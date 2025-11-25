國家氣候政策趨保守，COP30話題轉向「企業氣候轉型計畫」，這款新工具夯什麼？
《巴黎協定》屆滿十週年。十年前，各國普遍缺乏淨零目標與政策，遑論企業，至今全球83%的GDP都已涵蓋淨零目標，各國政府亦與私部門合作展開行動。然而，近年動盪的地緣政治、氣候與社會議題分化、關稅與貿易衝突，乃至錯假資訊散播，正在拖累各國政府應對氣候變遷的腳步。
當國家政策轉為保守，非國家行動者在氣候行動上的角色更顯重要。自第26屆聯合國氣候大會（COP26）之後，全球監管機構、金融業者、公司等愈發重視企業的氣候轉型計畫（以下簡稱為轉型計畫）， 也從最初的公司自願性報告，發展為在特定國家、一定規模以上的公司，如：歐盟、澳洲、印尼等，必須強制揭露。
今年COP30的周邊會議上，更有多方代表積極討論轉型計畫對防堵企業漂綠、投融資的風險管理，以及國家氣候目標的重要性，象徵著轉型計畫將邁入新階段——從單純的資訊揭露，轉為公私部門實現其氣候目標的支持工具。
轉型計畫揭露了哪些關鍵資訊？
根據轉型計畫工作小組（Transition Plan Taskforce, TPT）2023年出版的，以及國際財務報導準則（IFRS）今年6月出版的IFRS-S2轉型計畫揭露指引，轉型計畫是企業為了實現氣候目標而制定的短中長期策略，並不是額外的計畫，而是其整體商業策略中，如何因應氣候變遷、管理氣候風險、抓住轉型機會的具體藍圖。[1]
一份完整且可信度高（Credible）的氣候轉型計畫，不僅能協助企業檢視自身的轉型進程，更能提供投資者、客戶與供應商前瞻性的資訊，瞭解該企業在實體與轉型風險的管理能力、公司治理機制與資源配置規劃。
換言之，若某企業承諾了淨零目標，轉型計畫卻欠缺以科學為基礎的情境分析與關鍵假設、明確的短中長期減排目標及衡量指標、資本支出規劃、可能的財務影響／績效等重大資訊，該企業不僅會在氣候承諾上面臨誠信風險（漂綠），未來也可能會被金融機構認定為氣候風險相對高，而面臨較高的借貸成本，甚至失去潛在的商業機會。
轉型計畫如何支持轉型金融
歐盟執委會將「轉型金融」定義為：「為那些能夠促進且符合轉型方向的投資活動提供資金，同時避免造成碳鎖定（lock-ins），包括投資具備可信轉型計畫的企業或活動。」
根據荷蘭資產管理公司Robeco在2024年針對歐洲、北美與亞太地區的300家機構調查，有37%的投資者願意將資金投入至「溫室氣體排放量雖高，但轉型計畫具可信度的公司」；另有26%的投資者計劃在未來 1-2 年內這樣做。顯示市場確實具備轉型金融的需求，且資金借款方期望企業制定全面性的轉型計劃，並提供明確的證據來衡量氣候行動的進展，而非僅僅是空洞的承諾。
COP30前夕，國際氣候倡議組織Investor Agenda也發佈了分析全球超過220家機構中投資者的氣候行動，顯示已有75%的投資者將氣候變遷帶來的風險和機會納入評估，亦有75%的投資者在董事會層級實施了氣候相關策略的監督機制，且針對被投資的公司就氣候議題展開議合。
南非的投資管理機構Ninety One，更建立了評估企業轉型計畫的相關工具與指標、聘請內外部專家為投資團隊授課，以確保投資決策納入氣候相關資訊，同時，與企業議合的溝通過程具策略性和有效性。
國際轉型計畫網絡（ITPN）今年在COP30期間發表的研究也指出，企業的轉型計畫可為金融機構與保險業者彌補一定程度的資訊缺口，協助其進行壓力測試、評估投融資風險，進而強化金融韌性、動員轉型融資，協助被投資方轉型至低碳經濟活動。
轉型計畫如何支持國家減碳目標
眾所皆知，企業轉型無法單打獨鬥，轉型是否能成功，除了取決於企業行動，更受到整個相互依存的系統的影響。換言之，企業所處環境的條件、第三方的行動會影響企業達成氣候目標的速度與可能性，舉例而言，再生材料的使用取決於回收系統的成熟度、綠電供給要有完善的國家再生能源發展政策及電網建設、低碳技術的研發則需要有鼓勵創新的市場及資金挹注。
因此，一個國家若要達到其制定的國家減碳目標，必須要能辨識企業轉型所面臨的系統性障礙，透過一系列的政策工具「建立促進轉型的環境」（Creating enabling environments）。
