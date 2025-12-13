「國家汪汪隊」28支退役！ 農業部宣布：全面納保！

政府部門執勤犬，在國家安全、邊境檢疫以及災後搜救，扮演重要角色，農業部12/12舉辦「國家汪汪隊」退役犬表揚活動，感謝28隻退役犬的奉獻，同時宣布完成執勤犬全面納保。

圖／TVBS

主持人：「個性比較溫馴，重點是牠非常的貼心。」

幫狗狗掛上退役勳章，這是屬於他們的榮譽也感謝他們對國家的貢獻，政府部門執勤犬包含檢疫犬緝毒犬搜救犬等，在邊境檢疫災後搜救都可以看到執勤犬出任務，被稱為守護國家汪汪隊，農業部12日舉辦退役犬表揚記者會，同時宣布完成執勤犬全面納保。

廣告 廣告

農業部長陳駿季：「高強度的工作，讓牠們退休的時候，其實我們的醫療的持續精進，這是非常重要的，包括我們現在正在規劃，是不是一個定期的健康檢查，讓這些領養人對狗更能夠了解。」

農業部表示從9/2起現役政府部門200多隻執勤犬，已全面完成保險納保作業，確保犬隻在服勤期間獲得健康與醫療保障，這項政策也是亞洲首創。

農業部動植物防疫檢疫署領犬員卓伶軒：「那現在就是牠後半輩子，由我來照顧。」

現場也展示退役犬畢業紀念冊，除了頒發獎章外也準備了退役犬大禮包，希望狗狗們度過幸福退休生活。

更多 TVBS 報導

浪犬「溝溝」命運大逆轉！成金門最萌檢疫尖兵 靠鼻子守護國門

小紅書被封1年 綠委嗆該公司不守法又不配合：禁用不是威權

全被看光！台、荷情報交流過程曝 軍情局怒揭中共主導

香港大火／港民質疑起火原因 國安公署嗆「反中亂港者」：雖遠必誅

