推動檔案管理專業發展。

國家檔案館位於新北市林口區檔案館路1號，1至3樓為對外開放場域，串接館區景觀保留3/4植被綠林生態樣貌，全館兼具檔案專業技術、便捷開放應用、創新展示體驗及人文休憩等服務功能。每週二至週六上午9時至下午5時開放（休館日詳見官網公告），免費入館，並提供桃園捷運A9林口轉運站往返該館免費直達接駁專車，也有858、898、936、937、945、946等多條公車路線行經周邊，相關資訊可於國家檔案館官網查詢。（編輯：潘羿菁）1141117