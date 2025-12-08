國家永續獎頒獎 鄭麗君：永續力就是國家競爭力

（中央社記者葉素萍台北8日電）行政院副院長鄭麗君今天出席「114年國家永續發展獎頒獎典禮」，她強調，永續力就是國家競爭力；對於外界關心的綠能，她提到，希望用新的思維、國土管理的視野進行再生能源發展，過程要簡化流程、杜絕弊端，同時進行制度改革，讓綠能發展能夠更健全，達到預定目標。

鄭麗君致詞感謝各獲獎單位在不同領域持續推動永續行動，實踐多元的永續理念。讓台灣在全球局勢快速變動下，能夠以堅定不移步伐，持續邁向永續未來；每一個行動累積起來，都更接近永續願景的社會總體理想。

她說，聯合國所揭示的SDGs（永續發展目標）17項的核心目標，勾勒經濟、社會跟環境3個面向的永續總體願景。她身為行政院永續長，始終相信永續是一個在經濟發展過程當中，期待擁有社會視野，能夠看見他者，能夠保有以人為本的同理心。

鄭麗君表示，永續同時也是經濟發展過程當中，要能夠關注生活的土地與環境，不為地球帶來不可逆轉的危機。「因為只有一個地球，也只有一個台灣」，在這裡有下一個世代的未來，「所以這一代的我們，必須要能夠為未來的他們，能夠保有他們追求美好生活想望的那份基本的權利」；永續力就是國家競爭力，這也是企業為何持續實踐永續價值的重要理念基礎。

她說，獲獎單位呈現出來的就是國家創新永續競爭力的縮影；大家做得這麼好，政府要更努力。

鄭麗君說，面對氣候變遷挑戰，要以「綠色成長」思維因應，所以政府提出淨零轉型的路徑圖，同時增進國土調適的韌性。

鄭麗君提到，淨零轉型路徑當中，綠能是重中之重，近來各界非常關心綠能發展情況；近期經過跨部會會商盤點，太陽光電要達到2026年20GW目標，目前都有掌握案源；離岸風電部分，目前盤點，達到2035年所需要的海域面積應該是沒有問題，現在還在繼續利用圖資進行盤點，下個階段希望能盤點出2050台灣可使用發展離岸風電的海域面積。

她說，這一次希望用新的思維、國土管理的視野進行再生能源發展，當然過程要簡化流程、杜絕弊端，同時進行制度改革，讓綠能發展能夠更健全，達到預定目標。其他新興能源，也都在積極研發跟推動當中，包含地熱、小水力等。

鄭麗君並表示，未來會善用圖資串接各種資訊，從治山、治水、防洪、排水，以及居住安全、產業韌性，跟疏散防災等所有面向的總策略訂定，建立循證治理的架構，建構因應氣候變遷的國土韌性。（編輯張均懋）1141208