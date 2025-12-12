國家汪汪隊28隻執勤犬光榮退役 農業部推儲糧計畫

農業部長陳駿季（右）頒發獎章給予退役犬。（農業部提供）

記者陳建興／台北報導

國家防疫及緝毒有賴於政府執勤犬，農業部十二日表揚二十八隻退役犬並送上大禮包，農業部長陳駿季表示，政府執勤犬已全面納保，將推退役犬照護方案，為狗狗設計退休儲糧計畫。

農業部舉行國家汪汪隊，幸福新啟程退役犬表揚活動，陳駿季為退役執勤犬逐一頒發獎章，並送上大禮包，感謝執勤犬。

陳駿季說，不論是在邊境檢疫、緝毒及搜救等，政府部門執勤犬協助公部門完成許多非常艱難的任務，牠們在執勤時執行了許多艱難任務，因此今年已經為這些執勤犬納保，讓狗狗有相關醫療保障，也希望執勤犬退役後能找到照顧一輩子的領養人。

陳駿季指出，農業部後續將持續推動執勤犬照護政策，因為執勤犬工作強度非常高，為了讓狗狗退休後無後顧之憂，正規劃未來是否能有定期健康檢查，讓領養人能更了解狗狗的狀況。

陳駿季並表示，未來將推動狗狗退休儲糧計畫，仿照農民制度，從狗狗工作期間就開始準備，鼓勵民間資源投入支持，發揮ＥＳＧ精神，讓領養人領養執勤犬後也不會有太多經濟負擔。