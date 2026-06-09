國家海洋日 張峻發表「四大藍海政見」打造花蓮海洋之都
張峻議長響應國家海洋日，發表「海洋大縣，花蓮藍海新未來」政見。張峻指出，花蓮坐擁長達一二○公里的海岸線與豐沛的黑潮資源，長年以來海洋事務卻碎裂於各局處未能統籌，非常可惜（見圖）。
議長張峻承諾，上任後首創成立二級機關「海洋及漁業事務管理所」，並將結合在地的海洋NGO專業，實施「四大藍海戰略」，將以未來設立於花蓮的國家級「國立海洋資源博物館（海博館）」為主軸，延伸海洋教育、經濟、文化、生態等多面向議題，讓花蓮成為閃耀的海洋之都。
張峻在國家海洋日，發表的四大藍海政見：
一、民生與基層翻轉— 顧漁民、挺在地興建製冰保鮮廠：縣府出資在花蓮港與石梯漁港，協助漁會興建「現代化保鮮製冰廠」，讓豐收或陸路中斷時，漁獲價格不崩盤。海博館地方創生市集：建議海博館設立商店街及地方創生市集，並爭取30%攤位低價租給花蓮在地青年、農漁民與部落。委託海洋 NGO 開辦培育班，協助青年打造高價值品牌。
二、觀光與經濟整合— 讓觀光客把錢留下來，翻轉花蓮港觀光漁市：重新檢討並整體規劃觀光漁市、向日廣場，導入食漁教育與文創餐飲，升級為「太平洋海鮮市集」，並與海博館、賞鯨碼頭串聯成黃金旅遊帶。智慧藍色公路：交通部打造之平日觀光、災時備援之海洋觀光示範輪，預計二0二九年交船，將積極爭取母港設於「花蓮港」，以及推動花蓮長輩及經濟弱勢民享有「在地優待票」措施（比照台鐵區間車票價，差額由政府補貼）。天災陸路中斷：當蘇花鐵公路因地震大雨中斷時，備援的海上交通費用由政府全額負擔，讓運送物資之在地大貨車與花蓮鄉親，憑證搭乘一律免費，並力促縮減登船行政流程，降低等待時間。
一二0公里海岸美學運動：整建沿線步道與自行車道（如磯崎、石梯坪），規範行動咖啡車與星空露營地，引導遊客深入沿海鄉鎮消費。
三、安全與社區基礎— 親海不恐海，AI智慧安全預警：在七星潭等陡降型海灘建置 AI 影像辨識，即時監測離岸流與瘋狗浪，智慧廣播警示，改變消極管理。友善親海示範區：在特定安全港灣（如磯崎）配置專業救生員並完善沖水設施，補助全縣學校將海博館納入常態海洋安全教育基地。人人參與齊護海：委託海洋生態保育協會，結合社區學校成立「海岸生態巡守隊」與「清理廢棄漁網志工團」；充足預算強化海洋保育類野生動物救援組織網（MARN）運作機制。
四、原民與文化加值— 在地智慧變成國際亮點，原住民族海洋智慧保護區：與中央協調法規，將部落傳統「季節性捕撈」與「海祭文化」自主權正式法制化，免受不合理法規遭開罰。爭取海博館設「南島海洋研究中心」：於館內常設南島專區，數位化保存部落海洋智慧。配合舉辦「國際南島語族航海藝術節」，邀請太平洋島國青年交流，提升國際觀光尊榮感。
張峻承諾，上任後要首創成立二級機關「海洋及漁業事務管理所」，統整花蓮的海洋資源。張峻強調：「政府出預算，NGO出專業，在地漁民與少年人放心賺大錢！」他上任後要納入民間團體變成最頂尖的海洋智庫，攜手各界，給花蓮人一個有產業、有安全、有國際格局的藍色新未來！
其他人也在看
夏天怨念有多深？男子狂做「蚊子標本冊」 網：根本戰功簿
根據《羊城晚報》報導，該名男子因頻繁被蚊子騷擾到受不了，乾脆把每次擊落的蚊子保存下來，不但仔細排列黏貼，還像收藏昆蟲標本一樣分類整理，甚至認真標註日期，整本冊子密密麻麻全是「戰績」，畫面曝光後立刻在網路瘋傳。影片中可見，不少蚊子已被壓成薄薄一片，但男子仍...
