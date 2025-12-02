國家永續圓桌論壇登場 解析COP30成果

環境部長彭啓明與出席「國家永續圓桌論壇」貴賓大合照。

第三十屆聯合國氣候變化大會（COP30）甫於巴西落幕，由清華大學主辦、環境部協辦「國家永續圓桌論壇：COP30觀點與我國永續轉型行動」，特邀集中央部會、地方政府及國營事業永續長與智庫代表齊聚一堂。環境部長彭啓明於會中除解析COP30最新趨勢及我國減碳成績外，更宣示臺灣氣候外交將進入「深水區」，未來將採取「以實質投入取代活動宣揚」的策略，並聚焦《巴黎協定》第六條的國際合作機制，強化我國淨零轉型動能。

彭部長致詞時指出，COP30適逢《巴黎協定》簽署十週年，且選址於巴西貝倫，具有守護亞馬遜雨林與自然碳匯的特殊意義。臺灣此次雖受限於非締約方身分，但仍積極展現行動力，除在周邊辦理三十多場會議、國內同步成立戰情中心外，更完成了匯集四千多人次意見的「國家自定貢獻（NDC 3.0）」，展現由下而上的強大公民參與活力。

針對外界關注的減碳成效，彭部長表示，我國已連續三年減碳幅度增加二%，推估二○二四年排放量將較二○○五年基準年減少達6.7%，顯示實質減量趨勢明確。對於氣候變遷績效指標（CCPI）的評比結果，彭部長也重申，該評比存在方法論爭議，包括忽略各國經濟與碳排脫鉤的實質努力、評分機制主觀及缺乏複評審核機制等問題，呼籲國際社會應客觀看待臺灣的努力。

面對國際氣候框架進入深水區，彭部長坦言，過去單純以NGO方式參與或舉辦活動已不足以深化國際連結。他提出未來戰略展望，強調應「積極爭取多元務實參與」並「培育青年氣候談判人才」。

最具體的突破在於推動跨國有感氣候合作。彭部長指出，我國與巴拉圭已於今年十月一日簽署「在《巴黎協定》下合作備忘錄」，這是我國落實《巴黎協定》第六條合作的重要起點。雙方將推動涵蓋電動巴士、造林與植被復育及數位登錄平台等十二項「臺巴環境治理行動方案」，透過具備氣候與在地發展雙重效益的專案，爭取更多友邦與國際夥伴的支持。

論壇亦邀請國內外專家針對國際碳市場趨勢進行解析。英國利茲大學Piers Forster教授強調，碳信用必須建立在「外加性」、「永久性」與「無重複計算」等核心原則之上；Perspectives Climate Group創辦人Axel Michaelowa博士則點出，《巴黎協定》第六條重啟了國際碳市場動能，為臺灣等非締約方提供了策略性參與的窗口；日本 A6IP 資深經理 Hayato Nakamura 則分享能力建構與合作機制的具體經驗。

國內專家方面，清華大學永續學院范建得院長提醒，COP30後各國二○三五年目標將更強調科學基礎與透明度，臺灣必須加速強化MRV（量測、報告與查證）能力；工研院連振安博士與國合會曾筠凊處長則建議，產業界應善用經認可的高品質國際減量額度作為脫碳彈性工具，並藉由第六條合作深化與友邦的綠色投資布局。