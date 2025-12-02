國家永續圓桌論壇 解析COP30成果

環境部長彭啟明（右四）與出席國家永續圓桌論壇貴賓大合照。

▲環境部長彭啟明（右四）與出席國家永續圓桌論壇貴賓大合照。

第三十屆聯合國氣候變化大會（COP30）甫於巴西落幕，由清華大學主辦、環境部協辦「國家永續圓桌論壇：COP30觀點與我國永續轉型行動」，特邀集中央部會、地方政府及國營事業永續長與智庫代表齊聚一堂。環境部長彭啟明於會中除解析COP30最新趨勢及我國減碳成績外，更宣示臺灣氣候外交將進入「深水區」，未來將採取「以實質投入取代活動宣揚」的策略，並聚焦《巴黎協定》第六條的國際合作機制，強化我國淨零轉型動能。

廣告 廣告

面對國際氣候框架進入深水區，彭部長坦言，過去單純以NGO方式參與或舉辦活動已不足以深化國際連結。他提出未來戰略展望，強調應「積極爭取多元務實參與」並「培育青年氣候談判人才」。

最具體的突破在於推動跨國有感氣候合作。彭部長指出，我國與巴拉圭已於今年十月一日簽署「在《巴黎協定》下合作備忘錄」，這是我國落實《巴黎協定》第六條合作的重要起點。雙方將推動涵蓋電動巴士、造林與植被復育及數位登錄平台等十二項「臺巴環境治理行動方案」，透過具備氣候與在地發展雙重效益的專案，爭取更多友邦與國際夥伴的支持。

國內專家方面，清華大學永續學院范建得院長提醒，COP30後各國二○三五年目標將更強調科學基礎與透明度，臺灣必須加速強化MRV（量測、報告與查證）能力；工研院連振安博士與國合會曾筠凊處長則建議，產業界應善用經認可的高品質國際減量額度作為脫碳彈性工具，並藉由第六條合作深化與友邦的綠色投資布局。