小五女童留紙條「離家出走」定位在中部！媽心碎發文：快回家
高雄市仁武區9日驚傳一起學童失蹤案件，一名就讀國小五年級的女童，清晨被父母發現留下一張寫著「離家出走」的紙條後便不知去向，校方隨後也證實女童今日並未到校上課。面對突如其來的狀況，家長心急如焚，隨即向仁武分局警方報案求助。
快訊／板橋傳槍響！毒駕男拒檢逃逸 警連開8槍逮人
快訊／板橋傳槍響！毒駕男拒檢逃逸 警連開8槍逮人
與傅子純「情同母子」！資深女星悲慟憶暖舉：真正兒女都未必做到
台灣戲劇八點檔男星傅子純，於（7日）因突發性血癌送醫搶救不治，享年46歲，突如其來的噩耗，令演藝圈人士悲慟萬分，至今仍無法接受，紛紛緬懷他生前的溫暖善舉。對此，曾和傅子純飾演母子的資深女星鍾佳蓁則是心痛到無法呼吸，直呼：「不是現在啊！兒子！」
台股暴力反彈1200點！ 網見三大法人動作驚：怎麼會這樣
台股歷經前一交易日重挫後，今（9）日在美國科技股反彈帶動下強勢回神，電子權值股領軍上攻，加權指數終場大漲1201.66點，收在44704.44點，重新站回4萬4千點大關，漲幅2.76%，成交值達1兆1519億元。
好困擾！遊日旅客亂丟行李箱在房內 業者一招解難題
札幌市內一間飯店經理受訪時表示，飯店光短短3個月內就累積了7個被棄置的行李箱，住宿的旅客就這樣放在房內不管離開，「我們根本沒有空間保管，而且處理的費用也相當昂貴。真的希望旅客們不要把它們留下就走。」隨著外國觀光客的增加，被棄置的行李箱數量也逐漸上升，即使是...
200萬國人注意！他「1水果」當點心 突然心臟亂跳險喪命
台灣約有200萬人有慢性腎病，飲食需特別小心。醫師洪永祥表示，一名70歲男子患有慢性腎病第三期，血壓控制得宜，但狂吃釋迦後第四天，他突然全身無力、胸悶、心跳極不規律，檢查才發現，因大啖釋迦導致高血鉀。臨床上，高血鉀可能導致心律不整、心臟驟停，相當致命。他感嘆，水果是健康食物，但此為臨床最常見的腎友水果悲劇。
以為濕疹竟是「罕見皮膚癌」 醫示警：4症狀快就醫
「一直以為是濕疹，結果卻是癌症！」皮膚科醫師黃麗珊分享，一名婦人因會陰部反覆搔癢、紅疹且脫屑，長期誤以為是濕疹，就醫切片後才確診為罕見皮膚癌「乳房外佩吉特氏病（EMPD）」。提醒此病好發於外陰、肛門等處，初期症狀與濕疹極為相似，若私密處長期搔癢、擦藥無效或範圍擴大，應提高警覺。
新竹便當店氣爆奪2命！消防員教「抹肥皂水揪漏氣」 謹記4步自保順序
新竹市東區高翠路一間今年才剛開幕的連鎖便當店，今（9日）凌晨疑似因瓦斯外洩引發嚴重的氣爆事故。強烈震波震碎周邊店家與民宅的門窗，導致多輛停放在路旁的汽機車嚴重毀損，其中隔壁麵包店的一對夫妻因遭倒塌的牆面重壓，搶救後仍宣告不治。消防粉專「消防神主牌」也特別發文，提醒民眾可透過肥皂水檢測瓦斯是否外洩，並注意瓦斯安全。
台大期末考周突發停電學生摸黑考試 校方：高壓設備故障、已搶修
台灣大學本周為期末考周，但今天（9日）上午傳出台大校總區停電，部分網友在社群媒體上抱怨，考到一半停電，只能摸黑考試、期末考周下大雨又停電。台大校方表示，由於高壓設備故障，造成部分區域停電，已於第一時間啟動緊急應變機制，進行設備檢查與搶修，於中午12時左右復電。
雨天不怕鞋子濕掉！她買「1便宜神器」踩水坑也全乾 眾讚：真的方便
近來受到鋒面及西南氣流影響，全台天氣不穩定，大雨來得又急又快，不少區域也出現積淹水狀況，不少人最怕鞋子會濕掉發臭。但近來有網友透露，自己在雨天著急買了一組鞋套，本來不抱期待，殊不知防水能力超好，踩進水坑也不怕濕掉。文章曝光掀起討論。
