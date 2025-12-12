國家汪汪隊28隻執勤犬光榮退役 農業部推儲糧計畫

（中央社記者吳欣紜台北12日電）國家防疫及緝毒有賴於政府執勤犬，農業部今天表揚28隻退役犬並送上大禮包，部長陳駿季表示，政府執勤犬已全面納保，將推退役犬照護方案，為狗狗設計退休儲糧計畫。

農業部舉行「國家汪汪隊，幸福新啟程」退役犬表揚活動，陳駿季為退役執勤犬逐一頒發獎章，並送上大禮包，感謝執勤犬。

陳駿季表示，不論是在邊境檢疫、緝毒及搜救等，政府部門執勤犬協助公部門完成許多非常艱難的任務，牠們在執勤時執行了許多艱難任務，因此今年已經為這些執勤犬納保，讓狗狗有相關醫療保障，也希望執勤犬退役後能找到照顧一輩子的領養人。

陳駿季說，農業部後續將持續推動執勤犬照護政策，因為執勤犬工作強度非常高，為了讓狗狗退休後無後顧之憂，正規劃未來是否能有定期健康檢查，讓領養人能更了解狗狗的狀況。

陳駿季並說，未來將推動狗狗退休儲糧計畫，仿照農民制度，從狗狗工作期間就開始準備，鼓勵民間資源投入支持，發揮ESG精神，讓領養人領養執勤犬後也不會有太多經濟負擔。

領養9歲退役犬Vanya的飼主在會中表示，Vanya一到家裡就「一拍即合」，沒有任何適應問題，且家裡觀念是「人要去適應狗，不要讓狗來適應人」，當時就做足準備迎接Vanya。

飼主分享，Vanya在家的退休生活就是吃喝玩樂、賣萌、耍廢、當志工，退休生活過得非常好，還是學校裡的互動小志工，更有小孩天天想和Vanya相遇，成為小明星。

農業部表示，9月2日起，現役政府部門264隻執勤犬已經全面完成保險納保，確保犬隻在服勤期間獲得健康與醫療保障，是亞洲首創；為了感謝28隻退役犬的辛勞，「退役犬大禮包」包括高齡犬飼料、保健品、零食、玩具與背包等，還有動物醫院提供退役犬醫療費用8折優惠，盼讓退役犬有幸福的退休生活。（編輯：管中維）1141212