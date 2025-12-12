國家汪汪隊退役！農業部送28犬「大禮包」 邀企業推儲糧計畫

農業部長陳駿季頒發獎章給退役執勤犬。農業部提供



政府執勤犬扮演檢疫、緝毒、搜救等角色，農業部今天（12/12）表揚28隻退役犬，更準備了大禮包。部長陳駿季指出，執勤犬已全面納保，將透過ESG STORE規劃退役犬照護方案，邀請民間企業一起合作，設計退休儲糧計畫。

農業部今天舉辦「國家汪汪隊，幸福新啟程」退役犬表揚活動，陳駿季到場為退役犬頒發獎章，並送上大禮包，內容包括高齡犬飼料、保健品、零食、玩具與背包等，還有醫療費用8折優惠。

農業部長陳駿季頒發獎章給退役執勤犬。農業部提供

陳駿季表示，自今年9月2日起，現役政府部門執勤犬264隻已全面完成保險納保作業，確保犬隻在服勤期間獲得健康與醫療保障。在花蓮馬太鞍溪堰塞湖救搜救工作，犬隻完成任務後的必要性檢查或醫療，也都納入這些的保險範圍，以保障犬隻健康。

陳駿季說，除了幫執勤犬全面納保，也要照顧牠們的後半輩子。未來會規劃執勤犬儲糧計畫，透過公私協力，由政府媒合，透過ESG的概念廣邀企業來參與，大家一起合作，展現社會責任與支持動物福利具體作為，共同提升執勤犬的退休生活品質。

退役犬獎章。農業部提供

農業部舉辦「國家汪汪隊，幸福新啟程」退役犬表揚活動。農業部提供