戴口罩領錢要注意！郵局ATM新增提醒功能 專抓車手首波試辦50台
中華郵政配合政府打擊詐騙犯罪，今（9）日宣布將於全台車手提款熱點的自動櫃員機（ATM）試辦「臉部遮蔽示警功能」，透過臉部遮蔽辨識模組，提醒使用者移除口罩、安全帽等遮蔽物，首波將優先於車手提款熱點區域選擇40至50台ATM進行試辦。
不只美食！台灣「這日常」讓英國人傻眼：世界觀洗牌 眾人見1細節笑翻
台灣不僅擁有眾多美食，便利又高效率的生活環境，也讓不少外國人留下深刻印象。一名女子近日分享，來自英國的丈夫在台灣維修手機時，因店家一句充滿歉意的「可能要等一下」，意外受到巨大文化衝擊，貼文曝光後，引發網友熱議。
短暫空檔要來了！週五迎「第二波雨彈」降雨熱區曝光
大雨何時停？中央氣象署今（9）日表示，目前中部以南降雨仍持續，尤其高雄六龜雨量已達366.5毫米。明天鋒面逐漸向南移動，北台灣降雨將稍微趨緩，不過中南部及花東山區仍會有局部大雨或豪雨。週五受到滯留鋒面及西南風影響，全台再迎來顯著降雨，預估西半部、東半部山區會有大雨或局部性豪雨。
澎湖自助餐驚見鯖魚「活蛆狂蠕動」！衛生局急稽查揪缺失
澎湖馬公市一家自助餐店驚傳食品衛生事件。有民眾昨（8）日中午前往中華路某自助餐購買午餐，返家打開餐盒準備用餐時，赫然發現其中一道醃漬鯖魚上有白色蟲體不斷蠕動，仔細查看竟是活蛆，當場食慾全失，隨即以手機錄影存證，並向店家及澎湖縣政府衛生局反映。
5月營收飆破140億元！「這PCB大廠」靠ABF貢獻85%營運 公司、法人都看旺：成長動能延續
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導受惠於AI帶動PCB需求升溫，帶動載板大廠欣興5月合併營收來到140.59億元，連續2個月寫下歷史新高。欣興董事長先前指出，公司...
台股一天就回血！專家曝「神秘力量」開外掛 這群人是功臣
台股8日終場加權指數大跌1568點，跌幅高達3.48%，創下史上第3大跌點。但今（9）日台股受美股反彈帶動強勢反攻，終場加權指數大漲超過1200點，幾乎收復前一天跌幅。對此，財經作家狄驤表示，台股之所以能快速反彈，關鍵在於槓桿資金的雙面效應。
秀英「愛情長跑14年」卻離別收場！鄭敬淏昔喊「拿視帝再結婚」親曝分手原因
韓國長壽女團少女時代成員秀英與演員鄭敬淏穩交14年，一直都是韓國娛樂圈出了名的甜蜜情侶檔，沒想到近日卻被眼尖的網友發現，2人悄悄在IG上互相取消追蹤，引發分手傳聞。不料，秀英經紀公司也在稍早前發聲證實分手一事，讓消息曝光後頓時登上韓國論壇、微博熱搜排行榜。
喝無糖仍變肥！研究揭「1飲品」恐傷心血管 大腦戒不掉甜
不少人為了減重，選擇喝無糖、零卡飲料，卻發現體重遲遲沒有下降。營養師錢靜蓉指出，隨著健康意識提升，市面上出現許多以代糖取代糖的飲料選擇。然而，無糖並不代表健康，過度依賴代糖飲品，可能讓大腦持續渴望甜味刺激，甚至出現吃完正餐，還想再吃甜點的情況，且長期大量攝取代糖，可能導致體重增加、心血管疾病等。
小一兒在校掉乳牙！家長怒控老師沒顧好 揪醫問「這句」眾人全看傻
近期校園親師衝突頻傳，不少教師坦言，如今教學壓力愈來愈沉重，深怕一不小心就遇上「恐龍家長」。近日就有一名特殊教育老師分享，班上一名小一學生在校期間自然掉落乳牙，老師不僅第一時間妥善保存牙齒，還於放學時親自交還家長，沒想到卻遭家長質疑「沒有把孩子顧好」，甚至進一步詢問牙醫是否能向老師或校方求償，離譜情節曝光後，引發網友熱議。