國家永續發展獎 鄭副院長:永續力即國力盼公私協力

國家發展委員會今天(8日)舉行「114年國家永續發展獎頒獎典禮」，今年共有43個單位、企業及學校獲獎，出席頒獎典禮的行政院副院長鄭麗君表示，這個獎項代表的意義深遠，感謝各獲獎單位在不同領域持續推動永續行動，實踐多元永續理念，讓臺灣在全球局勢變動下，能以堅定不移的步伐，持續邁向永續的未來。

鄭麗君副院長表示，聯合國所揭示的SDGs17項核心目標，勾勒出經濟、社會與環境三個面向的總體永續願景，她身為行政院永續長，始終相信，永續是在經濟發展過程中，要擁有社會視野，能夠看見他者，保有以人為本的同理心。同時，永續也是在發展過程中，要能關注生活的土地與環境，不為地球帶來不可逆轉的危機，因為只有一個地球、一個臺灣，這一代的人必須為未來世代，保有他們追逐美好生活想望的基本權利，因此，「永續力就是國家競爭力」。

鄭麗君副院長也感謝43個得獎單位，感謝大學校院將SDGs納入校園規劃，也感謝企業、金融機構及政府機關推動永續作為。

她也表示，企業相當努力，政府會更努力，在社會投資、創新成長與環境保護上更積極，期待未來能跨部門、公私協力一起努力，共同追求邁上一個綠色、韌性、包容的永續臺灣。

「114年國家永續發展獎」共有43個單位獲獎，學校組部分有東海大學、大葉大學、國立臺北科技大學、國立成功大學及臺中市大肚區瑞井國小獲獎。大葉大學112年整合跨領域學程成立的「D∞學院」，推動四個微學程的跨域課程，整合多元學科資源，短短兩年間，快速提升修課人數，畢業生就業薪資更顯著提升，這個制度不僅促成教育創新，具高度可擴散與借鑒價值；另外，112年成立「SDGs校園實踐場域」打造五大永續主題，113年建置「大自然綠教室」，將永續發展具體化並融入校園環境。推動大彰化永續策略聯盟，吸引超過2千人次參訪和外國學者的指定參訪。