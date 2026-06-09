國家海洋日拋「四大藍海戰略」 張峻：打造花蓮成為太平洋海洋之都
【警政時報 趙靜姸／花蓮報導】響應6月8日國家海洋日，花蓮縣長參選人張峻議長昨（8）日發表「海洋大縣，花蓮藍海新未來」政策藍圖，提出以海洋教育、海洋經濟、海洋文化及海洋生態為核心的「四大藍海戰略」，並承諾未來若當選縣長，將首創成立二級機關「海洋及漁業事務管理所」，整合海洋事務資源，結合民間海洋NGO專業能量，以未來設立於花蓮的國家級海洋據點為發展主軸，打造花蓮成為兼具產業、安全與國際視野的海洋城市。
張峻強調，未來縣府將以「政府出預算、NGO出專業、地方共同參與」為核心精神，建立花蓮最完整的海洋治理平台，讓海洋不只是風景，更成為帶動產業升級、創造就業機會及提升國際能見度的重要引擎，為花蓮開創嶄新的藍色經濟時代。
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