碳揭露計畫（CDP）今年的報告指出，94%已訂定轉型計畫的企業表示，轉型成功的達成與否取決於三個條件：低碳技術的發展（如：再生能源、數位化、碳捕捉、利用及封存）、氣候政策與法規（如：碳定價、永續報告法規、經濟誘因等）、基礎建設是否到位（如：與再生能源整合的電網、電動車充電設備、運輸基建、儲能系統等）。
CDP更進一步指出，企業轉型計畫所提供的資訊，可協助政府政策部門分析以下五個面向：
投資缺口：辨識哪些產業的公司在轉型融資上遇到困難。
技術壁壘：掌握哪些低碳技術至關重要但尚未實現商業化。
供應鏈瓶頸：分析關鍵（低碳）材料或零件的短缺情況。
技能缺口：識別公司認為構成障礙的勞動技能為何。
政策依賴性：瞭解當前政策不明確或不一致之處導致轉型風險發生。
藉由分析不同產業別所面臨的各類轉型障礙，中央政府、地方城市將更能理解現實環境中企業所面臨的挑戰，合作規劃更精準、協調的政策工具及配套，來降低企業轉型所面臨的不確定性風險、強化市場信心，從而解鎖民間資金、增進多方利害關係人的合作。
這些政策也能協助企業後續制定更具企圖心、更完善的轉型計畫——形成從企業資訊揭露到協助國家政策規劃與實踐、再回饋到企業轉型計畫制定、完善國家政策的正向回饋系統。這樣的循環模式正受到全球認可， G20 永續金融工作小組（SFWG）的「轉型金融架構」成員便明確指出：「企業的轉型計畫及其指標，不僅應成為金融工具，也是政策制定的核心依據。」
如何響應轉型計畫？ 給台灣的三大建議
1.對金管會的建議：
金管會雖於2024年底公告了第二版的「永續經濟活動認定參考指引」且同時發布「轉型計畫建議涵蓋事項」，然而此僅為鼓勵參考性質，且主管機關並未建立「轉型指標」來判定企業所提的轉型計畫是否可信。相反地，目前的政策文件僅用簡略文字表示「若該企業的經濟活動不符合永續經濟活動認定參考指引，但企業已訂有轉型計畫者，則為轉型中」。
此敘述如此輕易地認定將所有提出轉型計畫的企業或經濟活動認列為轉型中，不僅有助長「漂綠／漂轉型」之虞，亦無法協助金融業者鑑別企業轉型計畫的品質、不利轉型金融的推動。建議主管機關效法或是參考聯合國報告、CDP已使用的轉型指標等，為轉型中的經濟活動或轉型計畫訂定明確的鑑別指標，方能真正協助企業制定具有可信度的轉型計畫，更有助於相關政府部會後續規劃更有效的氣候政策，加速實現減碳目標。
2. 對金融機構的建議：
雖然台灣的主管機關尚未建立鑑別用的合適轉型指標，但金融機構仍可藉由可信賴的國際氣候組織，如：CDP、Transition Pathway Initiative 、Climate Action 100+、World Benchmarking Alliance已使用的多項指標，來衡量台灣企業在氣候行動上的表現，進而建立合適的投融資組合，或是將企業的轉型績效與授信活動連結，此不僅可協助那些真正致力於低碳轉型的企業，也能避免自身的投融資活動陷入高碳資產的風險或爭議。
3. 對企業的建議：
目前金管會並未要求企業揭露轉型計畫，但在2026至2028年分階段上路的IFRS永續揭露準則，其中的「S2氣候相關揭露」已和轉型計畫所涵蓋的面向有多處重疊，例如：企業為轉型至低碳經濟制定了哪些計畫、使用了哪些關鍵假設以及所依賴的因素、如何為應對氣候相關風險和機會配置及規劃資源（如：資本支出或研發）、當前的商業模式和預期變化等。
相較TCFD，IFRS-S2更強調氣候風險／機會對財務面的影響與量化數據揭露，這也意味著企業需要更全面地評估氣候變遷對其營運、財務、價值鏈的影響，這勢必得重新檢視、調整過往的公司治理模式。因此，企業應及早備戰，強化氣候資訊揭露的完整度與可信度，方能避免漂綠／漂轉型之嫌，提升金融機構、供應鏈夥伴及關鍵利害關係人的信心，共同合作邁向淨零。
注釋
[1]關於氣候轉型計畫的細部說明，可參考作者在2023年出版的文章：減碳策略之後，企業更「前瞻」的挑戰來了！逾6000家公司2年內提「氣候轉型計畫」，跟CSR／ESG報告有何異同？
其他人也在看
子公司工業富聯因「訂單展望下調」謠言觸跌停 鴻海發重訊
鴻海子公司富士康工業互聯（工業富聯）遭爆訂單或展望下調，24日在A股掛牌盤中觸及跌停，光是最近2個交易日跌幅已達15%，收盤價55.94元人民幣，探2個月低點。針對工業富聯遭網際網路平台消息指稱「下調中廣新聞網 ・ 3 小時前
