國家海洋日 張峻發表「四大藍海政見」打造花蓮海洋之都

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張峻議長響應國家海洋日，發表「海洋大縣，花蓮藍海新未來」政見。張峻指出，花蓮坐擁長達一二○公里的海岸線與豐沛的黑潮資源，長年以來海洋事務卻碎裂於各局處未能統籌，非常可惜（見圖）。

議長張峻承諾，上任後首創成立二級機關「海洋及漁業事務管理所」，並將結合在地的海洋NGO專業，實施「四大藍海戰略」，將以未來設立於花蓮的國家級「國立海洋資源博物館（海博館）」為主軸，延伸海洋教育、經濟、文化、生態等多面向議題，讓花蓮成為閃耀的海洋之都。

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張峻在國家海洋日，發表的四大藍海政見：

一、民生與基層翻轉— 顧漁民、挺在地興建製冰保鮮廠：縣府出資在花蓮港與石梯漁港，協助漁會興建「現代化保鮮製冰廠」，讓豐收或陸路中斷時，漁獲價格不崩盤。海博館地方創生市集：建議海博館設立商店街及地方創生市集，並爭取30%攤位低價租給花蓮在地青年、農漁民與部落。委託海洋 NGO 開辦培育班，協助青年打造高價值品牌。

二、觀光與經濟整合— 讓觀光客把錢留下來，翻轉花蓮港觀光漁市：重新檢討並整體規劃觀光漁市、向日廣場，導入食漁教育與文創餐飲，升級為「太平洋海鮮市集」，並與海博館、賞鯨碼頭串聯成黃金旅遊帶。智慧藍色公路：交通部打造之平日觀光、災時備援之海洋觀光示範輪，預計二0二九年交船，將積極爭取母港設於「花蓮港」，以及推動花蓮長輩及經濟弱勢民享有「在地優待票」措施（比照台鐵區間車票價，差額由政府補貼）。天災陸路中斷：當蘇花鐵公路因地震大雨中斷時，備援的海上交通費用由政府全額負擔，讓運送物資之在地大貨車與花蓮鄉親，憑證搭乘一律免費，並力促縮減登船行政流程，降低等待時間。

一二0公里海岸美學運動：整建沿線步道與自行車道（如磯崎、石梯坪），規範行動咖啡車與星空露營地，引導遊客深入沿海鄉鎮消費。

三、安全與社區基礎— 親海不恐海，AI智慧安全預警：在七星潭等陡降型海灘建置 AI 影像辨識，即時監測離岸流與瘋狗浪，智慧廣播警示，改變消極管理。友善親海示範區：在特定安全港灣（如磯崎）配置專業救生員並完善沖水設施，補助全縣學校將海博館納入常態海洋安全教育基地。人人參與齊護海：委託海洋生態保育協會，結合社區學校成立「海岸生態巡守隊」與「清理廢棄漁網志工團」；充足預算強化海洋保育類野生動物救援組織網（MARN）運作機制。

四、原民與文化加值— 在地智慧變成國際亮點，原住民族海洋智慧保護區：與中央協調法規，將部落傳統「季節性捕撈」與「海祭文化」自主權正式法制化，免受不合理法規遭開罰。爭取海博館設「南島海洋研究中心」：於館內常設南島專區，數位化保存部落海洋智慧。配合舉辦「國際南島語族航海藝術節」，邀請太平洋島國青年交流，提升國際觀光尊榮感。

張峻承諾，上任後要首創成立二級機關「海洋及漁業事務管理所」，統整花蓮的海洋資源。張峻強調：「政府出預算，NGO出專業，在地漁民與少年人放心賺大錢！」他上任後要納入民間團體變成最頂尖的海洋智庫，攜手各界，給花蓮人一個有產業、有安全、有國際格局的藍色新未來！