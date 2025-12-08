國家永續發展獎頒獎典禮（1） (圖)
114年國家永續發展獎頒獎典禮8日在台大醫院國際會議中心舉行，行政院副院長鄭麗君（前排中白外套）出席頒獎，與獲獎單位代表大合影。
中央社記者王騰毅攝 114年12月8日