威力不輸颱風！「15縣市」恐達8級強陣風 外出注意
中央氣象署於2025年11月24日晚間發布陸上強風特報，指出受東北風增強影響，從24日晚上至25日晚上，新北市、桃園市、新竹市及其他多個地區有可能出現平均風速達6級以上或陣風達8級的情況。這些地區包括新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、澎湖縣、金門縣和連江縣，並且特別提醒戶外工作者注意安全，避免在強風中活動。中天新聞網 ・ 10 小時前
今晚變天轉雨！最冷14°C時間曝 「天琴颱風」估將生成
【高沛生／台北報導】氣象署預報員林定宜接受《壹蘋新聞網》訪問表示，今（24）日白天水氣不多，各地為多雲到晴，僅基隆北海岸有局部短暫雨；但傍晚後水氣增多，北台灣率先轉雨，入夜後雨區將逐漸往中南部與東半部擴大。東北季風今晚起明顯增強，北台灣感受轉涼，中南部日夜溫差也更大，清晨中南部局部霧或低雲恐再度壓低能見度，台南今晨一度低於200公尺，提醒駕駛務必小心。壹蘋新聞網 ・ 16 小時前
熱帶低壓生成！最快明增強為「天琴颱風」 對台影響曝光
日本氣象廳今（24）日上午發布烈風警報（Gale Warning），指出菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓生成，且強度還會再增強，預估最快明日上午就會生成為「天琴颱風」，其未來路徑將一路往西，對台灣沒有直接影響。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
鴻海利多連發卻不漲？今陷220元保衛戰 專家曝一關鍵：山上來的滾石先別擋
國際電子代工大廠鴻海（2317）近期持續走弱，今（24）日更與大盤不同調，明明利多連連卻漲聲難響，股價更回測221元、下跌。啟發投顧分析師郭憲政指出，其實仍是外資持續殺出，若以高點計算，融資斷頭價至少到206元，建議在價格接近200元時再去留意進場，直言「山上滾下來的石頭先別擋。」Yahoo奇摩股市 ・ 22 小時前
輝達利多出盡？美股變臉崩跌 高盛揭9大警訊：市場已傷痕累累
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）亮眼財報一度帶動股市強漲，美股四大指數齊翻紅，然而漲勢卻未延續，週四（20日）美股盤中全面反...FTNN新聞網 ・ 1 天前
東北季風報到！下探14度時間曝光 天琴颱風將生成
東北季風報到！下探14度時間曝光 天琴颱風將生成EBC東森新聞 ・ 1 天前
台積電概念股繼續燒？億元教授口袋名單曝光：明年2檔有潛力
隨著年底腳步逼近，投資市場的目光逐漸轉向2026年的潛力標的。今年在AI熱潮推動下，台股屢創新高，與AI及台積電相關的個股也紛紛上漲。億元教授鄭廳宜看好明年具有黑馬潛力的標的，包括專注無人機防干擾技術的亞電（4939）以及聚焦半導體先進製程化學品的中華化（1727）。中天新聞網 ・ 1 天前
短袖可收了？ 2波東北季風 「洋蔥式」防早晚溫差
東北季風來襲！氣象專家表示，未來一週天氣將有明顯日夜溫差，週二晚間至週三清晨最冷，局部低溫可能降至12至14度，提醒民眾注意保暖。此外，菲律賓東方海域已形成熱帶低壓，最快將於週二發展成「天琴」颱風，但預計對台灣影響有限。氣象專家林老師更指出，今年反聖嬰現象發生機率超過80%，冷冬機會較大，發生率約六成左右！TVBS新聞網 ・ 17 小時前
記憶體4檔還在扛！華邦電「爆18.8 萬張」領軍反殺 旺宏火力全開卻輸「這檔玻纖布」
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數今（24）日以26,596.03點開高，最高觸及26,764.13點，截至中午11時50分，仍呈現勁揚走勢，加權指數來到26,579....FTNN新聞網 ・ 21 小時前
今越晚越冷！一週2小波東北季風 明天氣穩定週四轉雨天
氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」中指出，今晨觀測資料顯示，「東北季風」南下，迎風面低層雲增多，伴隨零星降水回波，北海岸、北部山區及東北部有局部降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今西半部多雲時晴，東半部逐漸轉乾，北部、東半部的局部短暫雨，由北而南、依序先後停歇...CTWANT ・ 3 小時前
東北季風午後起逐漸增強！一周氣溫、降雨變化一次看
又是一個禮拜上班上課的開始，本週的天氣重點仍在於東北季風的強弱變化，預期會有兩波東北季風先後影響台灣，強度沒有特別強，但是會讓北台灣的溫度起伏變化較大，其他地方的日夜溫差變化也比較明顯。降雨則是集中在迎風面地區為主，雨量看起來都不多。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
瞄準記憶體巨頭砸錢！小兒捧逾31億強勢掃貨南亞科 再砸破23億元搶進華邦電逾4萬張
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股加權指數今（24）日終場上漲69.3點，以26504.24點作收，漲幅0.26%，成交金額為7140.87億元。據證交所盤後公布籌碼動向...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
東北季風今晚增強！周三恐探14度 專家：冷冬機率高
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署表示，今（24）日傍晚起東北季風明顯增強，北台灣首先轉為溼涼，今晚到明天清晨 […]引新聞 ・ 21 小時前
東北季風報到！今飆30度、入夜轉濕涼 氣象專家曝高機率「冷冬」
今（24）天清晨本島平地最低溫落在新竹僅12.5度，白天開始氣溫回升、水氣不多，各地為多雲到晴的好天氣，但傍晚之後東北季風逐漸接近，水氣增多，迎風面北部、東北部地區要留意變天降雨，預計週三出現最低溫；台視新聞網 ・ 1 天前
今天晚上又變天！颱風「天琴」最快明生成 預估路徑曝
氣象專家賈新興指出，預估今（24）日傍晚到27日受到偏強東北季風影響，不過這波東北季風水氣相對偏少。而今年的第27號颱風「天琴」（Koto）預估將於明（25）日生成，目前預估路徑對台灣尚無影響。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
天琴颱風最快明生成！路徑曝光 日本先發烈風警報
【記者張綵茜／綜合報導】第27號天琴颱風（Koto，日本命名，原意為天琴星座）即將生成，日本氣象廳今（24日）上午發布烈風警報並指出，菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓生成，預估強度持續增強，最快明上午形成颱風，未來將朝西穿越菲律賓後進入南海，對台灣天氣沒有直接影響。壹蘋新聞網 ・ 17 小時前
明入夜後變天！「北東濕到週五」降雨熱區出爐 下週又有東北季風接力
氣象署指出，週二（25日）東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大；其中，週二東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、大臺北地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；週三至週五（26日至28日）桃園以北、東半部地區及恆春半島有局...CTWANT ・ 1 天前
液冷時代來了！GB300+自研ASIC大改水冷架構「這2檔」卡位千億商機 目標價直指1800、1288元
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導AI伺服器功耗一路飆升，從GB200、GB300到各家自研ASIC陸續轉向液冷，使散熱生態系迎來關鍵轉折。法人指出，液冷將不再只是...FTNN新聞網 ・ 1 天前
有機會生成天琴颱風！台灣「這區」恐成降雨熱區
今（23）日由於北方地面高壓出海，台灣附近風向轉為偏東風，中層等高線圖也可以看到台灣西側有相對高壓脊，南邊太平洋高壓也稍微往台灣附近北擴，因此整個天氣較為穩定，包括已經陰霾好幾天的大台北這邊都已經放晴，只剩下北海岸、宜蘭、花蓮一帶仍有些偏東風帶來的地形雲層存在。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前